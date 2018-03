Winfried Hammelmann ist als Satiriker und Tatort-Schauspieler bekannt. Jetzt hat er einen Roman geschrieben. (Christina Kuhaupt)

„Es war mein Lebenstraum“, sagt Winfried Hammelmann über die Gründe, die ihn zum Verfassen eines Romans bewegt haben. Der 59-jährige Hörfunkredakteur, Fernsehmoderator, Satiriker und Schauspieler ist jetzt auch Schriftsteller. Am Mittwoch, 14. März, wird sein erster Roman „Zeit für Wolke 7“ erscheinen.

Die meisten Bremer dürften Hammelmann für seine humoristische Moderation der Wettervorhersagen bei der Regionalsendung buten un binnen kennen. Oder als Kriminalassistent Karlsen an der Seite von Hauptkommissarin Inga Lürsen im Bremer „Tatort“. Seit über 25 Jahren arbeitet er in verschiedenen Funktionen und Sendungen für Radio Bremen.

Mittlerweile hört man ihn vorwiegend auf Bremen Vier. Mit dem Roman ist für Hammelmann ein lebenslanger Wunsch in Erfüllung gegangen. Vor seiner Zeit beim Rundfunk arbeitete der Bremer jahrelang als Bankangestellter. Parallel habe er ein Abendgymnasium besucht, erzählt er. „Das Ziel war, dass ich dann Germanistik studiere, um irgendwann selbst ein Buch schreiben zu können.“

Wie eine Doktorarbeit

Im hellblauen Hemd und mit langen, silbernen Haaren, die im Nacken gebunden sind, sitzt Hammelmann an einem Tisch im Café und redet fast pausenlos über seinen Roman. In diesem Café in der Domshof-Passage, neben einer Treppe, die zur Bank führt, spielt auch eine Szene der Geschichte. Dabei geht es um das Treffen zwischen dem Protagonisten des Romans, dem Bankangestellten Nils Petersen, und einem Geistlichen. Dessen Stimme hatte Petersen irrtümlich für die Gottes gehalten. Es sei keine Schlüsselszene, erzählt Hammelmann, jedoch sei sie sehr witzig. Das Buch handelt vom Tod eines geliebten Menschen. „Es ist aber trotzdem lustig“, betont Hammelmann. Er sei doch Satiriker.

Hammelmann hat schon einige Veröffentlichungen hinter sich, allerdings meistens Satirebände und Kurzgeschichten. „Romanschreiben ist die Königsdisziplin – das ist für mich wie eine Doktorarbeit“, sagt er. Angefangen hat er damit vor etwa acht Jahren, legte aber dann den ersten Entwurf zunächst beiseite. Vor zwei Jahren machte er sich wieder an den Text. „Eigentlich habe ich schon als Bankangestellter mit dem Schreiben angefangen“, präzisiert er.

Damals verfasste er nach Feierabend an der Schreibmaschine kurze Satiren, die er dann für Freunde und Familie binden ließ. In den neuen Roman ist teilweise auch die Erfahrung aus der damaligen Zeit bei der Bank eingeflossen. „Es gibt zum Beispiel ein Wort, ‚Schlado‘: Das bezeichnet den Donnerstag, weil die Bank dann länger offen hatte.“ Er habe Orte und Umgebungen beschreiben wollen, die er am besten kenne. Deshalb spielt die Geschichte in Bremen und auf Sylt.

Der 59-Jährige ist gerade von der nordfriesischen Insel zurückgekommen. „Man hat dort eine schöne Mischung aus südeuropäischem Strandflair und norddeutscher Kaffeekultur. Und es ist gar nicht so elitär, wie sich viele vorstellen“, sagt er. Ob er eher die Rolle als Schriftsteller oder die als Rundfunkmensch möge? „Die Mischung macht es“, antwortet er.

Riesenspaß beim Schreiben

„Aber wenn ich mich unbedingt entscheiden sollte, wäre das Bücherschreiben vorne. Das wollte ich schon vor 30 Jahren.“ An der Schreiberei schätze er die Freiheit, sich ungebunden Handlungen und Geschichten ausdenken zu können. Und das überall: im Zug, zwischendurch, in Urlaub, bei der Mittagspause.

Die Schwierigkeit, von der Arbeit abzuschalten, beklagen viele Schriftsteller. Die ist für Hammelmann jedoch keine Last. Ganz im Gegenteil. „Es hat einen Riesenspaß gemacht, überall an dem Buch zu arbeiten“, sagt er. Das passt aber irgendwie auch zu ihm. Der Redakteur, Moderator und Schauspieler – jetzt auch Schriftsteller – macht lieber eine Sache zu viel als eine zu wenig.

„Seit den 80ern, als ich in der Bank gearbeitet und das Abendgymnasium parallel besucht habe, habe ich immer vieles gleichzeitig gemacht“, sagt er und zeigt einige Notizen auf dem Smartphone. Es ist eine scheinbar unendliche Reihe kurzer Sätze. „Ich schreibe immer alles auf, was mir einfällt“, sagt er. Denn sollte das Buch Erfolg haben, will Hammelmann auf jeden Fall weiterschreiben. Für die nächsten Romane hat er schon sieben mögliche Geschichten und etwa 140 Titel parat.

Zur Sache:

Eine Lesung des Romans "Zeit für Wolke 7" ist für Donnerstag, 5. April, um 18 Uhr im Wallsaal der Stadtbibliothek Bremen eingeplant. Der Eintritt ist frei.