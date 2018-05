Die typischen Altbremer Häuser, hier im Flüsseviertel in der Neustadt. BDA-Präsident Heiner Farwick hält sie für ein gelungenes Modell, das weiterentwickelt werden sollte. (Walter Gerbracht)

Herr Farwick, in den deutschen Feuilletons tobt ein erbitterter Streit über Architektur. Auslöser ist die Rekonstruktion der Frankfurter Altstadt. Die Meinungen changieren zwischen Museumsdorf und der Heilung einer alten Wunde. Der Streit ist auch politisch. Wie erklären Sie sich diese überschäumende Emotionalität?

Heiner Farwick: Ich teile Ihren Eindruck, die Wucht der Debatte ist enorm. Mich irritiert, auf welcher Ebene sie geführt wird. Ob das nun richtig oder falsch ist, was in Frankfurt entstanden ist, ob es etwas Rückwärtsgewandtes hat oder einfach nur die alte Maßstäblichkeit der Bauten aufleben lässt, darüber kann man ja reden. Es aber politisch zu verorten, als links, rechts, oben oder unten, halte ich für untauglich.

Was ist Ihre Haltung als Fachmann?

Zunächst ist es doch begrüßenswert, dass über Stadt und Architektur diskutiert wird. Es geht schließlich um den Lebensmittelpunkt der meisten Menschen. Ich kann auch nachvollziehen, dass es eine gewisse Sehnsucht nach den historischen Stadtbildern gibt, die oft verloren gegangen sind, in Frankfurt war das der Fall. Entscheidend ist aber doch die Frage, was heute die Qualität von Stadt ausmachen soll. Entscheidend sind die sozialen Funktionen, das Gleichgewicht zwischen privaten und öffentlichen Flächen, die richtigen Proportionen in allem, Lebendigkeit, Vielfalt, aber auch Vertrautheit und Behaglichkeit – erst wenn man sich darüber einig ist, stellt sich die Frage, wie gute Stadtbilder geschaffen werden können.

Die Frankfurter Altstadt ist für rund 200 Millionen Euro originalgetreu wieder aufgebaut worden. Das Projekt ist unter Architekten sehr umstritten. (BORIS ROESSLER)

Ist das in Frankfurt gelungen?

Ich verstehe, dass man dort zum alten Stadtgrundriss zurückkommen wollte. Wie man ihn gefüllt hat, ist eine andere Sache, da hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle modernere Akzente gewünscht. Klar ist auch, dass die soziale Buntheit aus der Zeit vor dem Krieg nicht wiederherstellbar ist. In der neuen Frankfurter Altstadt gibt es wohl vorwiegend teure Läden und teure Wohnungen.

Trügt der Eindruck oder gibt es diesen Hang, beim Bauen nur ja nicht anzuecken, nichts zu wagen und zur Not sein Heil in der Rekonstruktion zu suchen? Meine These: Ein Haus wie das Gebäude der Bremischen Bürgerschaft am historischen Marktplatz würde heute nicht mehr entstehen. Zu modern, würde es heißen, nicht eingepasst in die Umgebung.

Diese Architektur war in den 1960er-Jahren, in denen sie entworfen wurde, mit dem Mut verbunden, in die Zukunft zu blicken statt, wie heute, sehnsüchtig den alten Zeiten nachzutrauern, die so schön ja nicht unbedingt waren. Gleichzeitig passt sich das Haus der Bürgerschaft sehr wohl ein, es nimmt den Maßstab und die Gliederung des Marktplatzes auf. Ich finde, es ist mit seiner Leichtigkeit und Transparenz ein schönes Gebäude.

In Frankfurt durften beim Wiederaufbau der Altstadt einige Regeln der Behörden gedehnt werden. Sonst hätte man es handwerklich nicht hinbekommen. Ist es nicht überhaupt so, dass beim Bauen in Deutschland mittlerweile zu viele und zu strenge Auflagen gemacht werden?

Regeln hat es beim Bauen immer gegeben, das war schon zur Zeit der Zünfte so. Die Städte sollten harmonisch wachsen, ein berechtigtes Anliegen. Heute sind wir allerdings bei einem Grad von Normierung angelangt, der die Planung stranguliert. Die Verordnungen widersprechen sich manchmal sogar, vieles landet deshalb vor den Gerichten. Das Bauen wird auf diese Weise wesentlich teurer und notgedrungen auch uniformer.

Sind diese Regeln Ausdruck einer bestimmten Vorstellung von Bauen und Wohnen, die aufgrund anderer Lebensgewohnheiten, der demografischen Entwicklung und neuer Wohnmodelle überholt ist?

So könnte man das sagen. Natürlich wäre es nicht gut, wenn sich Wohngebiete so entwickeln, dass sie wie Kraut und Rüben wirken. Heute werden die Bauherrn aber ein Stück weit entmündigt. Nehmen wir das Beispiel gemeinschaftliches Wohnen. Wenn man sich dabei darauf verständigt, ein gewisses Maß an Toleranz zuzulassen, beim Lärm zum Beispiel, warum muss es dann strenge Auflagen zum Schallschutz geben?

Weniger Normen, mehr Differenzierung – ist aber wegen des Mangels an günstigen Wohnungen nicht genau das Gegenteil erforderlich: Bauen von der Stange?

Das ist ein klarer Zielkonflikt, da haben Sie recht. Wir leiden unter den Versäumnissen der Vergangenheit. Erschwinglichen Wohnraum zu schaffen, stand lange Zeit nicht mehr oben auf der politischen Agenda. Die Immobilienwirtschaft war geprägt davon, dem Kapital Investitionsmöglichkeiten zu bieten, gesellschaftspolitische Ziele waren damit keine verbunden. Dramatisch wird das, wenn wie in den vergangenen Jahren mehr Sozialwohnungen aus der Bindung fallen, als neue entstehen.

Wie kann aus Ihrer Sicht wirksam gegengesteuert werden, ohne die Fehler der 1960er- und 1970er-Jahre zu wiederholen, als gesichtslose Hochhaussiedlungen entstanden sind? In Bremen galten lange Zeit die Bauten in Osterholz-Tenever als abschreckendes Beispiel.

Das darf nicht noch einmal passieren. Es muss intelligent und menschenfreundlich gebaut werden. Und natürlich auch in einer gewissen Dichte. Nehmen Sie das Altbremer Haus, ein Modell, das bis heute sehr gut funktioniert – ein Grund, warum so viele Menschen in der Östlichen Vorstadt wohnen wollen.

Ein Altbremer Haus ist teuer.

Richtig, aber es zeigt die Richtung an: Reihenhaussiedlungen, die mit einer bestimmten Qualität verbunden sind. So etwas kann man im Neubau entsprechend modifizieren, damit genügend Einheiten entstehen. Freistehende Häuser sind dafür keine Option. Hochhäuser übrigens auch nicht, sie zu bauen, ist sehr teuer. Ein Kollege von mir, der so ein Haus entworfen hat, erzählte mir jüngst, dass lediglich 20 Prozent der Appartements bewohnt seien. Es werden heute einfach zu viele Luxuswohnungen gebaut, die als Kapitalanlage genutzt und mitunter nicht einmal bewohnt werden.

Was kann das Regulativ im Markt sein? Wie soll der Staat agieren, damit die Immobilienpreise und Mieten nicht noch mehr steigen?

Der Boden ist zum Spekulationsobjekt geworden, und das kann doch eigentlich nicht sein, er gehört schließlich zunächst uns allen. Auch die Kommunen verkaufen ihre Grundstücke zu Höchstpreisen und heizen die Entwicklung damit noch an. Eine Lösung wäre, den öffentlichen Grund nicht mehr zu veräußern, sondern ihn in Erbpacht zu vergeben, das würde die Spekulation eindämmen. Beim Bauen könnte man wie früher stärker auf das Genossenschaftsmodell zurückgreifen. Das hat damals gute Ergebnisse hervorgebracht.

Das Gespräch führte Jürgen Hinrichs.

Zur Person

Heiner Farwick führt in Ahaus ein eigenes Büro für Architektur und Stadtplanung. Seit 2009 sitzt er im Präsidium des Bundes Deutscher Architekten, vor fünf Jahren wurde er Präsident.

Raus aus der Komfortzone

Jetzt muss es wieder mal ganz schnell gehen“, schreiben die Architekten, „Wohnungen sollen zügig und in großer Zahl gebaut und zu erschwinglichen Mieten angeboten werden.“ Und ja, die Forderung sei berechtigt. „Doch lässt sich die mit gesellschaftlicher Wucht gestellte Wohnungsfrage allein mit einem forcierten Neubau lösen, oder liegen die Probleme des aktuellen Wohnraumbedarfs weitaus tiefer?“ Mit diesen Worten leitet der Bund Deutscher Architekten (BDA) in eine Ausstellung ein, die seit Mittwoch dieser Woche im Wilhelm-Wagenfeld-Haus zu besichtigen ist. Noch bis zum 24. Juni werden unter derÜberschrift „Neue Standards“ zehn Thesen zum Wohnen vorgestellt.

Der BDA hat sich mit der Schau vorgenommen, die „Komfortzone des Gewohnten“ zu verlassen und Wohnen so zu denken, dass es einer sich veränderten Gesellschaft gerecht wird. Zehn Architekten wurden zu einem Perspektivwechsel eingeladen, der die vermeintliche Sicherheit technischer Normen gegen die Chance auf eine Qualitätsdiskussion eintausche, erklärt der BDA in seiner Einladung. „Wie Wohnen bezahlbar bleibt, wie Menschen an ihrer Stadt teilhaben können, sind ebenso Themen wie Dichte als Möglichkeit für städtisches Leben.“ Die „Neuen Standards“ stünden für ein kompaktes Wohnen mit anpassungsfähigen Raumstrukturen und für ein Wohnen, das sich auf Essenzielles besinnt und reich an Atmosphäre ist.

Die Ausstellung tourt seit Oktober 2016 durch Deutschland. Sie war unter anderem in München, Köln, Dresden und Nürnberg und wird auch noch in Stuttgart und Mainz zu sehen sein. Im Wilhelm-Wagenfeld-Haus im Ostertor kann sie dienstags zwischen 15 und 21 Uhr besucht werden, mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.