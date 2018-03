Großer Andrang beim Spieleflohmarkt: Die elften Bremer Spiele-Tage in der Volkshochschule waren am ersten Tag mit gut 1700 Besucheren wieder gut frequentiert. (Karsten Klama)

„Da müssen wir jetzt wohl schnell die Handtücher hinlegen“, sagt Kira und packt ihren Rucksack auf den Stuhl. Ihre zwei Freundinnen machen es ihr nach. Damit ist der Spieltisch gesichert, noch bevor die drei genau wissen, welches Spiel sie nun angehen wollen. Denn die Auswahl an Brett- und Gesellschaftsspielen ist erkennbar größer, als die Zahl der Tische. Und so sieht es an diesem Sonnabend in allen vier Räumen im dritten Stock der Volkshochschule aus, die für sogenanntes „Freies Spiel“ vorgesehen sind.

Nachdem der Spieletisch durch zeitige Taschenablage gesichert war, probieren Kira (29, v.l.), Damaris (27) und Anna Lena (26) das Kartenspiel "Festung" aus. Das Besondere: Das Spiel offenbart seine Regeln erst während des Spiels. Man kann einfach beginnen. (Karsten Klama)

Die inzwischen elften Bremer Spieltage füllen den Hauptsitz der VHS im Bamberger Hochhaus nahezu komplett. Gut 1700 Besucher wurden am Nachmittag bereits gezählt. Und an diesem Sonntag sind die Türen noch einmal von 10 bis 18 Uhr geöffnet. „Im vorigen Jahr waren es an beiden Tagen rund 3500 Besucher, das dürften wir mit Sicherheit wieder erreichen“, sagt Andreas Ebert von der VHS schon am Mittag. Seit zwölf Jahren organisiert er zusammen mit dem Spieleclub Stechmücke die Bremer Spieltage. An diesem Wochenende finden dafür Besucher aus dem nahen und auch weiteren Umland den Weg nach Bremen.

Der Platz wird für die zahlreichen Spielefans in allen Räumen knapp. Ob Verkaufsstände, die Infobörsen vieler kleiner Spieleverlage oder die nach Art der Spiele sortieren Räume, in denen ebenfalls gespielt werden kann: Überall drängt das Publikum hinein. Der Spieleflohmarkt im zweiten Stock muss gar zeitweise geschlossen werden, damit der Raum sich nicht überfüllt. In langen Schlangen belagern die Interessenten darum den Flur vor der Tür.

"Bei uns zu Hause wurde immer gern und viel gespielt"

„Zu den begleitenden Turnieren reisen Spieler sogar aus dem Ruhrgebiet und bis vom Bodensee an“, sagt Ebert. Die Turniere sind allerdings auch eine ernste Sache. Sie finden separat und etwas geschützt vom Trubel der Spieletage im sechsten und siebten Stock des Bamberger Hochhauses statt. Die Spieler haben sich meist schon lange im Voraus zum Wettstreit mit modernen Klassikern wie "Carcassonne" oder den "Siedlern von Catan" angemeldet. Wer hier gewinnt, qualifiziert sich für Landes- und Deutsche Meisterschaften. Entsprechend ehrgeizig gehen die Teilnehmer ihre Spiele an.

Das ist bei Kira und ihren Freundinnen deutlich anders. Die 29-Jährige ist das zweite Mal auf den Bremer Spieletagen und bezeichnet sich in Sachen Spielen als "familiär vorbelastet". "Bei uns zu Hause wurde immer gern und viel gespielt", sagt sie. Freundin Danaris pflichtet bei. "Wir haben bestimmt um die 200 Spiele zu Hause und der Rest meiner Familie ist hier auch irgendwo", sagt die 27-jährige. Die Spieletage nutzen die beiden vor allem als Gelegenheit, Spiele ausgiebig zu testen, bevor man sie kauft.

"Die sind ja nicht billig", sagt die Studentin. Bis zu 80 Euro können die häufig von eher kleinen Spieleverlagen herausgebrachten Strategie- und Gesellschaftsspiele kosten. Dafür bekommen die Käufer meist hochwertig verarbeitete Boxen mit Figuren, Karten, Spielbrett und bei komplexen Spielideen bisweilen auch fingerdicke Anleitungen. Vor diesem Hintergrund nutzen viele Familien die Spieletage, um nicht die Katze im Sack zu kaufen.

So macht es etwa Marco Zöhke-Abis, der seine inzwischen 15-jährige Tochter Chiara seit frühester Kindheit mit auf die Spieletage nimmt. "Wir sind jetzt das neunte Mal hier", sagt der 38-Jährige. Er hat sich für dieses Jahr fest vorgenommen, mal nichts zu kaufen. "So langsam kriegen wir zu Hause auch ein Platzproblem" sagt er. Aber seine Tochter ist sich sicher: "Das klappt sowieso nicht, natürlich werden wir ein neues Spiel mitnehmen."

"Bluedot" begeistert die Testspieler

Wer Spiele testen und gleichzeitig sicher gehen will, danach keinem Kaufimpuls nachgeben zu können, kann das am besten bei Michael Luu tun. Der Hamburger ist Spielautor und hat seine jüngste Kreation "Bluedot" mit nach Bremen gebracht. Diese ist noch gar nicht auf dem Markt und wird später einen anderen Namen tragen. Er nutzt die Spieletage, um sein Werk hier auszutesten. "Das ist ein sogenanntes kooperatives Spiel", sagt der 32-Jährige. Bei dieser Art dürfen und müssen alle Mitspieler zusammenarbeiten um eine gemeinsame Aufgabe zu lösen.

Im Fall von "Bluedot" geht es um den Aufbau der Internationalen Raumstation ISS. Jeder Spieler ist hier ein Astronaut mit bestimmten Fähigkeiten und Material. Nur wenn alle zusammenarbeiten, ihre Spielzüge offen absprechen und gemeinsam eine Strategie verfolgen, wird es ihnen gelingen, die zwölf vorgegebenen Module der ISS zusammenzufügen. Luu hat zahlreiche Hürden eingebaut, damit das nicht zu einfach wird.

Doch die Testspieler sind begeistert "Würden wir kaufen", gibt eine Spielrunde nach fast 90 Minuten einmütig zu Protokoll. Luu freut das, zumal das Spiel eine Auftragsentwicklung für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ist. "Es soll zur nächsten ISS-Mission mit einem deutschen Astronauten an Bord erscheinen." Kooperative Spiele dieser Art sind seit einigen Jahren im Trend.

Luu hat ein solches Spiel bereits auf den Markt gebracht. Dabei bilden die Mitspieler eine Räuberbande, die ihre Raubzüge gemeinsam organisieren muss. Allerdings ist hier die Kommunikation durch die Spielregeln eingeschränkt, so dass es vermutlich in jeder Partie zu zahlreichen Missverständnissen und Überraschungen kommt. "Das soll einfach lustig sein", sagt der Spieleerfinder, der diesen Job aber als Hobby bezeichnet. "Es gibt nur wenige, die davon leben können."

Und bei aller Kreativität der Autoren und dem Interesse der Kundschaft an immer neuen Spielen: Klassiker wie "Monopoly", "Risiko" oder "Mensch ärgere Dich nicht" spielen alle Besucher gern. "Machen wir zwischendurch immer wieder", bestätigt Zöhke-Abis. Und auf den Spieletagen genügt der Blick in den voll besetzten Raum mit den Schach- und Go-Brettern, um sich die Unverwüstlichkeit auch dieser Traditionsspiele bestätigen zu lassen.