Die SPD-Landesvorsitzende Sascha Aulepp sieht jede Menge Projekte, die schneller und besser umgesetzt werden müssen. (dpa)

War der Kurswechsel der Bremer Sozialdemokraten beim Thema Cannabis der Startschuss für den Wahlkampf für die Bürgerschaftswahl 2019?

Sascha Aulepp: Ich kann nur sagen, dass wir uns in der Koalition einig sind, dass wir dieses Jahr noch eine ganze Menge umsetzen wollen und müssen. Bei den wirklich wichtigen Themen, was für Bremen und Bremerhaven passieren muss, gibt es keine Differenzen. Dass wir in der Umsetzung bei den großen Themen besser werden können, also bei Wohnen, bei Schulen, bei Kita und beim Arbeitsmarkt – das ist klar. Darüber müssen wir reden. Von daher hat das mit Wahlkampf nichts zu tun.

Aber es war eine Absage an die beschlossene Koalitionsvereinbarung.

Nein! SPD und Grüne stehen zu dem Ziel der Legalisierung von Cannabis. Das steht im Koalitionsvertrag. Deswegen haben wir eine Bundesratsinitiative gestartet, weil es ja auf Bundesebene im Betäubungsmittelgesetz geregelt werden muss. Das ist leider gescheitert, da waren wir unserer Zeit voraus. Nicht mal den grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg haben wir gewinnen können.

Also sehen Sie es nicht als Kehrtwende?

Es gab und gibt keine Kehrtwende. Was mit der SPD nicht zu machen ist, ist ein bremischer Sonderweg. Das habe ich immer gesagt, und auch der Senat hat sich so geäußert. Wir haben ja noch nicht einmal Niedersachsen an unsere Seite bekommen. Das, was von den Grünen jetzt auf Landesebene vorgeschlagen wurde, löst auch kein einziges Problem bei der Polizei.

Also können Sie die Kritik der Grünen nicht verstehen?

Nein, denn das, was im Koalitionsvertrag steht, haben wir umgesetzt. Damit sind wir leider nicht weiter gekommen auf Bundesebene. Wenn jetzt behauptet wird, dass wir verhindern, dass Jugendliche in Drogenpräventionsprojekte kommen, dann ist das Quatsch. Was denken die, was mit Jugendlichen und Heranwachsenden passiert, die wegen Drogendelikten abgeurteilt werden? Natürlich machen die Drogenpräventionsprojekte.

Cannabis wird also am 12. Februar im ­Koalitionsausschuss gar nicht mehr das große Thema sein?

Wenn das jemand zum Thema machen will, muss er das ansprechen. Die Haltung der SPD ist klar. Wir haben das, was wir umsetzen konnten, umgesetzt. Ich habe kein ­Interesse darüber zu sprechen, weil es wesentlich wichtigere Themen gibt, über die wir reden könnten.

Wie bewerten Sie insgesamt die Stimmung zwischen Rot-Grün?

Ich habe nicht den Eindruck, dass die Stimmung insgesamt schlecht ist. Ich habe in der Bürgerschaftswoche mit Ralph Saxe zusammengesessen, und wir sind uns einig, dass wir noch viel umsetzen wollen. Da gibt es keinen Dissens.

Wo liegen die Schwerpunkte der Bremer ­Sozialdemokraten?

Bremen und Bremerhaven sind wachsende Städte, und es gibt mehr Menschen, die bei uns wohnen, leben und arbeiten wollen. Das ist gut. Aber dafür müssen wir auch die notwendige Infrastruktur schaffen.

Das heißt?

Dass wir für alle Menschen bezahlbaren Wohnraum brauchen. Die Kinder, die wir zusätzlich durch Zuzug und eine erhöhte Geburtenrate haben, brauchen alle einen Kita-Platz. Da ist schon viel erreicht, aber da müssen wir bei der Umsetzung noch schneller und besser werden. Es ist gut, dass wir die Verstärkungsmittel für die Schulen mit besonderen Herausforderungen beschlossen haben. Und die müssen jetzt auch gezielt und schnell da ankommen, wo sie benötigt werden.

Warum ist man nicht schnell genug? Sind in der Vergangenheit falsche Prioritäten gesetzt worden?

Also, im Kita-Bereich sind im letzten Jahr 2000 Plätze geschaffen worden. Das ist ganz schön großartig. Die Herausforderungen sind größer geworden. Wir dürfen also nicht nachlassen. Wir müssen alles dafür tun, dass jedes Kind einen Kita-Platz bekommt. Da muss man auch über Verfahrenserleichterungen beim Bau nachdenken. Und fragen, wie wir geeignetes Personal bekommen.

Also wurden auch Fehler gemacht?

Ja, wo gearbeitet wird, werden auch Fehler gemacht. Aber die Herausforderungen sind gewachsen, und die Anforderungen haben sich geändert. Es war vor 2015 nicht absehbar, dass so viele Kinder nach Bremen und Bremerhaven zuziehen oder die Geburtenraten wieder steigen. Ich erinnere mich noch, dass wir darüber geredet haben, Schulen schließen zu müssen. Mittlerweile sind wir davon weit entfernt und müssen mehrere Schulen bauen. Dass man sich da manches schneller wünscht, ist so. Aber darauf wurde ja reagiert.

Auf Bundes- wie auch auf Landesebene hat die SPD Stimmen verloren. Wie wollen Sie wieder bessere Ergebnisse erzielen?

Wir müssen den Leuten deutlich machen, wofür die SPD steht und was wir umgesetzt bekommen. Dass wir vor Ort das Leben besser machen. Das hat was mit Profil schärfen zu tun. Wir wollen beispielsweise nicht Arbeitslosigkeit finanzieren, sondern Arbeit. Wir wollen einen sozialen Arbeitsmarkt, einen Übergang in den ersten Arbeitsmarkt schaffen. und das muss man deutlich machen. Sachgrundlose Befristungen müssen ohne Hintertüren abgeschafft werden. Gerade bei jungen Leuten sind die befristeten Arbeitsverträge immer einer nach dem anderen ein großes Problem. Das muss weg.

Wo muss das Profil noch geschärft werden?

Ebenfalls wichtig in Deutschland ist das Thema Rente. Da müssen wir dazu kommen, dass mindestens 48 Prozent gesetzlich festgeschrieben werden und das auch über 2025 hinaus. Und wenn es um Kinder geht, muss es mindestens einen Einstieg in die Kindergrundsicherung geben, zum Beispiel, indem man automatisch Kinderzuschlag und Kindergeld zusammen auszahlt. Das wäre auch eine echte Entbürokratisierung.

Bei einer Umfrage zur Beliebtheit von Ministerpräsidenten hat Bürgermeister Carsten Sieling den vorletzten Platz belegt. Woran liegt es?

Mit dem Umfragewert von Carsten Sieling können wir uns nicht zufriedengeben. Er hat ganz viel angestoßen und umgesetzt. Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Menschen von der guten Arbeit unseres Bürgermeisters auch was mitbekommen. Auch die SPD muss klarer machen, wofür sie steht und was sie umsetzt vor Ort.

Erhoffen Sie sich Rückenwind von der Bundespartei?

Die Diskussion auf Bundesebene macht mir Mut. Ich finde es richtig gut, dass die SPD eine Partei ist, die darüber derart breit diskutiert, was der richtige Weg ist für die Bundesrepublik. Das tut keine andere Partei, dass da so offen, respektvoll und intensiv diskutiert und miteinander gerungen wird. Und am Ende bei uns eine basisdemokratische Entscheidung gefällt wird. Man sieht, dass das die Leute gut finden. Sie treten in die SPD ein.

Und wann startet der Wahlkampf nun?

Ich glaube, die rot-grüne Koalition hat noch eine ganze Menge Projekte, bei denen wir uns in der Umsetzung gemeinsam profilieren können. Das wird passieren, und dann ist ganz am Schluss auch Wahlkampf. Wir werden dieses Jahr nutzen, unsere Projekte umzusetzen. Dafür arbeite ich. Wenn es nach mir geht, begrenzen wir den Wahlkampf auf wenige Wochen vor der Wahl.

Das Interview führte Pascal Faltermann.

Zur Person:

Sascha Aulepp ist seit Ende April 2016 Landesvorsitzende der Bremer Sozialdemokraten. Die 47-jährige Bürgerschaftsabgeordnete zog 2015 für die SPD ins Parlament ein und war zuvor Jugendrichterin. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.