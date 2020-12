Werner Voss im Sommer in der Seniorenresidenz Ichon-Park, die jetzt zu den sechs Einrichtungen zählt, in der am Sonntag die Bremer Corona-Impfungen gestartet sind. (Frank Thomas Koch)

Das war jetzt meine erste Impfung, seit ich ein Kind war. Ich bin kein großer Fan davon. Ich achte auf mich, mache jeden Morgen Gymnastik und versuche aktiv zu bleiben. Ich bin selten krank. Aber bei Corona hat mein Sohn mich überzeugt. So eine Impfung sei nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, die ich so vor einer Ansteckung schützen kann, also auch meinen Sohn. Der ist jetzt 67, ich bin 93. Zwei Generation und beide sind Rentner. Das gab es so früher sicher nicht.

Die eigentliche Impfung war keine große Sache. Es gab eine Spritze und nach fünf Minuten war es erledigt. Aber drumherum ein Riesenaufwand. Die Feuerwehr war da, Ärzte, die Helfer vom Roten Kreuz und natürlich das Personal hier aus meiner Einrichtung. Zehn bis 15 Leute wuselten da rum. Ich lebe in der Seniorenresidenz Ichon-Park und wurde über die Hausleitung informiert, wann und wie geimpft werden soll. Den Papierkram konnte ich schon vorher erledigen. Schriftliche Einwilligung und ein Merkblatt, dass hinterher der Arm wehtun kann.

Eigentlich sollte das mobile Impfteam dann am Sonntag um 9 Uhr kommen und um 11 mit dem Impfen beginnen. Gekommen sind sie aber erst um 11.30 Uhr und wann sie tatsächlich begonnen haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich habe gewartet, aber es hat gedauert. Gab dann noch vorher Mittag. Nach dem Essen habe ich mich ins Bett gelegt und um 13.15 Uhr wurde ich endlich angerufen und gebeten, zum Impfen zu kommen. Man muss sagen, aller Anfang ist schwer. Aber weil es für alle Beteiligten das erste Mal ist, bin ich dankbar für das große Engagement.

Um 13.45 Uhr war ich dann wieder in meiner Wohnung, geimpft und mit einem neuen Zettel versehen. Das war der Nachweis, dass ich jetzt die erste Impfung bekommen habe und zugleich der Zugangsschein für die zweite Impfung in rund drei Wochen. Ich bin sicher, dann hat man Erfahrungen gesammelt und es wird hoffentlich reibungsloser gehen. Für die Bewohner und das Personal ein anstrengender Tag.

Aufgezeichnet von Timo Thalmann

Werner Voss lebt seit neun Jahren in der Seniorenresidenz Ichon-Park. Über seinen Umzug ins Heim und den Alltag dort wurde im WESER-KURIER in dieser Zeit mehrfach berichtet.