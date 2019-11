In Bremen haben in der Nacht erneut zwei Autos gebrannt. (Carsten Rehder/ dpa)

In der Nacht zu Montag haben im Bremer Viertel erneut zwei Autos gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurde ein Fahrzeug dabei leicht beschädigt, ein weiteres schwerer. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Bereits am Wochenende wurde im Bereich Sielwall ein Mercedes in Brand gesetzt. Gäste einer Kneipe bemerkten das Feuer und löschten es mit einem Eimer Wasser. In verschiedenen Bremer Stadtteilen standen zuletzt Autos in Flammen. Die Polizei schließt politische Motive und Verbindungen zwischen den Vorfällen nicht aus.