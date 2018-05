Der Präsident des Landesarbeitsgerichts Bremen, Thorsten Beck, richtet die 80. Konferenz der Präsidenten der Landesarbeitsgerichte aus. (Kuhaupt)

Thorsten Beck: Ich denke, man kann sagen, dass über die Jahre eine Reihe von wichtigen arbeitsrechtlichen Debatten angestoßen worden und Impulse von diesen Konferenzen ausgegangen sind. Ein Beispiel ist, dass die Landesarbeitsgerichte stärker Tatsachen-Instanz geblieben sind als die Zivilgerichtsbarkeit und es bei uns weniger formal zugeht.

Ich kann den Ergebnissen der Tagung natürlich nicht vorgreifen, aber ich erhoffe mir eine Art "Bremer Appell" an den Gesetzgeber, arbeitsrechtliche Gesetzesvorschriften an die aktuelle Rechtslage anzupassen. Momentan ist es so, dass es eine Reihe von Vorschriften im deutschen Arbeitsrecht gibt, die durch EU-Rechtsprechung obsolet sind. 2010 wurde beispielsweise durch den Europäischen Gerichtshof entschieden, dass der Urlaubsanspruch mit dem 31. März des Folgejahres nicht verfällt, wenn ein Arbeitnehmer über längere Zeit arbeitsunfähig ist und seinen Urlaub nicht nehmen konnte. Das ist im Gesetz bislang so nicht aufgenommen worden. Gleiches gilt für die Verlängerung der Kündigungsfristen bei Betriebszugehörigkeit vor dem 25. Lebensjahr.

Es geht uns um Transparenz, um Rechtsklarheit und -sicherheit. Jeder Arbeitnehmer und Arbeitgeber muss die Chance haben, sich mit einem Blick ins Gesetz über seine Rechte und die gültige Rechtslage zu informieren.

Im politischen Raum weckt man, wenn man im Arbeitsrecht etwas anfasst, oft höchst unterschiedliche Interessen. Eine Anpassung wird im Bundestag schnell als Gelegenheit gesehen, damit auch andere arbeitsrechtliche Forderungen zu verknüpfen. Das macht aus einem Thema, das nicht strittig sein kann, weil es geltendem Recht entspricht, eine politische Frage. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass es eine gewisse Wirkung auf den Gesetzgeber hat, wenn wir als ein Gremium aus 18 Landesarbeitsgerichtspräsidentinnen und -präsidenten die Anpassung fordern.

CDU/CSU und SPD haben sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, die Befristung von Arbeitsverträgen einzuschränken. Die sogenannten sachgrundlosen Befristungen sollen statt auf 24 Monate nur noch auf maximal 18 Monate begrenzt werden. Dabei handelt es sich um befristete Arbeitsverträge, die beispielsweise nicht durch eine Schwangerschaftsvertretung oder saisonale Mehrarbeit begründet sind. Die mögliche Verlängerung solcher Arbeitsverträge soll auf eine beschränkt werden, und je nach Unternehmensgröße soll die Zahl der befristet eingestellten Mitarbeiter gedeckelt werden. Die sogenannte Sachgrund-Befristung soll auf fünf Jahre begrenzt werden, um die langen Ketten von befristeten Verträgen zu beenden.

Nein, aber es könnte problematisch werden, wenn Präzisierungen unterbleiben. Wir Arbeitsrichter sind es, die damit in der Praxis umgehen müssen. Und es kann zu folgender Situation kommen: Wenn an einem Tag drei Arbeitnehmer einen sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrag unterschreiben und einer zu viel wäre, weil die zulässige Zahl dieser Verträge gedeckelt ist, welcher der drei wird dann entfristet? Der, der zuerst unterschrieben hat? Wir hoffen, dass uns der Gesetzgeber in solchen Detailfragen nicht alleine lässt, sondern sie im Gesetz regelt.

Uns geht es darum, dass das Arbeitsrecht in der Juristen-Ausbildung nicht zu kurz kommt. Der Pflichtstoff für die Jura-Studentinnen und -Studenten soll reduziert werden, aus nachvollziehbaren Gründen, unsere Befürchtung ist, dass das zulasten des Arbeitsrechts gehen könnte.

Das mag sein, aber wir glauben, dass wir ein gutes Argument auf unserer Seite haben: Hier leben rund 45 Millionen Arbeitnehmer und Tausende Arbeitgeber, schon alleine damit ist das Arbeitsrecht ein relevantes Rechtsgebiet.

Die Bremer Arbeitsgerichte gehören zu denen, die im Ländervergleich nachweislich besonders effizient arbeiten. Unsere Personalausstattung ist derzeit nicht üppig, aber auskömmlich. Das liegt allerdings auch daran, dass die Belastung von Arbeitsgerichten konjunkturabhängig ist. Derzeit ist die wirtschaftliche Lage gut. Bei einem Konjunktureinbruch kommt es zu mehr Kündigungen und in der Folge zu mehr Kündigungsschutzklagen.

Nein, darauf werde ich nicht angesprochen. Ich vermute, weil es dazu einfach keinen Anlass gibt. Es stimmt, dass die Landesarbeitsgerichte in Bremen und Hamburg einmal als besonders arbeitnehmerfreundlich galten, aber das war ein Thema der 1980er-Jahre, würde ich sagen. Wir haben da heute keinerlei Sonderstellung, und ich glaube auch nicht, dass das Bremens Arbeitgeber grundsätzlich anders sehen. Es hat einen Generationswechsel an den Gerichten gegeben, die 68er-Richterinnen und -Richter sind im Ruhestand, ihre Nachfolger haben ihren eigenen Kopf.

Bei uns spielt das Personalvertretungsgesetz keine große Rolle. Dafür sind in erster Linie die Personalvertretungskammern bei den Verwaltungsgerichten zuständig.

Zur Person

Thorsten Beck

ist seit 2015 Präsident des Bremer Landesarbeitsgerichts. Zuvor war er Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Hamburg. Beck hat in Hamburg Rechts- und Politikwissenschaft studiert. Anschließend war er unter anderem Jurist für Arbeitsrecht beim Hauptvorstand der IG Chemie in Hannover.