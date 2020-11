Thorsten Lieder ist Geschäftsführer der Bremer Gastro-Gemeinschaft und sorgt sich weiter um seine Branche. (Christina Kuhaupt)

Herr Lieder, was bedeutet der verlängerte Lockdown für die Gastronomen?

Thorsten Lieder: Wir sind zufrieden, dass die Zusage nun steht, dass es wie im November auch im Dezember finanzielle Hilfen geben wird. Also, dass es erneut die 75 Prozent des Vorjahresmonats gibt. Es wird an der einen oder anderen Stelle sicherlich Nachbesserungen geben müssen, weil es Betriebe gibt, die zurzeit noch nicht so berücksichtigt werden, wie es unseres Erachtens sein müsste.

Waren diese Maßnahmen zu erwarten?

Wir haben damit gerechnet, dass die Schließungen der gastronomischen Betriebe andauern werden, obwohl sich aufgrund der Infektionszahlen aus November zeigt, dass wir nicht das Problem sind.

Woran machen Sie das fest?

Auch die Politik behauptet nicht in Gänze, dass die Gastronomie das Problem ist. Sie sagt, dass es überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist, woher die Infektionen kommen, wo die Infektionsherde sind und die Kontaktnachverfolgung immer schwieriger wird. Aus diesem Grund schließen sie prophylaktisch die Betriebe. Also nur, weil das Problem in diesem Bereich liegen könnte. So ist die politische Argumentation. Es hat im Sommer und im Spätsommer so gut wie keine Infektionsfälle in bremischen Gastronomien gegeben. Jetzt haben wir seit Anfang November geschlossen und die Zahlen sind nicht gesunken. Das ist Fakt.

Kneipen, Restaurants und Kultureinrichtungen bleiben bis mindestens 20. Dezember geschlossen. Was ist bis dahin wichtig?

Wichtig wäre für Wirte, Gastronomen und Veranstalter zuallererst eine Planbarkeit. Von Monat zu Monat, von Woche zu Woche, womöglich von Tag zu Tag zu entscheiden, hilft niemandem weiter. Wirtschaftlich bringt das nichts, weil man sich auf nichts einstellen kann. Machen wir unsere Läden noch Pandemie-sicherer, als sie es eh schon sind? Investieren wir da nochmal? Oder warten wir darauf, dass es erst wieder losgeht, wenn mehr Außengastronomie möglich ist? Es sind viele Fragen.

Was passiert eigentlich mit Getränken und Lebensmitteln?

Das Bestellen und Verbrauchen von Waren ist ein anderes Problem, weil beispielsweise das Mindesthaltbarkeitsdatum beachtet werden muss. Teilweise fehlt es an Mitarbeitern, die uns verlassen, weil sie nicht wissen, wie es weiter geht. Wir brauchen Planbarkeit. Manchmal wäre es uns fast lieber, wenn die Politik sagt, wir machen dicht bis Februar oder März. Dann wissen wir zumindest, woran wir sind. Die Salamipolitik zermürbt und macht auch krank.

Was halten Sie von einer Lockdown-Weihnachtspause?

Das wäre eine politische Entscheidung, um die Leute zu beruhigen. Ich bin kein Virologe oder Mediziner, aber aus dem laienhaften medizinischen Wissen, das ich mir zwischenzeitlich angelesen habe, sage ich, dass das vollkommen kontraproduktiv ist. Das Coronavirus wird keine Pause machen. Es ist komplett unklar, unter welchen Bedingungen eine Öffnung stattfinden könnte. Sicher wollen zahlreiche Betriebe jeden Tag mitnehmen, da sie das Geld dringend brauchen oder um ihren Stammgästen an den Feiertagen auch eine Anlaufstelle, eine Heimstätte zu geben. Es ist wirtschaftlich nur schwer planbar und ein großes Risiko.

Wird es durch den Lockdown eine Welle von Insolvenzen und Pleiten geben?

Wir haben nicht gesagt, dass es zu einer Pleitewelle durch den Lockdown kommt. Die Welle rollt an, wenn es keine finanziellen Hilfen gibt. Die Ende Oktober angekündigten November-Hilfen können aber erst seit dem 25. November beantragt werden. Es wird in diesem Monat also kein Geld mehr fließen. Die als schnelle und unbürokratische angepriesene Hilfe ist damit auf den Dezember vertagt und wir sprechen bereits über die nächsten Hilfen. Ein Monat ist da schon wieder verschenkt. Das Aufschieben, das Stunden und Aussetzen machen nicht nur unsere Betriebe nicht mehr mit, sondern vor allem die Vermieter, Geldgeber und Versicherungen warten darauf, dass etwas eingelöst wird. Die November-Hilfen werden vor allem dazu genutzt, die entstandenen Finanzlöcher zu stopfen. Das Geld muss wirklich schnell auf den Konten ankommen.

Es läuft also einiges schief?

Wenn man einen erneuten Lockdown verkündet, kann ich doch erwarten, dass die Konzepte komplett in der Schublade liegen und sich mit der Materie auseinandergesetzt wurde. Stattdessen stellt man auf Zuruf fest, dass einige Dinge nicht berücksichtigt worden sind. Mit den Erfahrungen aus dem Frühjahr hätte man sicherlich besser vorbereitet sein können. Vermutlich ist es so, dass man hier nichts gelernt hat. Das Bremer Gesundheitsressort hat Anfang November zum Beispiel verkündet, dass man vorbereitet sei und wisse, was man zu tun habe. Im nächsten Satz hieß es dann, dass Material und Personal fehlt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.

Wie geht es den Wirten gerade finanziell?

Wir wissen von vielen Mitgliedern, dass sie sich selbst über Monate hinweg keinen Lohn ausgezahlt haben und von dem Ersparten gelebt haben. Doch das ist nun aufgebraucht, es wird immer enger. Viele Betriebe sagen, dass es so nicht mehr weiter geht, weil sie schlicht nichts mehr haben.

Wie ist die Zusammenarbeit mit Verwaltung und Politik?

Die Mitarbeiter der Wirtschaftsbehörde leisten hervorragende Arbeit, sie stehen uns ganz intensiv mit Ratschlägen und Hilfestellungen zur Seite. Da gibt es tatsächlich in Einzelfällen unbürokratische Hilfen.

Und mit den anderen Ressorts?

Wir kommunizieren eng mit dem Bürgermeister und der Senatskanzlei und auch das Ordnungsamt reagiert auf Anfragen sehr schnell. Sehr enttäuscht sind wir von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard, die über uns spricht, aber nicht mit uns. Sie hat mehrfach öffentlich gesagt, dass es Schwierigkeiten bei der Kontaktnachverfolgung in der Gastronomie gab. Wir haben dann schriftlich angeboten, sofort mit einer großen Zahl an Menschen bei der Nachverfolgung zu helfen. Darauf haben wir noch nicht einmal eine Eingangsbestätigung bekommen. Dabei gehört gute politische Kommunikation ganz klar in ihr Aufgabenprofil. Die Kritik gilt allerdings nicht für das Gesundheitsamt. Dort ist man sehr bemüht, uns zu unterstützen.

Weihnachtsgeld gibt es in diesem Jahr in der Gastronomie wohl eher nicht.

Es gibt einen für Bremen bindenden Tarifvertrag für die Gastronomie, in dem auch das Weihnachtsgeld festgeschrieben ist. Trotzdem muss man deutlich sagen, dass jede zusätzliche Ausgabe unseren Betrieben zurzeit sehr sehr schwer fällt. Trotzdem fordern wir natürlich dazu auf, sich an bestehende Regeln zu halten.

Was tun Sie, um die Sicherheit Ihrer Gäste nach dem Lockdown zu gewährleisten?

Im Rahmen unserer bevorstehenden Kampagne „Gastronomie? – Aber Sicher!“ sind wir dabei, eine App entwickeln zu lassen, damit sich Gäste schnell registrieren können. Denn wir müssen weg von dieser Zettellage. Unsere Kampagnenidee ist es, Bremer Gastronomiebetriebe auf Pandemiesicherheit zu checken. Wir haben geschulte, zertifizierte Leute wie Hygiene- oder Sicherheitsbeauftragte. Diese sollen verschiedene Punkte abchecken wie Hygienekonzepte oder Mund-Nasen-Bedeckung. Wer diesen Check besteht, bekommt ein Zertifikat.

Wird es erneute Klagen geben?

Selbstverständlich werden wir jederzeit erneut klagen, wenn wir das Gefühl haben, dass es notwendig ist.

Das Interview führte Pascal Faltermann.

Zur Person

Thorsten Lieder (50)

ist Geschäftsführer der Bremer Gastro-Gemeinschaft, in dem Verein sind mehr als 200 Mitglieder organisiert. Lieder arbeitet als Abteilungsleiter eines Catering-Unternehmen.