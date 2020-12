Seit dem Feuer Mitte September ist das Haus unbewohnbar. (Christian Butt)

Mieter des seit einem Brand unbewohnbaren Hauses Rembertistraße 76 hatten angesichts der Einbrüche vor einige Tagen bemängelt, dass die Sicherheitsmaßnahmen des Gebäudes unzureichend sind. Ihre Befürchtungen haben sich bewahrheitet: In der Nacht zu Montag haben sich offenbar erneut Unbekannte an den Türen einiger Wohnungen zu schaffen gemacht. Das bestätigt Stephan Pacho, Sprecher der Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Managers. Ihr gehört die Immobilie.

In wie viele Wohnungen eingebrochen wurde, ist unklar, wie auch die Frage nach den mutmaßlichen Tätern. Mindestens eine Wohnung wurde offenbar durchsucht. Eine Bewohnerin schildert: „Es ist nichts weggekommen, aber das Kinderzimmer wurde durchwühlt.“ Sie berichtet auch von Vandalismus in Nachbarwohnungen. Die Polizei konnte die neuen Fälle am Montag nicht bestätigen, allerdings ermitteln die Beamten noch wegen der ersten Serie.

Mehr zum Thema Rembertistraße Nach dem Feuer kamen die Diebe Seit dem Feuer Mitte September ist das Mehrfamilienhaus in der Bremer Rembertistraße 76 ... mehr »

Bereits nach dem ersten Einbruch seien die Beleuchtung verbessert und alle Türen verschlossen worden, sagt Sprecher Pacho. „Über die gesamte Zeit seit dem Brand stehen wir zudem in engem Austausch mit der Polizei, die insbesondere nachts und am Wochenende regelmäßig das Objekt bestreift.“ Nun sollen weitere Maßnahmen geprüft werden. Nach Informationen des WESER-KURIER wurde am Montag unter anderem eine Kameraanlage installiert.