Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat am Montag den Generalkonsul der Republik Indonesien, Dr. Bambang Susanto, zum Antrittsbesuch im Bremer Rathaus begrüßt. Der Gedankenaustausch, an dem auch Honorarkonsul Wolfgang G. Köhne (von links) teilnahm, fand im Gobelinzimmer statt. Im Mittelpunkt der Unterredung standen die Themen Fischereiwirtschaft, Häfen und Tourismus. Der Generalkonsul ist seit dem 28. März 2018 im Amt. Er hat seinen Sitz in Hamburg und ist für die Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zuständig. Weitere Gespräche führte der Generalkonsul in der Bremischen Bürgerschaft und der Handelskammer Bremen .