Wird ein Person gewürgt, muss gehandelt werden. Was aber, wenn Zeugen unsicher sind, ob Gewalt im Spiel ist? (Jan-Philipp Strobel/dpa)

Schreie gellen vom Balkon herunter auf die Straße, ein Paar streitet heftig, beleidigt sich, wird immer ausfallender. Vor dem Wohnblock schaut eine Fußgängerin hoch. "Ist das noch ein normaler Streit da oben?", fragt sie sich. "Oder eskaliert der gerade, schlägt da schon einer den anderen? Die Polizei rufen? Aber wenn dann doch nichts Schlimmes war?" Und überhaupt wären doch eher die Nachbarn als sie gefragt. Die Frau geht schnell weiter.

„Gehen Sie nicht vorbei, hören Sie nicht weg, schweigen Sie nicht“, mahnt die Polizei. Nichts zu tun, helfe nur den Tätern. Auch wenn man nicht ganz sicher sei, solle der gebührenfreie Notruf 110 gewählt werden. Und warum handeln nicht alle so? Vor einem Monat war es die Tragödie eines Paares in Hemelingen, die solche Fragen aufkommen ließ. In einem größeren Wohnkomplex hatten sich die 30-Jährigen bei einem heftigen Streit gegenseitig erstochen. Die Ermittlungen sind beendet, die näheren Umstände nicht bekannt, sodass unklar ist, ob Dritte noch hätten eingreifen können.

Weggeschaut und weggehört werde oft aus Bequemlichkeit, Gleichgültigkeit oder Zeitdruck, sagt Magaret Hoffmann. Sie ist Landesvorsitzende des Weißen Rings, der bundesweit Kriminalitätsopfern hilft. Einige hätten auch Angst vor Unannehmlichkeiten oder einer Blamage, falls sie die Situation falsch einschätzten und die Lage doch nicht so bedrohlich war, so Hoffmann. Und manche wüssten einfach nicht, wie sie helfen sollen.

Hinzu kommt oft die Furcht, man selbst könnte bei einem Eingreifen attackiert werden. Solche Ängste sind nicht aus der Luft gegriffen. So bekam vor Kurzem ein 24-Jähriger Prügel, als er im Steintor einer Frau helfen wollte, die von einem Mann geschlagen wurde. Der Täter sprühte ihm Pfefferspray ins Gesicht, berichtet die Polizei. Dann schlug er ihn mit einem Stock in den Nacken und raubte das Portemonnaie des 24-Jährigen.

Helden nicht gefragt

„Zeugen von Übergriffen sollten sich nicht in Gefahr bringen“, rät Hoffmann – sondern besonnen reagieren und nur das tun, was sie sich zutrauten. Auch die Polizei erwartet keine Helden, die die eigene Gesundheit aufs Spiel setzen. Ihr Sprecher Horst Göbel sagt, es sei in vielen Fällen sinnvoll, sich Unterstützung zu suchen. Also: andere ansprechen, Öffentlichkeit herstellen, Mitstreiter finden. Zum Beispiel können Zeugen bei bedrohlich wirkenden Streitereien in einem Haus bei Nachbarn klingeln. Wenn die Polizei eingeschaltet wird, sind präzise Angaben wichtig (wo, wann, was). Und natürlich sollte man auch vor Ort bleiben, bis die Beamten kommen und sich als Zeuge zur Verfügung stellen.

„Es ist Bürgerpflicht, in Notlagen zu helfen“, sagt Hoffmann vom Weißen Ring. Sie weiß aus Gesprächen, dass es besonders Angehörige von Gewaltopfern trifft, wenn keiner der Mutter, dem Großvater zur Seite stand. Kein Passant, kein Nachbar, kein Autofahrer. Wenn alle die Köpfe in den Sand stecken, wie es ein Plakat des Weißen Rings zeigte. Dabei seien Opfern von Übergriffen schon öfter weitere Schläge oder Tritte erspart geblieben, weil Dritte überlegt eingegriffen hätten, sagt Hoffmann. Also besser einmal mehr zum Handy greifen und den Notruf wählen als einmal zu wenig.

Zeugen müssen auch nicht befürchten, dass sie für einen Polizeieinsatz, der sich später als unnötig herausstellt, zur Kasse gebeten werden. Kostenpflichtig und strafbar sei ausschließlich der gezielte Missbrauch von Notrufen, sagt Göbel. Aber auch unterlassene Hilfestellung wird bestraft: Wer bei Unglücksfällen, gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, obwohl ihm das zuzumuten ist, dem droht eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe. In der Praxis dürfte es jedoch schwierig sein, jemanden nachzuweisen, dass er eine Notlage ignoriert hat.

Die Polizei hat auf der Website www.aktion-tu-was.de unter dem Stichwort „Zivilcourage“ einige Tipps zusammengestellt.