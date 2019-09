In immer mehr Bremer Schulen gibt es Krätze. (Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Das Gesundheitsamt hat sich an mehreren Schulen mit einem Informationsblatt an Eltern gewandt, nachdem dort bei Kindern Krätzmilben diagnostiziert worden waren. Die kaum sichtbaren Milben lösen die Hauterkrankung Krätze aus, die laut Christina Selzer, Sprecherin der Bremer Gesundheitsbehörde, „ungefährlich, nicht besonders ansteckend und sehr gut heilbar“ ist.

„Derzeit gehen vereinzelt Benachrichtigungen über Krätze bei uns ein, in den vergangenen drei Wochen waren es 13 Fälle aus verschiedenen Stadtteilen und Einrichtungen“, sagt Selzer. Einen Grund zur Besorgnis sehe ihr Haus nicht: „Dennoch ist es wichtig, die Behandlung korrekt durchzuführen, damit sich nicht Familienmitglieder gegenseitig anstecken.“

Krätzmilben graben sich in die obere Hautschicht ein, legen dort Eier und sondern Kot in die Hautgänge ab. Das verursacht Jucken, Pusteln und Rötungen. Da die Krätzmilbe sich vor allem dort verbreite, wo Menschen auf engem Raum zusammenleben, könne es in Gemeinschafts- und Pflegeunterkünften und in Schulen zu Krankheitshäufungen kommen, erklärt Selzer. „Es sollte enger Hautkontakt mit infizierten Personen vermieden werden und falls notwendig, zum Beispiel in Gemeinschaftseinrichtungen, dann nur mit Einmalhandschuhen“, empfiehlt sie und ergänzt: „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man sich ansteckt, wenn man jemandem die Hand gibt.“

Wer an sich selbst Krankheitszeichen bemerke oder den Verdacht auf Krätze habe, sollte umgehend einen Arzt aufsuchen, empfiehlt Selzer. Für die Behandlung würden sogenannte Skabizide verwendet, die als Cremes, Sprays oder Salben auf die Haut aufgetragen werden. „Personen, die an Krätze erkrankt sind oder bei denen der Verdacht auf Krätze besteht, dürfen Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Kindergärten vor­übergehend nicht besuchen oder dort tätig sein“, teilt Selzer außerdem mit. Wann sie wieder dorthin dürften, entscheide das Gesundheitsamt oder der Arzt.