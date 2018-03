Böse Überraschung am Sonntagmorgen: Die Gemeindemitglieder entdeckten diese Schmierereien an den Wänden ihrer Moschee. (Islamische Föderation Bremen)

Die muslimische Gemeinde der Fatih-Moschee in Bremen-Gröpelingen ist zum zweiten Mal Ziel eines Farbanschlages geworden. Wie schon im September haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag zum Teil muslimfeindliche Schriftzüge an die Wände des Gebetshauses gesprüht.

Die roten und schwarzen Parolen finden sich laut Polizei Bremen an der Fassade, aber auch an einem frei zugänglichen Rohbau neben der Moschee. Die Wortwahl ist teilweise die gleiche wie jene des oder der Täter im September. Außerdem hinterließen die Unbekannten Schriftzüge wie "HaHaHa" und einen Smiley mit herausgestreckter Zunge. In einer angrenzenden Straße, dem Schiffbauerweg, wurden laut Polizei auch zwei parkende Autos besprüht.

„Der Staatsschutz der Polizei Bremen wurde informiert und nimmt die Ermittlungen auf“, teilt die Polizei mit. Außerdem seien im Gebiet um die Moschee bis auf Weiteres vermehrt Streifenpolizisten unterwegs. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich beim Kriminaldauerdienst (Telefon 0421 / 362 3888) melden.

„Unsere Gemeinde ist tief besorgt“, sagte der Vorsitzende der Fatih Moschee Bremen, Zekai Gümüs, am Sonntag. „Unsere Moschee wurde zum zweiten Mal in nur sechs Monaten Ziel eines islamfeindlichen Angriffes. Das macht uns alle fassungslos“. Ihm zufolge trägt der jüngste Angriff eine sehr ähnliche Handschrift wie beim ersten Mal.

Gümüs forderte vom Senat und den Behörden „eine lückenlose Aufklärung“. Die sei notwendig, um das Sicherheitsgefühl der Gemeinde und ihrer Besucher wieder herzustellen. Es sei schon schlimm genug, binnen kürzester Zeit zwei Mal Ziel eines islamfeindlichen Angriffes zu werden, sagte Gümüs. „Weitaus schlimmer ist die Vorstellung, dass eine ausgebliebene erfolgreiche Ermittlung des Täters beim Angriff vor sechs Monaten nun dieselben oder Islamfeinde dazu ermuntert haben könnte, einen weiteren Anschlag auf unsere Gemeinde zu verüben.“

In der Nacht zum 24. September 2017 waren an der Fassade der Moschee Schriftzüge gesprüht worden. Außerdem waren damals abgebrannte Feuerwerkskörper an einem Fenster und im Briefkasten gefunden worden.