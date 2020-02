Torsten Neuhoff (CDU) ist seit 2018 Bürgermeister und Stadtkämmerer in Bremerhaven.

Torsten Neuhoff: Die seit Jahresmitte 2019 bekannte sieben Millionen Euro-Thematik ist ein Problem, das noch aus dem Haushaltsjahr 2019 stammt. Die Entschuldung wurde erst mit Beginn des Haushaltsjahres 2020 wirksam. Wir konnten die fehlende Summe für den Haushalt 2019 aber inzwischen durch Entnahmen aus den Rücklagen der Dezernate, durch liquiditätssteuernde Maßnahmen und auch durch eingegangene Erstattungszahlungen vom Land und vom Bund ausgleichen und kommen sozusagen mit einem blauen Auge davon. Wir werden das Haushaltsjahr 2019 mit einem leicht positiven Abschluss beenden und damit die Vorgaben von Landesseite erfüllen.

Ja, es ist wirklich eine gute Nachricht, dass wir den Haushalt 2019 wie vorgesehen abschließen können. Möglich ist das aber unter anderem auch, weil wir geplante Projekte in Folgejahre geschoben haben und zudem laufende Projekte aus 2019 nicht in vollem Umfang ausführten. Es wird also in den Dezernaten zu überprüfen sein, ob diese Projekte für die Zukunft noch notwendig sind oder sich von den zurückgelegten Mitteln noch finanzieren lassen. Diese Fragen werden sich in den kommenden Haushalten klären.

Wir arbeiten natürlich an der weiteren Entwicklung Bremerhavens. Dazu gehören der mögliche Neubau einer Polizeiwache im Süden der Stadt und der Neubau einer Feuerwache im Norden. Dazu gehören aber auch die politisch bereits beschlossenen Schulneubauten. Das Finanzierungskonzept für die Schulneubauten steht bereits, weil wir eine Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt eingestellt haben. Bei allen Fragen von Projektplanung und Finanzierung ist für mich als Stadtkämmerer wichtig, dass wir die Landesverfassung und die vereinbarte Schuldenbremse einhalten.

Die Landesverfassung regelt im Artikel 132a, welche Ausgaben in der sogenannten haushaltslosen Zeit möglich sind und welche nicht. Generell geht es darum, auch ohne beschlossenen Haushalt gesetzlich beschlossene Maßnahmen durchzuführen, Bauten, Anschaffungen und sonstige Leistungen fortzusetzen, die zu den Pflichtaufgaben gehören. Auch Beihilfen für Institutionen wie Beratungsstellen zum Beispiel, die durch den Haushaltsplan eines Vorjahres bewilligt worden sind, werden selbstverständlich weiter gezahlt.

Da wir im Zusammenhang mit einer haushaltslosen Zeit von Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen sprechen, kann das zum Beispiel private Initiativen in der Gesundheitsvorsorge betreffen, es können Zuwendungen im kulturellen Bereich oder für Sportvereine sein. Diese Bereiche stehen gerade in einer Warteschleife und wissen nicht, ob und welcher Höhe sie in den Folgejahren unterstützt werden.

Sinkende Steuereinnahmen sind für jede Gebietskörperschaft ein Problem. Diese können vor dem Hintergrund der seit diesem Jahr vollumfänglich wirkenden Schuldenbremse nur durch Einnahmesteigerungen bei anderen Positionen oder durch Ausgabenreduzierungen kompensiert werden. Nur wenn alle Dezernenten und die Mehrheit der Stadtverordneten „an einem Strang ziehen“, wird diese Herausforderung zu meistern sein.

Ich gehe davon aus, dass der Haushalt für die Jahre 2020 und 2021 in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 14. Juli dieses Jahres beschlossen wird und dass das Land diesen Haushalt dann innerhalb von 14 Tagen genehmigt.

Zur Person

Torsten Neuhoff

ist seit dem 1. November 2018 Bürgermeister und Stadtkämmerer von Bremerhaven. Der 50-jährige Betriebswirt hat zuvor als Sparkassenkaufmann gearbeitet. Er ist seit 1991 CDU-Mitglied.