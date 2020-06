Unterwegs Richtung Brocken: Karl Stürmer auf der Marathon-Tour, die er sich zusammen mit Jannis Brandt ausgedacht hat. (Jannis Brandt)

Ein Ziel vor Augen haben. Das wollten zwei Bremer, die sich sorgten, im Corona-Loch die Trainingsmotivation fürs Fahrradfahren zu verlieren. Deshalb fuhren sie in 24 Stunden die 510 Kilometer vom Weserwehr auf den Brocken und wieder zurück. Jannis Brandt und Karl Stürmer hoffen auf möglichst viele, die es ihnen gleich tun. „Der schmale Grat zwischen Ambition und Wahnsinn“, sagen sie über ihre Idee, sich selbst und andere nun mit einem selbst organisierten Radmarathon herauszufordern.

„Radfahren macht einfach Spaß. Schnell Radfahren macht noch mehr Spaß“, sagt Karl. Der Informatiker mag die körperliche Müdigkeit und Ruhe nach einer langen Fahrt. Der Radsport, das Draußen sein sind für ihn eine Abwechslung zu den langen Tagen vor dem Rechner. Jannis und Karl trainieren beinahe täglich. „Ich fahre hauptsächlich Fahrrad, wenn ich nicht gerade arbeite“, sagt der 28-jährige Jannis, der seine Arbeitstage wie Karl vor dem Bildschirm verbringt. Pro Woche kämen da schon zwölf bis 14 Stunden auf dem Sattel zusammen. Jannis und Karl sind keine Profis, aber ambitionierte Amateurfahrer mit Trainingsplan. „Ich will mich auch einfach messen“, erklärt Jannis, was ihn antreibt. Sich messen mit der eigenen Leistung und mit der anderer.

Die bisher längste Radfahrt ihres Lebens, also die auf den Brocken, war nicht das eigentliche Ziel für diese Saison. Im Sommer wollten die beiden mit ihrem neugegründeten Team „Renngemeinschaft Bremen“ sogenannte Lizenzrennen fahren. Das sind Fahrradrennen für Mitglieder aus Vereinen, die eine Lizenz des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) besitzen. „Dann kam Corona und hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Karl. Das geplante Trainingslager auf Mallorca, Wettkämpfe und Mannschaftsübungen konnten nicht stattfinden. „Da gab es erst mal lange Gesichter. Alles, worauf wir hingearbeitet hatten, ist ins Wasser gefallen.“

Spontan übernahmen die Amateursportler Kurierdienste für einen kleinen Buchladen im Viertel, den „Golden Shop“. Ein Antrieb, das Rad aus dem Keller zu holen. „Das hat uns ein bißchen aus der Lethargie geholt“, erzählt Karl. Sie lieferten Bücher im Stadtgebiet, Bremerhaven und Oldenburg aus. Aber das gemeinsame Training des Teams, das fehlte. Sich per Videostream zu filmen mit Tablet am Lenker: „Das ist nicht das Wahre“, findet Jannis. Dann kam die Idee der Tour auf den Brocken. „Ich bin vorher noch nie so eine Strecke gefahren. Ich wusste gar nicht, ob ich das schaffe oder nicht. Ich war neugierig, was mit meinem Körper passiert“, sagt Karl.

Die Grenzen des Machbaren ein kleines Stück verschieben, das Glück des Gelingens spüren, ein Ziel vor Augen haben: Durch Corona war das schwieriger geworden. Vom Radausstatter BBB Cycling bekamen die beiden Material und einen Preis für die Gewinner des Wettbewerbs. Denn das sollte die Tour werden, der Auftakt für einen selbstorganisierten Radmarathon. Sie hoffen, was für sie selbst eine Herausforderung ist, könnte es auch für andere sein. Ihr Angebot: Innerhalb von drei Monaten können Radsportler vom Weserwehr auf den Brocken im Harz und zurück fahren. Möglichst innerhalb von 24 Stunden. Wer seine Fahrt mit einem Fahrradcomputer aufzeichnet und die Daten an Karl und Jannis schickt, nimmt an der Wertung teil.

Am Pfingstsonnabend starteten die beiden Amateursportler ihre Auftakttour. Sie erzählen, wie sie 22 Stunden und 51 Minuten fuhren. Vorbei an Verden, Hannover, Salzgitter, durch den Nationalpark Harz und wieder zurück. Die Etappen der Tour de France 2020 sind zwischen 122 und 218 Kilometer lang und damit nur rund ein Drittel ihres Pensums. Morgens um fünf trafen sie sich am Weserwehr, die Fahrräder mit Trinkflaschen, Proviant, Akkus, Kleidung und Werkzeug beladen. „Ich war aufgeregt und konnte die Nacht vorher nicht schlafen“, erinnert sich Jannis. Fotos zeigen Karl, wie er auf menschenleeren Straßen Richtung Sonnenaufgang fährt, daneben Bäume und Wiesen.

Zwischendurch Pausen mit Haferflocken, Obst und Nudelsalat. „Immer wenn die Trinkflaschen leer waren, haben wir angehalten“, sagt Jannis. Ein Kaffee am Vormittag brachte Jannis' Puls zum Rasen. Erst nach einem Nickerchen im Wald habe sich sein Körper wieder beruhigt, erzählt er. „Ich wusste zwischendurch nicht, ob wir die Tour weiterfahren können“, sagt Karl. Den Gipfel erreichten sie gegen 17 Uhr und gewannen an Zuversicht, die Strecke binnen 24 Stunden zu schaffen. Je näher sie Bremen kamen, desto vertrauter war ihnen die Strecke. „Irgendwann kannten wir jedes Schotterkorn, das dort liegt“, sagt Karl. Am Weserwehr angekommen, waren die Glücksgefühle groß. „Wir sind ein bisschen baff, dass alles so gut geklappt hat“, sagt Karl. „Die letzten drei Stunden habe ich nur noch an mein Bett gedacht“, sagt Jannis und lacht.

Einen Tag später luden Karl und Jannis ihre Tourdaten ins Internet und verbreiteten den Link zu ihrer Website. „Da war recht schnell klar: Die Leute haben Bock drauf“, berichten sie von den Reaktionen aus der Radsportcommunity. „Manche haben gesagt, wir sind verrückt“, erzählt Jannis. Aus seinem Mund klingt das wie eine Auszeichnung. Von den 700 Abonnenten ihres Instagram-Kanals hätten sich rund 40 bereits mit einem konkreten Termin gemeldet. Die Anfragen kämen aus Norddeutschland, den Niederlangen und dem Ruhrgebiet. „Wenn man jetzt anfängt zu trainieren und vorher eine Grundlage hatte, kann man in drei Monaten 500 Kilometer fahren“, glaubt Jannis. Neben aller Euphorie schlägt Karl auch nachdenkliche Töne an. Sich über eine geplatzte Sportsaison ärgern könne nur, wem das Wasser nicht bis zum Hals stehe. „Wir haben halt keine Kinder zu Hause, müssen kein Homeschooling neben dem Homeoffice machen. Uns ist klar, dass unsere Situation ein Luxusproblem ist“, sagt er.

Weitere Informationen

Alle Informationen zum Radmarathon gibt es unter www.bremenbrockenbremen.de.