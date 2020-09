Das Untergeschoss und der Keller in der Bremer Handelskammer wurden saniert. (Frank Thomas Koch)

Die Handelskammer ist wieder in Gänze sichtbar. Der Bauzaun, der seit Monaten Freitreppe und Eingang des Schütting verdeckte, ist abgebaut – rechtzeitig, damit die Besucher des Kleinen Freimarkts, der am 16. Oktober rund um den Marktplatz beginnt, das Gebäude in gewohnter Pracht bewundern können.

Zuletzt war im Zuge der Entfeuchtung des Untergeschosses und des Kellers ein Wasserschaden unterhalb der Eingangstreppe beseitigt worden. Zeitgleich war die Baustelle samt Bretterverschlag an die Front gegenüber vom Kontorhaus gewandert. Dort waren die Räume im hinteren Bereich des Schütting-Untergeschosses, wo auch der Club zu Bremen seinen Sitz hat, saniert worden. Auch jetzt werden an der Stelle noch letzte Arbeiten verrichtet.

Längere Bauzeit durch Corona

Begonnen hatten die lange im Voraus geplanten Arbeiten im Februar, durch coronabedingte Verzögerung im Frühling haben sie nun etwa zwei Monate länger gedauert als geplant. Die Kosten für die Baumaßnahme lagen zuletzt laut Günther Lübbe, Syndicus der Handelskammer, bei gut 1,5 Millionen Euro.

Wann das „Feines 1783“ wieder eröffnet, ist noch unklar. Seit dem 1. Januar sind das Restaurant und die Räume des Clubs zu Bremen geschlossen.