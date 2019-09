Vom 27. bis 30. September wird die Stephanibrücke in Fahrtrichtung Delmenhorst/Oldenburg gesperrt. (Christian Walter)

Im August hat er begonnen, jetzt wird der Abbau der alten Beleuchtungsmasten im Bereich des Nordwestknotens fortgesetzt. Zudem stehen dort Fahrbahnsanierungen, Instandsetzungsarbeiten und Bauwerksprüfungen an. Deshalb kommt es am kommenden Wochenende am Nordwestknoten zu Sperrungen.

Von Freitag, 27. September, ab voraussichtlich 19 Uhr, bis Montag, 30. September, voraussichtlich 5 Uhr, wird die Stephanibrücke in Fahrtrichtung Neustädter Hafen/Delmenhorst gesperrt. Eine Umleitung (U2) wird ausgewiesen, teilt das Amt für Straßen und Verkehr mit.

Der Abbau der alten Lichtmasten am Nordwestknoten wird fortgesetzt. (Lisa-Maria Röhling)

Von Sonntag, 29. September, voraussichtlich 5 Uhr, bis Montag, 30. September, voraussichtlich 5 Uhr wird zusätzlich am Nordwestknoten im Bereich Utbremer Straße/Breitenweg der Beleuchtungsmast demontiert. Die Fahrspuren Richtung A27/Bremerhaven und Walle werden gesperrt, eine Umleitung (U1) ausgewiesen.

Witterungsbedingt könnten sich die Termine der Arbeiten verschieben. Ausweichtermin sei bei schlechtem Wetter die Zeit vom 11. bis 13. Oktober, so das Amt - und weist auf aktuelle Informationen dazu auf der Internetseite der Verkehrsmanagementzentrale Bremen (VMZ) hin. (rab)