Die Feuerwehr konnte die Brände relativ schnell löschen. (Feuerwehr Bremerhaven)

In der Nacht zu Sonntag haben in Bremerhaven-Lehe erneut zwei Gartenlauben gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, standen die Parzellen in der Nähe der Surfeldstraße beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen. Die Feuerwehr konnte beide Brände relativ schnell löschen, verletzt wurde niemand. Informationen über die Schadenshöhe liegen bisher nicht vor. Die Polizei soll nun die Brandursache ermitteln. Bereits am 1. Mai hatte ganz in der Nähe eine Gartenlaube gebrannt, zwei weitere wurden durch den Funkenflug beschädigt. Die Brandserie in Bremerhaven hält schon seit Monaten an. Seit Anfang vergangenen Jahres kommt es immer wieder zu Bränden in Kleingartenvereinen, aber auch in sogenannten Schrottimmobilien. Die Polizei geht in vielen der Fälle von Brandstiftung aus. Mit der Aufklärung ist eine Sonderkommission betraut.