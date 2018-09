Wegen "versuchten Totschlags" steht ein Mann seit diesem Dienstag vor Gericht. (Ralf Michel)

Ein Gerichtsprozess, wie so oft in jüngster Zeit: Angeklagt ein Mann, der einen anderen niedergeschlagen hat und dann weiter auf den wehrlos am Boden liegenden eingeschlagen und -getreten hat. Auch gegen den Kopf, weshalb die Anklage „versuchter Totschlag“ lautet und nicht „gefährliche Körperverletzung“. Der Angeklagte ist geständig. Aber nur, was die Körperverletzung betrifft. Die Tötungsabsicht, die ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft, streitet er ab.

Am 31. März dieses Jahres soll der 46-jährige Angeklagte im angetrunkenen Zustand nachts gegen 23.30 Uhr vor dem Pfarrhaus der Alt Hastedter Kirchengemeinde uriniert haben. Der Pastor der Gemeinde, der zu dieser Zeit seine Hunde ausführte, sprach ihn auf sein Verhalten an. Nach Angaben der Polizei gerieten die beiden Männer daraufhin in Streit und der 46-Jährige trat nach den Hunden des Pastors. Der brachte seine Tiere daraufhin ins Haus, wollte es dabei aber nicht bewenden lassen, sondern eilte dem Mann nach, der zusammen mit Frau und Sohn weitergegangen war.

Mehr zum Thema Staatsanwaltschaft mit Schwie­rig­keiten Wie lebensgefährliche Tritte ermittelt werden Tritte gegen den Kopf eines wehrlos am Boden Liegenden können tödlich enden. Trotzdem werden die ... mehr »

Am Bilsteiner Weg holte der Pastor das Trio ein, sprach den 46-Jährigen erneut an und zückte laut Staatsanwaltschaft sein Mobiltelefon, um ein Foto von dem Mann zu machen. „Offenbar hierdurch veranlasst“ soll der Angeklagte dem Pastor zunächst zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wodurch dieser zu Boden ging. Statt von seinem Opfer abzulassen, habe der Angeklagte noch mehrfach wuchtig auf den am Boden liegenden eingeschlagen und ihm auch gegen den Kopf getreten, führte die Staatsanwältin am Dienstag beim Prozessauftakt vor dem Landgericht aus. Nur mit großer Mühe sei es der Lebensgefährtin und dem 21-jährigen Sohn des Mannes gelungen, den Täter von seinem Opfer wegzuzerren.

Anschließend entfernten sich die Drei, nicht ohne allerdings zuvor das Smartphone des Pastors einzustecken. Die Ermittlungen der Polizei führten dann allerdings schnell auf die Spur der Familie, die in der Neustadt wohnt. Einsatzkräfte durchsuchten noch in der Nacht deren Wohnung und fanden dort auch das Mobiltelefon des Pastors.

Der war inzwischen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Gehirnerschütterung, Augapfelprellung, Bruch des Augenhöhlenbogens, Bruch der Kiefernhöhle, Rissquetschwunden, mehrere Prellungen, Hautabschürfungen, ... zählte die Staatsanwältin die erlittenen Verletzungen auf.

Der Angeklagte kündigte am Dienstag an, sich zu den Vorwürfen äußern zu wollen. Mehr noch, er wolle ein Geständnis ablegen. Er werde aber nur eine gefährliche Körperverletzung einräumen, die Tötungsabsicht streite er ab, fasste sein Anwalt kurz zusammen, was das Gericht am nächsten Verhandlungstag, dem 5. Oktober, zu erwarten hat.