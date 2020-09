Die Polizei ermittelt in einem erneute Fall von Brandstiftung auf dem Gelände des Kinder- und Familienzentrums an der Robinsbalje in Huchting. (Symbolbild) (dpa)

Auf dem Gelände des Kinder- und Familienzentrums an der Robinsbalje in Bremen-Huchting haben unbekannte Täter erneut Feuer gelegt. Wie die Polizei mitteilt, gossen die Täter Benzin an die Fassade des Gebäudes sowie auf eine Holzbank des Spielplatzes.

Das Benzin entzündete sich nicht, nur ein Strauch „wurde angekokelt“, heißt es im Bericht der Beamten. Einsatzkräfte stellten in Tatortnähe einen Benzinkanister sicher. Auf dem Kita-Gelände wurde zudem der Glaseinsatz einer Schuppentür eingeschlagen.

Bereits am Dienstag, 1. September, hatten Brandstifter an einer rückwärtigen Wand des Kinder- und Familienzentrums ein Feuer entfacht. Dadurch war die Fassade des Hauses stark verrußt worden. Seinerzeit setzten die Täter zudem einen Mülleimer in Brand. Die Polizei stellte auch hier einen Benzinkanister sicher.

Die Polizei sucht Zeugen, die in den vergangenen Tagen im Berich der Kita an der Robinsbalje verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.