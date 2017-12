Für klimaneutrale Stromerzeugung beliebt, in Büronähe eher unerwünscht: Im Gewerbegebiet Hansalinie in Hemelingen gibt es Diskussionen über den Bau von Windkraftanlagen. (dpa)

Um den geplanten Bau einer Windkraftanlage im Gewerbegebiet Hansalinie an der A1 in Hemelingen gibt es erhöhten Gesprächsbedarf zwischen den ­beteiligten Senatsressorts in Bremen. Windräder sind nicht nur bei der Bevölkerung umstritten – be­sonders bei denen, in deren Nachbarschaft sie geplant sind –, sondern auch Unter­nehmen sehen die gigantischen Rotoren in ihrer Nähe nicht immer gerne. An der Hansalinie ­kollidieren derzeit die Interessen von Windparkbetreibern mit denen von Daimler.

Diskutiert wird über das Dilemma von Windkraft und Gewerbepark schon länger. Nach Informationen des WESER-KURIER haben sich in den vergangenen Wochen diese Diskussionen allerdings intensiviert, wurden weitere Treffen vereinbart. Offenbar im Mittelpunkt: die Daimler Real Estate, ein Tochterunternehmen des Stuttgarter Autobauers, die an der Europaallee ein Nutzfahrzeug-Zentrum gebaut hat. Kein Geheimnis ist, dass der Konzern auf weitere Flächen im Gewerbegebiet ein Auge geworfen hat – wenn nicht für sich selbst, dann für Logistik und Zulieferer. Diese Flächen benötigt Daimler dringend, denn am Produktionsstandort in Sebaldsbrück ist kein Platz mehr für eine weitere Expansion.

Je zwei Windräder geplant

Auf Nachfrage bestätigte das Windkraftunternehmen Energiekontor nur laufende Gespräche mit der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) und dem Bauressort und teilte mit, dass der Bau in Kürze beginnen werde. Je zwei 155 und 171 Meter hohe Windräder seien geplant. Auch Daimler-Sprecherin Silke Walters hielt sich merklich zurück. „Wir prüfen kontinuierlich den Grundstücksbedarf“, heißt es aus Stuttgart nur. Weder zu möglichen Gesprächen mit der WFB oder dem Bauressort noch zu möglichen Grundstückskäufen im Gewerbegebiet Hansalinie äußerte sich die Pressesprecherin. Auch die Frage, ob Windräder die Flächen unattraktiver für den Konzern machten, wollte sie nicht beantworten. Sie stellte aber klar, dass Daimler in Bremen auf die volle Bandbreite der Antriebstechnologien setzt – und dafür wird Platz benötigt.

Im Flächennutzungsplan sind Vorranggebiete für Windräder direkt an den Baustufen zwei und drei des Gewerbegebietes Hansalinie vorgesehen. Glücklich ist die WFB damit nicht – sie hatte sich schon im vergangenen Jahr vor dem Beirat Hemelingen kritisch geäußert. Die Sorge: Durch Windräder könnte die Ansiedlung von Unternehmen erschwert werden, zum Beispiel durch nötige Sicherheitsabstände und durch Lärm und Schattenwurf. Inzwischen sind die Windräder grundsätzlich genehmigt.

Laut Gewerbeaufsicht sind aber an übergeordneter Stelle noch Detailfragen für die Baugenehmigung zu klären. Darunter fällt zum Beispiel die Frage, ob die Windräder zu bestimmten Zeiten heruntergeregelt ­werden müssen. Das könnte dann der Fall sein, wenn im Gewerbegebiet eine sogenannte schützenswerte Nutzung entsteht. Das kann beispielsweise eine Betriebsleiter-Wohnung sein. Für mögliche Büros, wie sie der Logistiker Riemer in der Hansalinie plant, könnte das außerdem bedeuten, dass zusätzliche Maßnahmen zum Schattenwurf an den Windrädern getroffen werden müssen.

Bauressort: „Es liegt kein Dissens vor“

Um diese Fragen zu klären, laufen derzeit Verhandlungen zwischen WFB und dem Ressort Bau und Umwelt, denn die Baubehörde ist es, die die endgültige Baugenehmigung erteilt. Damit sind die Claims abgesteckt: auf der einen Seite Energiekontor, das an der Stelle investieren und maximalen Profit erwirtschaften möchte, sowie die Baubehörde mit der ihr unterstellten Gewerbeaufsicht, und auf der anderen Seite die Wirtschaftsförderung Bremen, die als Fürsprecher möglicher Investoren auf den Gewerbeflächen auftritt.

Zum tatsächlichen Stand dieser Verhandlungen gibt es keine Informationen: Alle Beteiligten halten sich mit Äußerungen bedeckt. Die WFB erklärte auf Anfrage, dass sie nicht generell gegen Windkraftanlagen an der Hansalinie sei. Es gelte aber mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen, um Lösungen im Sinne aller Beteiligten entwickeln zu können. Dabei handele es sich nicht um eine Sondersituation, sondern um ganz normale planerische Prozesse. Ähnlich die Antwort aus dem Bauressort. „Es liegt kein Dissens vor, sondern es ist ein ganz normaler Verwaltungsvorgang“, sagte Pressesprecher Jens Tittmann, der die laufenden Gespräche zwischen den Ressorts bestätigte. Möglich, dass nach dem Abschluss der Diskussion eine Begrenzung der Bauhöhe der Windräder oder der Betriebsstunden in die Baugenehmigung mit einfließen.