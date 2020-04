Maike Schaefer, Bürgermeisterin und Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Landwirtschaft. (Frank Thomas Koch)

Der Druck auf die Politik steigt, Exitstrategien aufzuzeigen. In Österreich gibt es konkrete Ansätze, in Dänemark, warum hierzulande nicht?

Ob die Lockerungen in Österreich und Dänemark gut sind oder nur der Ungeduld geschuldet, wird sich zeigen. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten tun aber gut daran, sich jetzt auch in Deutschland Gedanken zu machen, welche Bedingungen eine Exitstrategie braucht, denn mit bloßem Knopfdruck lässt sich das System ja nicht einfach hochfahren. Es gilt jetzt, verantwortungsvoll einen Stufenplan zu entwickeln, welche Bereiche zu welchem Zeitpunkt hochgefahren werden können, ohne dass das Infektionsrisiko steigt. Die Bedingung für Lockerungen ist meines Erachtens der signifikante Rückgang der Infektionszahlen und Sterberaten. Wir dürfen kein Risiko eingehen, dass die Zahl der Infizierten nach einem Exit wieder rasant ansteigt. Dann wären die Folgen umso fataler.

Wenn darüber auf höchster Ebene diskutiert wird, warum unter Ausschluss der Öffentlichkeit?

Ich habe den Eindruck, dass man auf Bundesebene den Menschen keine falschen Hoffnungen machen und daher eine breite Debatte vermeiden möchte, solange es nicht mal gewährleistet ist, dass es genügend Schutzausrüstungen, Atemmasken und Beatmungsgeräte für den Worst-Case der Pandemie gibt. Meiner Meinung nach ist das der falsche Weg. Wir müssen auch die Ängste derer ernst nehmen, die um ihre Existenz bangen, wenn der Lock-Down noch lange anhält. Profilneurosen von möglichen Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten sind hier fehl am Platz.

Falls Sie das für falsch halten, wofür plädieren Sie?

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt sich Gedanken zu machen, wie wir die Gesundheit der Menschen schützen und trotzdem das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben langsam wieder hochfahren können, um die Kollateralschäden von Corona gering zu halten. Die Menschen brauchen eine Perspektive, um diese außergewöhnliche Situation ertragen zu können. Wir brauchen eine offene Debatte über eine Exitstrategie. Epidemiologen sind jetzt gefragt verlässliche Simulations-Modelle zu berechnen, die aufzeigen welche Maßnahmen des Infektionsschutzes sich als effizient herausgestellt haben und welche Schritte im Rahmen einer Exitstrategie verantwortungsbewusst und zu welchem Zeitpunkt umgesetzt werden können. Auf dieser Grundlage müssen wir unter Einbeziehung von Virologen, der Geno, dem Parlament inklusive der Opposition, der Wirtschaft und der Bürgerinnen und Bürger die Diskussion führen, welche Öffnungen wir für vertretbar halten. Wir müssen doch das Ziel haben Corona einzudämmen, aber auch die Gefahr einer Wirtschaftskrise und den befürchteten Anstieg von Arbeitslosigkeit abzumindern.

Es gibt ja offenbar mögliche Wege: Massen- und Selbsttest, Hochrisikogruppen in strikter Isolation, wäre das ein Weg?

Ja, definitiv. Es muss ausreichend Tests geben. Nicht nur Verdachtsfälle müssen getestet werden, sondern auch standardmäßig Personengruppen die entweder besonders gefährdet sind oder auch bestimmte Tätigkeiten ausüben in denen sie andere nicht anstecken dürfen, wie zum Beispiel im medizinischen und im Pflegebereich. Es muss ausreichend Schutzmaterialien (Schutzmasken, Kittel, Handschuhe, Desinfektionsmittel) für alle relevanten Bereiche (Krankenhäuser, Alten-/Pflegeheime, etc.) und auch genügend Intensivbetten in den Krankenhäusern inklusive Beatmungsgeräten und Krankenpflegepersonal vorhanden sein, damit Infizierte mit kompliziertem Krankenverlauf ausreichend versorgt werden können. Zudem müssen die Meldesysteme optimiert werden, damit Infektionsquellen schnellstmöglich identifiziert und effiziente Maßnahmen ergriffen werden können - hierzu gehören auch die strikte Einhaltung von Quarantänemaßnahmen.

Soll es eine Maskenpflicht geben?

Ich halte persönlich nichts von dieser Pflicht. Die Masken sind besser in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aufgehoben. Der Effekt von Masken, gerade auch selbstgeschneiderten für den privaten Gebrauch ist medizinisch umstritten.

Laut Jens Spahn könnte es regionale Unterschiede geben – schließlich sind manche Regionen mehr betroffen als andere. Was halten Sie davon?

Es gibt sicherlich regionale Unterschiede, wenn man die Anzahl der Infizierten vergleicht. Meines Erachtens braucht es aber bundeseinheitliche Regelungen für eine Exitstrategie. Ein föderaler Flickenteppich führt nur zur Kleinstaaterei und Verunsicherung der Bevölkerung, wenn in einem Bundesland Schulen und Geschäfte schon wieder geöffnet werden und in einem anderem noch nicht. Gerade in Bundesländern oder Grenzregionen ist es wichtig nicht unterschiedliche Öffnungen vorzunehmen. Es braucht einen geordneten sinnvollen Stufenplan. Ein erster Schritt muss sein, die Bereiche wieder zu öffnen, in denen es wenig Kundenkontakt gibt. Das heißt Gewerbe, Betriebe, Industrieunternehmen. Die Kinderbetreuung muss hierfür gewährleistet sein. In weiteren Schritten folgt dann die Öffnung von Kitas und Schulen, Geschäften und zuletzt, wenn wirklich das Infektionsrisiko gering oder ein Impfstoff entwickelt ist, wieder von Großveranstaltungen. Es macht sicherlich auch Sinn über kleinere Maßnahmen nachzudenken, solange Corona nicht gebannt ist, wie zum Beispiel der Beibehaltung von flexibleren Arbeitszeiten um volle Büros in der Woche zu entzerren oder von Home-Office-Regelungen.

Was muss bei solchen Strategien in die Waagschale geworfen werden?

Bisher ging es darum die Daseinsvorsorge, also die Grundversorgung der Bevölkerung und die kritische Infrastruktur am Laufen zu halten. Bei einer Exitstrategie muss weiterhin die Sicherheit und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger Vorrang haben. Aber wir müssen auch einen Wirtschafts-Crash, der in der Regel die Ärmsten am heftigsten trifft, verhindern. Wir brauchen also Infektionsschutzmaßnahmen, aber auch Konjunkturprogramme. Im Übrigen nicht nur für die Wirtschaft, sondern wir müssen auch Kunst, Kultur und Sport finanziell unterstützen. Sie sind auch ein Teil der Daseinsvorsorge. Aber klar ist auch - wir müssen jede einzelne Maßnahme genau überprüfen, um sie gegebenenfalls zurückzunehmen, wenn sie nicht fruchtet.

Wie kann man eine solche Debatte organisieren und müsste damit nicht schleunigst angefangen werden? Kurz: Sehen Sie das wie Herr Eckhoff?

Ich fordere diese Debatte schon seit mehr als zwei Wochen. Sowohl grün-intern, als auch gestern erneut im Senat. Auch wenn sich die Kanzlerin auf keinen Stichtag festlegen will, der mal genannte 20. April rückt immer näher. Neben einer drohenden Wirtschaftskrise drohen auch andere Probleme. Eltern brauchen eine Absicherung, wie es in Kitas und Schulen weitergeht. Es gibt bundesweit steigende Zahlen von häuslicher Gewalt, aber auch Menschen die vereinsamen. Wir brauchen zweigleisige Expertenrunden auf Landes- und auf Bundesebene, die schrittweise klare Maßnahmen erarbeiten, auf Grundlage von plausiblen Kriterien, wie beispielsweise einer 14-, 21- und 28-Tage-Verdopplung der Infektionszahlen. Insofern liegen die Forderungen von Herrn Eckhoff und mir nicht weit auseinander.