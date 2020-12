Vor einem Maklerbüro in Schwachhausen brennt ein Sportwagen. (Christian Butt)

In der Nacht zu Montag sind zwei Fahrzeuge eines Immobilienmaklers an der Schwachhauser Heerstraße ausgebrannt. Gegen 2 Uhr wurden der Feuerwehr zwei brennende Autos an der Schwachhauser Heerstraße gemeldet. Ein an der Straße geparkter Transporter brannte im Frontbereich. Vor dem Maklerbüro – etwa 50 Meter entfernt – stand das Heck eines Sportwagens in Flammen.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort und suchte im Umfeld nach möglichen Brandstiftern. Die Schwachhauser Heerstraße musste für etwa drei Stunden voll gesperrt werden. Verletzt wurde jedoch niemand. Der Schaden wird vorläufig auf 100.000 Euro geschätzt. Weitere Fahrzeuge oder Gebäude wurden nicht beschädigt.