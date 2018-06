Dirk Thomas bringt einem jungen Geflüchteten das Schwimmen bei. (Walter Gerbracht)

Herr Thomas, wieso können so viele Geflüchtete nicht schwimmen?

Es gibt durchaus Flüchtlinge, die schwimmen können. Manche von ihnen sind an einem See groß geworden und haben es sich selber beigebracht. Aber die meisten können es nicht, weil sie es nie gelernt haben. Das ist dann unsere Aufgabe.

Haben Sie das Gefühl, dass die Zahl der geflüchteten Nichtschwimmer steigt?

Unabhängig von Geflüchteten oder nicht habe ich das Gefühl, dass sich die Eltern zu sehr auf das Schulschwimmen verlassen. Die Gruppen sind dabei aber so groß, dass es den Kindern nicht richtig beigebracht werden kann. Das Seepferdchen reicht nicht, um sich im Wasser zu bewegen. Viele Vereine haben Schwierigkeiten, entsprechende Bäder und Wasserkapazitäten für die Kurse zu finden. Der Bedarf ist auf jeden Fall da, aber die Voraussetzungen sind oft nicht vorhanden.

Die Anfrage der Teilnehmer ist groß, die Kapazität beschränkt. Wie viele Flüchtlinge können pro Kurs teilnehmen?

Früher waren es etwa 15 bis 20 Teilnehmer pro Kurs. Mittlerweile haben wir die Anzahl auf zehn Teilnehmer beschränkt. Es ist einfach angenehmer, in kleinen Gruppen zu arbeiten, ich habe dann eine bessere Übersicht. Außerdem gilt es, während des Trainings gezielt auf einzelne Personen einzugehen und aktiv zu helfen, das geht in einer großen Gruppe nicht. Wir haben Schwimmgruppen mit den jüngeren Teilnehmern, die sind meist zehn bis elf Jahre alt. In dem Kurs für junge Erwachsene sind die Teilnehmer 16 bis 17 Jahre alt. Wir haben aber auch altersübergreifende Kurse.

Wie funktioniert die Kommunikation während der Kurse?

Das ist unterschiedlich. Viele der Geflüchteten haben mittlerweile Deutschkenntnisse, mit denen sie sich verständigen können. Manche von ihnen sprechen gebrochenes Englisch, Italienisch oder Französisch, das macht es ein bisschen leichter. Wir haben auch einen syrischen Trainer, der selbst geflüchtet ist und arabisch spricht, das ist sehr von Vorteil. Oft müssen wir aber einfach mit Händen und Füßen kommunizieren.

Die Anzahl der Geflüchteten ist in den letzten Jahren angestiegen. Sind die Wartelisten für die Schwimmkurse mit der Zeit länger geworden?

Die Wartelisten sind lang, auf jeden Fall. Mit dem Anstieg der Zahl haben wir auch eine Zunahme bei den Anfragen registriert. Viele der Flüchtlinge verfügen über mangelnde Schwimmkenntnisse und wünschen sich, schwimmen zu lernen. Anfangs hatten wir eine hohe Fluktuation in den Kursen und dadurch war es chaotischer, die Dinge zu planen. Manche der Teilnehmer haben wir seit dem ersten Kurs nicht mehr wiedergesehen.

Warum sind sie nicht wiedergekommen?

Viele sind in einen anderen Stadtteil gezogen, Unterkünfte wurden zusammen gelegt oder es wurden Wohngemeinschaften gebildet. Auch haben sich teilweise die Prioritäten geändert. Wenn die Gruppenleitung der Unterkünfte oder die zuständigen Betreuer nicht an den Schwimmkurs erinnern, geht das Thema wieder unter. Ich glaube, in manchen Fällen wurde es auch einfach vergessen. Es gibt jedoch auch viele, die regelmäßig kommen.

Weshalb ist es so wichtig, den Geflüchteten das Schwimmen beizubringen?

Es ist wichtig, dass jeder Mensch schwimmen kann. Wie gesagt, das Seepferdchen ist da zu wenig, der Freischwimmer sollte schon Voraussetzung sein. Wir versuchen, den Kindern und Jugendlichen dabei zu helfen, die Abzeichen zu erlangen und die Schwimmkünste weiterzuentwickeln. Ich gehe dann auch mit ins Wasser, statt nur am Beckenrand zu stehen. Das ist wichtig, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, gerade bei den Flüchtlingen.

Sie sagen, das Seepferdchen reiche nicht, um schwimmen zu können. Mit welchen Abzeichen gehen die Teilnehmer aus den Kursen raus?

Das Ziel des Kurses ist, den Freischwimmer zu erlangen. Sobald das passiert ist, rückt der nächste Kandidat von der Warteliste nach. Nach dem Freischwimmer werden viele Teilnehmer an Schwimm-Vereine weitervermittelt, dort können sie ihre Fähigkeiten ausbauen.

Der Sommer steht vor der Tür, und die Badesaison läuft bereits. Gibt es diesbezüglich besondere Angebote oder Kurse, die Sie anbieten?

Das würden wir gerne machen, allerdings haben wir Probleme, Wasserzeiten in den Bädern zu bekommen. Gerade vor dem Sommer wäre es gut, Intensiv-Kurse anzubieten. Wir versuchen unser Bestes, aber die Sommerangebote sind noch unklar.

Momentan ist das Angebot für Teilnehmer kostenfrei. Wird das auch so bleiben?

Die Finanzierung der Kurse übernimmt der Landessportbund, und das wird auch so bleiben.

Die Fragen stellte Leoni Hentschel.

Dirk Thomas ist Mitarbeiter des Bremer Sport-Clubs und gibt seit 2014 Schwimmkurse für Flüchtlinge in Bremen. Der 38-Jährige ist ausgebildeter Sportfachmann und bringt Kindern und Jugendlichen das Schwimmen bei.