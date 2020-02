Wer noch keine Windpocken hatte oder keinen Impfnachweis vorlegen kann, kann bis zu 16 Tage lang vom Unterricht ausgeschlossen werden. (imago/Westend61)

Wegen eines Windpocken-Ausbruchs müssen elf der insgesamt 159 Kinder, die die Grundschule an der Schmidtstraße im Steintorviertel besuchen, in den nächsten 16 Tagen zu Hause bleiben. „Sie sind vom Unterricht ausgeschlossen. Vier Schüler konnten keinen Impfschutz nachweisen, sieben Kinder sind nur einmal geimpft; für einen vollständigen Immunschutz sind aber zwei Impfungen erforderlich“, bestätigte die Sprecherin der Gesundheitsbehörde, Sylla Kahl, dem WESER-KURIER. Am Donnerstag hatten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Impfnachweise der Schülerinnen und Schüler vor Ort kontrolliert, weil zuvor elf Kinder an Windpocken erkrankt waren, so die Sprecherin. Windpocken seien hochansteckend, deshalb müssten Erkrankungen an das Gesundheitsamt gemeldet werden. Dieser Meldepflicht sei die Schule nachgekommen.

„Es kommt sehr selten vor, dass ansteckende Krankheiten in dieser Häufung auftreten“, sagt Annette Kemp, Sprecherin des Bildungsressorts. Das Gesundheitsamt sei in solchen Fällen Herr des Verfahrens und damit betraut, zu überprüfen, ob die Kinder, die die Schule weiterhin besuchen, geimpft oder durch eine Erkrankung in der Vergangenheit immunisiert seien. Auch in anderen Städten, Schulen und Kindergärten seien solche Schritte gelegentlich unumgänglich. Es liege jeweils im Ermessen des Gesundheitsamts, weitere Schritte festzulegen, wenn es zu Auffälligkeiten komme – wie im Fall der Klasse an der Grundschule an der Schmidtstraße, so Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). Es sei bedauerlich, dass berufstätige Eltern nun womöglich vor einem großen Betreuungsproblem ständen. „Aber das Gesundheitsamt nimmt den Schutzauftrag des Staates wahr, um eine weitere Verbreitung zu verhindern.“

Schulpflicht widerspricht dem Ausschluss nicht

„Mit dem Ausschluss ungeimpfter Kinder soll die Ausbreitung von Windpocken verhindert werden“, sagte Kahl. In einem Schreiben seien die Eltern zuvor von der Überprüfung der Impfnachweise informiert worden. Bis zu 16 Tagen könnten nicht geimpfte Kinder vom Unterricht ausgeschlossen werden, dies entspreche der Inkubationszeit bei Windpocken, so die Sprecherin. Die Inkubationszeit beschreibt den Zeitraum von der Ansteckung bis zum ersten Auftreten von Symptomen. Sie beträgt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 14 bis 16 Tage. Windpocken sind laut RKI hochansteckend, die Viren werden durch Tröpfchen- und Schmierinfektionen übertragen.

„Wenn bestimmte Infektionserkrankungen in öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen ausbrechen, in diesem Fall die Windpocken, empfiehlt das Robert-Koch-Institut die Überprüfung vor Ort. Das bedeutet konkret die Kontrolle der Impfnachweise, und das geschieht jetzt“, betont die Sprecherin. Zwar gebe es eine Schulpflicht, diese widerspreche aber nicht dem Ausschluss ungeimpfter Kinder. „Außerdem empfiehlt das RKI den Gesundheitsämtern, Kinder und Erwachsene, die nicht geimpft sind und die Windpocken nicht hatten, 16 Tage lang aus Gemeinschaftseinrichtungen auszuschließen“, sagt die Sprecherin. „Dem steht die Schulpflicht nicht entgegen, es geht um den Schutz der Gemeinschaft.“ Geregelt ist dies im Infektionsschutzgesetz (IfSG). In Paragraf 34 wird aufgelistet, bei welchen ansteckenden Krankheiten jemand im Erkrankungsfall oder bei Verdacht eine Gemeinschaftseinrichtung solange nicht besuchen darf, bis nach ärztlichem Urteil keine Ansteckungsgefahr mehr gegeben ist. Dazu zählen die Windpocken.

Laut dem Bremer Landesgesundheitsbericht gab es 2017 im Land Bremen 367 Windpocken-Fälle, die den Gesundheitsämtern gemeldet wurden. „Die erhöhte Inzidenz für Windpocken im Land Bremen im bundesweiten Vergleich hängt mit der in Bremen nach wie vor relativ niedrigen Impfquote zusammen“, heißt es in dem Bericht. Seit 2004 empfiehlt die Ständige Impfkommission, alle Kinder im Alter von elf bis 14 Monaten gegen Windpocken mit einer Impfdosis impfen zu lassen. Seit 2009 ist eine zweite Impfdosis im Abstand von mindestens vier Wochen hinzugekommen. Im Land Bremen lagen die Quoten im Jahr 2016 für die erste Impfung bei 75,9 Prozent und für die zweite Impfung bei 70,9 Prozent.

