Ein 40-Jähriger hat völlig ungeniert gegen die Wand der Michaelkirche uriniert. (dpa)

Ein Mann, der am frühen Abend im Ostertor gegen eine Hauswand pinkelt. Klingt auf den ersten Blick wie eine Lappalie, sagt auch Joachim Gmehling, der diese Szene vor Kurzem beobachtet hat. Andererseits: „Muss das wirklich sein? Ist doch empörend, wie sich Leute im öffentlichen Raum verhalten“, ärgerte er sich. Und ist dann doch nicht einfach weitergegangen, sondern hat den Mann angesprochen. Ohne Erfolg, eher im Gegenteil. Er sei angepöbelt und bedroht worden, erzählt Gmehling. Auch ein Notruf bei der Polizei habe nichts gebracht. „Irgendwie geht man dann mit einem merkwürdigen Gefühl nach Hause.“

Kurz vor sechs Uhr abends sei es gewesen, als er den Mann in der Straße Auf den Häfen entdeckte. Völlig ungeniert habe ein etwa 40-Jähriger gegen die Wand der Michaelkirche uriniert, lockere Haltung, Bierflasche in der Hand. „Rotzfrech und dreist, genau wissend, dass ihm eh nichts passiert.“ Er habe zunächst nur rübergerufen, was das solle, sei dann aber weitergegangen. Daraufhin hätte der andere hinter ihm her gerufen. „Feige, von hinten, aus 30 Meter Entfernung.“

Das war Joachim Gmehling dann doch zu viel. „Ich bin umgedreht und habe ihn zur Rede gestellt.“ Daraufhin habe der Wildpinkler ihn bedroht. Außerdem sei noch ein Freund des anderen hinzugekommen und habe sich eingemischt. Plötzlich habe es geheißen, dass die beiden sich von ihm bedroht fühlten. „Einer hat sogar mit seinem Handy ein Foto von mir gemacht.“ Sehr unangenehm sei das alles gewesen, berichtet Gmehling. Dazu dieses Gefühl: „Wenn ich jetzt was mache, bin ich am Ende selbst der Übeltäter.“

Allerdings sei zu diesem Zeitpunkt schon eine Passantin auf die Situation aufmerksam geworden. „Die hat mitbekommen, dass ich mit den beiden im Clinch liege und Hilfe brauche.“ Die habe er angesprochen und gebeten, die Polizei zu rufen. Die Frau habe dann den Notruf gewählt und die Situation geschildert, allerdings die Information bekommen, dass zu diesem Zeitpunkt kein Wagen bereitstünde, es also noch dauern würde.

Ein Streifenwagen war nicht mehr erforderlich

Die beiden Männer hätten natürlich mitbekommen, dass die Polizei alarmiert war. „Daraufhin haben die sofort den Abflug gemacht.“ Er habe deshalb der noch mit der Polizei telefonierenden Frau gesagt, sie solle Bescheid sagen, dass ein Streifenwagen nun nicht mehr erforderlich sei. „Mit einem Dankeschön wurde das Gespräch von uns beiden mit dem augenscheinlich kompetenten und hilfsbereiten Polizisten am Notruf dann beendet.“

Von seinem Balkon aus habe er später, etwas mehr als zehn Minuten nach dem Anruf, einen Polizisten gesehen, der sich vor Ort umsah. „Ohne Ergebnis, versteht sich. Die beiden Männer waren ja schon längst weg.“

Gmehling betont, dass er die Polizei nicht angreifen wolle. „Für die war das banales Alltagsgeschehen, und die haben zurzeit sicher immense andere Aufgaben.“ Zurück bleibe trotzdem ein unangenehmes Gefühl. Er habe sich als engagierter Bürger eingemischt, als eine Kirche von einem Wildpinkler „quasi gering geschätzt und symbolisch angegriffen wird, so wie es muslimischen und jüdischen Gemeinden allenthalben passiert“.

Bedroht und fotografiert

Dafür sei er von zwei Männern bedroht und fotografiert worden, denen anschließend aber nichts passierte, weil die alarmierte Polizei zu spät vor Ort war. „Da wird doch das Versprechen des Staates, seine Bürger zu schützen, so ein wenig gebrochen“, findet Gmehling. Und übt dann doch verhaltene Kritik an der Polizei. Früher Abend an einem Werktag, mitten in der Stadt... „Kann ich da nicht doch erwarten, dass die Polizei etwas schneller vor Ort ist?“

War sie, zumindest nach Einsatzprotokoll, heißt es hierzu aus der Pressestelle der Polizei. Der Anruf sei um 17.59 Uhr eingegangen. Wegen Wildpinkelns und einer Auseinandersetzung. Und fünf Minuten später seien Beamte vor Ort gewesen.

Womit die Angaben beider Seiten – „nach fünf Minuten“ und „etwas mehr als zehn Minuten“ tatsächlich kaum auseinanderliegen. Wie sensibel dieses Thema für betroffene Bürger ist, verdeutlicht der letzte Satz von Joachim Gmehling: „Wenn man solche Erfahrungen macht, fragt man sich schon, warum man die Polizei überhaupt noch informieren soll.“