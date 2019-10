Zwischen Clowns und Loriotfigur: Roncalli-Chef Bernhard Paul will den Zirkus weiter modernisieren. (Frank Thomas Koch)

Roboter, Laserbeamer, Licht- und Holographietechnik haben ihren Platz im Zirkus-Zelt von Roncalli gefunden. Neben Clowns und Artisten bestimmt mittlerweile die Technik die Manege. Für das Programm „Storyteller – Gestern, Heute, Morgen“ verzichtet Roncalli-Gründer Bernhard Paul auf die letzten Tiere und hat sie durch Hologramme ersetzt. Dafür ernteten Inhaber Paul und sein Team weltweite Aufmerksamkeit und viel Zuspruch.

Tierschutzorganisationen wie Peta lobten diesen Schritt als „vorbildlich“, Prominente wie „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin oder Kim Kardashian hätten ihre Begeisterung mitgeteilt, erzählt Paul bei einem Pressetermin am Dienstag im Bistro Grashoff. „Mittlerweile 850 000 Besucher haben das Zirkus-Werk bereits gesehen“, sagt Paul. Bei den Terminen von Mittwoch, 20. November, bis Sonntag, 15. Dezember, auf der Bürgerweide wollen die Roncalli-Macher die Millionen-Besucher-Marke knacken – wenn es richtig gut läuft. Es ist das letzte Gastspiel mit diesem Programm, in der Hansestadt endet die Zwei-Jahres-Tournee.

„Wir fahren ja auch nicht mehr mit der Pferdekutsche“, sagt Bernhard Paul zu der Entscheidung, komplett auf Tiere zu verzichten. „Es ist nicht mehr zeitgemäß, Krokodile, Nashörner und andere Tiere über die Autobahn im Stau zu transportieren“, ergänzt der Zirkusdirektor. Genauso wenig, wie es nicht mehr vertretbar sei, die Tiere in der Manege im Kreis drehen oder sie im Stall stehen zu lassen.

Bereits in den 90er-Jahren verzichtete Roncalli auf Wildtiere, 2018 trennte sich der Zirkus auch von den letzten Tiernummern, bei der mit Pferden und Ponys gearbeitet wurde. „Aus mehr als 140 Ländern haben wir Reaktionen darauf bekommen“, sagt Paul und lässt von seinem Sprecher Markus Strobl ein Video abspielen, das TV-Beiträge aus der ganzen Welt zeigt. Die Reichweite in den sozialen Netzwerken sei durch die Decke gegangen, Roncalli mittlerweile weltweit der bekannteste Zirkus und das Publikum habe sich stark verjüngt, sagt Strobl. Doch das sei nicht alles. „Wir sind nicht nur tier-, sondern auch plastikfrei“, so Paul, der zudem aufzählt, dass nun auch veganes und vegetarisches Essen angeboten werde. Der Zirkus entwickele sich weiter, suche nach neuen Wegen in die Zukunft und werde sich modernisieren.

Doch die Zuschauer bekommen sie dann doch zu sehen: riesige Elefanten, Pferde oder Fische. Mit elf Laserbeamern wird eine 300-Grad-Projektion auf einer rund um die Manege gespannten Leinwand erstellt, auf der die Tiere durch die Manege laufen. Die Pferde sind physikalische Animationen, die aus mehr als einer Million Goldpartikeln bestehen, erklärt Roncalli-Sprecher Strobl. Ein 15-köpfiges Team von 3D-Grafikern und Medientechnikern habe etwa zwei Jahre an der Umsetzung gearbeitet. Damit setze das Programm neue Maßstäbe, sagt der Zirkus-Sprecher.

Das Programm sei ein Balanceakt zwischen Nostalgie und Moderne, welches Clowns präsentiere, die das Publikum auf eine Reise zwischen gestern, heute und morgen entführten. In der Manege zu sehen sind unter anderem die Weißclowns Gensi und Carillon, die junge Französin Adèle Fame als eine Mischung aus Eiskönigin und Superwoman oder Bernhard Pauls Neuentdeckung Chistirrin aus Mexiko – ein Clown, der eine Mischung aus Till Eulenspiegel und Max und Moritz verkörpere. Und dann wäre da eben wieder die Technik, oder der „Sprung in die Zukunft“, wie Paul sagt. Auf einem Industrieroboter, wie man ihn aus der Autofertigung kennt, wird ein Gaukler Akrobatik machen. Der Roboterarm werde dabei zum Untermann einer Handstand-Akrobatiknummer.

Hinter all dem steht ein großes Team, damit vom Aufbau bis zum Abbau alles funktioniert. 150 Artisten, Musiker, Künstler und Mitarbeiter arbeiten vor und hinter den Kulissen des Zirkuszeltes, welches 1499 Personen Platz bietet und von mehr als 10 000 LED-Glühbirnen und Messinglampen beleuchtet wird. „Bei Roncalli sind Menschen aus 29 Nationen vertreten“, sagt Sprecher Strobl. Allein in der Manege seien es 18 verschiedene. „Die Nationalität spielt bei uns keine Rolle, wir beurteilen nur nach guten oder bösen Menschen“, sagt Roncalli-Chef Paul.

Zur Sache

Ticket-Vorverkauf gestartet

Mit dem Programm „Storyteller – Gestern, Heute, Morgen“ ist der Circus Roncalli von Mittwoch, 20. November, bis Sonntag, 15. Dezember, in Bremen auf der Bürgerweide zu Gast. Tickets für 15 bis 66 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühren) sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, im Pressehaus an der Martinistraße, den regionalen Zeitungshäusern und bei Nordwest-Ticket unter der Telefonnummer 0421/363636. Die Zirkuskasse an der Bürgerweide hat ab dem 20. November täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter roncalli.de.