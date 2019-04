Da immer mehr Radfahrer die Wilhelm-Kaisen-Brücke nutzen, wird es auf dem Fahrstreifen immer enger. (Frank Thomas Koch)

Die Fahrbahnen der Wilhelm-Kaisen-Brücke müssen so einiges aushalten. Immer mehr Radfahrer nutzen die große Weserbrücke zwischen der Altstadt und der Neustadt, das beschränkt bei den schmalen Radspuren allerdings die Verkehrssicherheit. Doch auch der Asphalt leidet – der Autoverkehr hat deutliche Spuren hinterlassen. Wer in den Osterferien die Brücke passieren will, muss mit dem Auto etwas Geduld mitbringen.

Wie das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) mitteilt, wird die Brücke wegen Asphaltarbeiten und Überprüfung stadtauswärts auf eine Fahrspur verengt. Nach der Stephanibrücke und der Lesumbrücke ist es bereits die nächste Weserquerung, die zu einem Nadelöhr wird.

Laut ASV wird die Fahrbahn von Montag, 8. April, bis Dienstag, 23. April, während der Bauarbeiten auf eine Fahrspur verengt. Der Fuß- und Radverkehr könne die Baustelle aber weiterhin passieren. Der Öffentliche Nahverkehr (ÖPNV) sei von den Arbeiten nicht betroffen. Alle Verkehrsteilnehmer können die Brücke mit den genannten Einschränkungen weiter benutzen. „Mit Verkehrsbehinderungen insbesondere für den Kfz-Verkehr ist zu den Hauptverkehrszeiten aber zu rechnen“, heißt es in einer Mitteilung des ASV. Das Amt für Straßen und Verkehr habe sich bewusst für die Osterferien als Bauzeit entschieden, da in dieser Zeit die Verkehrsbelastung um 30 Prozent sinke.

Fahrradzähler knackt Halbe-Million-Marke

Unterdessen teilt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Bremen mit, dass der Fahrradzähler an der Wilhelm-Kaisen-Brücke die Halbe-Million-Marke überschritten habe – so früh im Jahr wie noch nie. „Mehr als 500 000 Menschen auf Fahrrädern statt im Auto – das ist ein großartiger Beitrag zum Klimaschutz." Damit lege der Radverkehr mehr als ein Drittel gegenüber dem Vorjahr und 50 Prozentpunkte gegenüber den Werten von 2017 zu, sagt Sven Eckert, Geschäftsführer des ADFC Bremen. Das zeige aber auch deutlich: "Der vorhandene Radweg ist für die vielen Radfahrenden einfach zu schmal". Immer wieder komme es auf dem engen Raum zu stressigen und gefährlichen Situationen. Daher fordern ADFC und auch der BUND Bremen nachdrücklich eine zusätzliche innerstädtische Weserquerung für Rad- und Fußverkehr.

Facebook-Gruppe Verkehr in Bremen Was Bremen bewegt Aktuelle Baustellen, Staus, Unfälle oder Projekte und Vorhaben von Politik und Wirtschaft – über all das informiert das Team der WESER-KURIER-Onlineredaktion in einer Facebook-Gruppe. mehr »

„Mit einer neuen Brücke von der Neustadt bis zum Altenwall werden sich noch mehr Menschen aufs Fahrrad trauen, denen der schmale Radweg jetzt zu gefährlich ist„, sagt Eckert. Weniger Wege mit dem Auto seien gut für die anderen Autofahrer. So gebe es weniger Staus und es sei gut für das Stadtklima. “Das steigert die Lebens- und Aufenthaltsqualität der Innenstadt“, betont Eckert. „Mit zehn Millionen Euro für die neue Brücke könnte eine große Entlastung des Stadtverkehrs erzielt werden.“ Pläne des Bundesverkehrsministeriums, eine Milliarde Euro in Elektroautos zu stecken, verringerten die Staus wiederum nicht.

"Die Brücken sind längst beschlossene Sache"

Der Bau zusätzlicher Weserquerungen ist Bestandteil des 2014 von der Bürgerschaft verabschiedeten Verkehrsentwicklungsplans (VEP) für Bremen. 90 Prozent der Kosten für eine Brücke könnten über Bundesmittel finanziert werden – Gelder, die derzeit ungenutzt liegen bleiben. Der ADFC fordert, endlich die vereinbarten Maßnahmen des VEPs umzusetzen. „Die Brücken sind längst beschlossene Sache“, so Eckert.

Im kompletten Jahr 2018 wurden auf der Wilhelm-Kaisen-Brücke 2,46 Millionen Fahrradfahrer gezählt. „Das sind gute Argumente für die Innenstadt-, Fußgänger- und Fahrradbrücken, zumal in der Neustadt neue Baugebiete fertiggestellt werden“, sagt der Bürgerschaftsabgeordnete Ralph Saxe (Grüne). Aus seiner Sicht reichen die Kapazitäten auf der Kaisenbrücke nicht mehr aus. Die Verkehrssicherheit kann bei weiteren Steigerungen nicht mehr angemessen sichergestellt werden. Seine Partei hatte im vergangenen Jahr einen Plan für sieben weitere Weserbrücken im Gebiet zwischen Wesertunnel und der A 1 in Hemelingen aufgestellt.