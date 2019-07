Die Universität Bremen hat in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit als erfolgreiche Forschungseinrichtung bekommen. (Michael Ihle)

Die Universität Bremen hat in den vergangenen Jahren viel Aufmerksamkeit als erfolgreiche Forschungseinrichtung bekommen. Mich hat jetzt einmal interessiert, inwieweit die wissenschaftliche Arbeit an den Hochschulen auf Bremen und die Region, genauer gesagt auf die Wirtschaft ausstrahlt. Praxisbezug war ja schon in den Gründungszeiten eines der Leitziele der Universität Bremen. Und auch heute noch ist es das erklärte Ziel der Uni, ihr Wissen auch in die Wirtschaft zu transferieren. Dazu hat sie eigens eine Ausgründungsstrategie entworfen. Seitdem stellen Ausgründungen von Unternehmen aus der Universität einen wichtigen Baustein des Leistungsspektrums dieser, aber auch der anderen bremischen Hochschulen dar.

Eine eigene Stelle, die Uni-Transfer, ist dafür eingerichtet worden, potenzielle Gründer zu beraten und zu unterstützen. Die Arbeit dieser Transferstelle ist in das das Hochschulnetzwerk „Bridge – Gründen aus Bremer Hochschulen“ eingebunden, zu dem neben der Universität Bremen die Hochschule Bremen, die Hochschule Bremerhaven und die Bremer Aufbau-Bank gehören. Bridge bietet verschiedene Aktivitäten zur Gründungsunterstützung und -förderung an.

Dazu gehören Kurse und Seminare rund um das Thema Existenzgründung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Einwerbung von Fördermitteln wie beispielsweise Gründungsstipendien oder aus Bundes- bzw. Landesprogrammen. Und schließlich regt Bridge auch zu Geschäftsideen an. Dazu dient der „Wettbewerb Campusideen“, der sich an Studierende, Absolventen und wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der beteiligten Hochschulen richtet. Der jährlich stattfindende Wettbewerb wird auch von Sponsoren mit Preisen im Wert von mehr als 17.000 Euro gefördert.

Eine beachtliche Quote

Es sind im Schnitt jährlich 24 Unternehmen, oder neudeutsch Start-ups, die mit Unterstützung der Universität oder der Hochschulen neu gegründet werden. Auch wenn sicher nicht alle überleben, ist das eine beachtliche Quote. Auf der Internetseite von Bridge findet sich eine lange Liste mit Unternehmen, die in irgendeiner Weise von diesem Netzwerk unterstützt worden sind.

Da gibt es die Firma Reishunger, die diverse Reissorten vertreibt, oder die Firma Gastronovia, die mit inzwischen 50 Mitarbeitern bundesweit Software für Gastronomiebetriebe anbietet. Spätestens seit dem Bürgerschaftswahlkampf dürfte auch das IT-Unternehmen Neusta einem breiteren Publikum bekannt sein, da es das Unternehmen des CDU-Politikers Carsten Meyer-Heder ist. Aber auch das Bremer Umweltinstitut ist bekannt und sicher auch die Hofmolkerei Dehlwes, deren Milch-Produkte in Supermärkten zu finden sind. Soweit nur eine ganz kleine und eher zufällige Auswahl aus dieser Liste.

Die erfolgreiche Arbeit findet sich auch im Gründungsradar des Stifterverbandes der deutschen Wirtschaft wieder, mit dem die Transferleistungen der Hochschulen beobachtet werden. Danach gehört die Uni Bremen im Bereich der Ausgründungen immer zu den zehn besten der großen Hochschulen mit mehr als 15.000 Studenten.

Aber auch bestehende Firmen können von der wissenschaftlichen Arbeit der Universität profitieren. Dabei hilft die Uni Bremen Campus (UBC) GmbH. Die 100-prozentige Tochterfirma der Universität ermöglicht der Wirtschaft Kontakte zu den wissenschaftlichen Kompetenzen der Uni. Das Spektrum der angebotenen Dienstleistungen ist sehr breit. Es reicht von den Ingenieur- und Naturwissenschaften über Wirtschafts- und Sozial- bis zu den Geisteswissenschaften.

Wenn Unternehmen eine besondere Fragestellung oder ein Problem haben, welches Sie mit Ihren eigenen Beschäftigten nicht lösen können, können sie sich an die UBC GmbH wenden und um Unterstützung bitten. Ja sogar bei der Vermittlung von wissenschaftlichen Geräten, die eine Firma benötigt, aber nicht selbst anschaffen kann oder will, kann diese Gesellschaft behilflich sein.

Zur Person

Willi Lemke (72) schreibt jeden Sonnabend im WESER-KURIER über seine Heimatstadt und was ihn in dieser Woche in Bremen bewegt hat.