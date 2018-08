In der dunklen Jahreszeit, wenn möglichst wenig Menschen im Parzellengebiet unterwegs sind, könnte das Schwarzwild möglicherweise bejagt werden, um eine Ausbreitung zu verhindern. (Jens Büttner/dpa)

Bremens Landesjägerschaft ist alarmiert: Im größten Parzellengebiet der Stadt im Bremer Westen sind erstmals Wildschweine unterwegs. Nachdem im Juni ein gut 160 Kilo schwerer Keiler im Gröpelinger Kleingartengebiet gesichtet und kurz darauf abgeschossen worden war, gab es zunächst die Hoffnung, es habe sich dabei um ein einzelnes Tier gehandelt, das sich aus dem Blockland nach Bremen verirrt hatte.

Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt. Drei Wochen war Ruhe; dann berichteten Kleingärtner, an zwei verschiedenen Orten etwa einen Kilometer von der Abschussstelle entfernt nach Einbruch der Dunkelheit Quiek- und Grunzgeräusche gehört zu haben. Für Stadtjägermeister Harro Tempelmann und seinen Stellvertreter Hinrich Geerken steht damit fest: Es ist derzeit mindestens eine Bache mit Frischlingen irgendwo in dem weitläufigen und unübersichtlichen Parzellengebiet unterwegs.

Der stellvertretende Stadtjägermeister Hinrich Geerken mit seiner Beute, einem Wildschwein. (Hinrich Geerken)

Denn, so Tempelmann: „Erwachsene Schweine grunzen und Frischlinge quieken.“ Der Stadtjägermeister und sein Stellvertreter vermuten, dass schon seit Längerem eine Wildschwein-Rotte in dem Gebiet sesshaft ist und auch sogenannte Überläufer – Nachwuchs aus dem Vorjahr – mit zu dieser Gruppe gehören. Somit könnte sich der Bestand weiter vermehren; Bachen können mehrfach im Jahr trächtig werden.

Konkrete Gefahr für Mensch und Tier

Dass sich das Schwarzwild von alleine aus den Kleingärten zurückzieht, glauben Tempelmann und Geerken nicht. Schließlich gebe es dort ein reichhaltiges Nahrungsangebot und viele Rückzugsmöglichkeiten. Anders als bei Rehen, die zwar mit Vorliebe Pflanzen und Blumen in den Kleingärten anknabbern, aber vor Menschen Reißaus nehmen, kann dabei von Wildschweinen unter bestimmten Umständen durchaus konkrete Gefahr für Mensch und Tier ausgehen.

Denn Bachen verteidigen ihren Nachwuchs, wenn sie nicht weglaufen können. „Zu 99,9 Prozent“ seien Begegnungen unkritisch, sagt Hinrich Geerken. Aber: „Gerade im Kleingartengebiet, wenn ein Zaun im Weg ist, und dann womöglich noch ein Hund hinterherläuft, könnte es problematisch werden.“ Wer einem oder mehreren der Tiere begegnet, der sollte vorsichtshalber so viel Abstand wie möglich halten und Hundehalter ihre Vierbeiner an die Leine nehmen.

Geraten wird zudem, die Wildschweine auf keinen Fall zu füttern und Müll, vor allem Essensreste, für die Tiere unerreichbar direkt in Mülltonnen zu entsorgen. Herumliegende Müllsäcke locken Wildschweine an. Bislang hat, abgesehen von dem Keiler, noch niemand im Parzellengebiet das Schwarzwild tatsächlich zu Gesicht bekommen.

Denn die Tiere sind nachtaktiv und, so Hinrich Geerken: „Sie haben sich mit den Lebensverhältnissen in dem Gebiet arrangiert und vermeiden den direkten Kontakt mit dem Menschen.“ Aus diesem Grund ist bislang auch nicht bekannt, wo genau sich die Tiere üblicherweise aufhalten und wie viele es sind. Nur soviel: Sie sind offenbar auf beiden Seiten der Autobahn A27 unterwegs. „Es gibt in dem Gebiet viele Brachecken, wo Gärten nicht mehr bewirtschaftet werden und Brombeeren ranken. Das sind Unterschlupfmöglichkeiten, die die Wildschweine lieben“, so Geerken.

Wichtig sei nun, sich zunächst ein möglichst genaues Bild von der Situation und dem Bestand zu machen. Die Landesjägerschaft hat sich deshalb mit Aushängen im Kleingartengebiet an die Mitglieder der betroffenen Vereine gewandt. „Es geht darum, dass wir jetzt möglichst viele Informationen zusammenbekommen, um ein Konzept dazu erarbeiten zu können, wie wir weiter vorgehen“, so Hinrich Geerken.

In der dunklen Jahreszeit, wenn möglichst wenig Menschen im Parzellengebiet unterwegs sind, könnte das Schwarzwild möglicherweise bejagt werden, um eine Ausbreitung zu verhindern. Auch über das Aufstellen von Fallen werde nachgedacht, so Geerken. Auf jeden Fall gehe es darum, „Berliner Verhältnisse“ in Bremen zu vermeiden. Mitten in der Hauptstadt leben Schätzungen zufolge rund 5000 „City-Wildschweine“, die regelmäßig Vorgärten und Grünflächen durchwühlen und verwüsten.

Weitere Informationen

Parzellisten und Spaziergänger in Walle, Gröpelingen und dem Blockland werden gebeten, Beobachtungen von Wildschweinen sofort unter Telefon 01 72-9 72 47 77 oder per E-Mail an info(at)lj-bremen.de bei der Landesjägerschaft zu melden.