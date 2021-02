Ronny Möckel, Leiter des Krisenstabes und des Gesundheitsamtes Bremerhaven. (Hauke-Christian Dittrich)

Anfang der Woche hatte Bremerhaven zu niedrige Infektionszahlen gemeldet. Im Nachhinein musste die Sieben-Tage-Inzidenz erheblich nach oben korrigiert werden. Was war die Ursache?

Ronny Möckel: Das trifft so nicht ganz zu. Entscheidend ist, an wen wir welche Zahlen gemeldet haben. Richtig ist, dass wir in unseren eigenen Veröffentlichungen zu niedrige Zahlen bekannt gegeben haben. Gleichzeitig wurden aber die korrekten Zahlen an Bremen und damit an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelt.

Die Zahlen für das RKI werden mit einem Programm namens Survnet gemeldet, für das Management der Kontaktverfolgung nutzen wir seit Mai die Software Sormas. Für die Programme gibt es keine Schnittstelle. Das bedeutet, wir müssen die Daten parallel zweimal erfassen.

Denkbar, das war aber nicht unser eigentliches Problem. Ausschlaggebend war ein ­Update für Sormas. Danach hat das System die Daten, die wir eingegeben haben, nicht mehr vollständig ausgegeben, jedenfalls nicht zu Berichtszwecken. Im Gesundheitsamt ist Sormas das zentrale Werkzeug, um Infektionsketten zu verfolgen und Kontaktpersonen zu identifizieren. Dafür ist das ­Sytem konzipiert und das hat zu jedem Zeitpunkt weiterhin funktioniert. Das heißt, unsere zentralen Aufgaben der Pandemiebekämpfung konnten wir immer erfüllen.

Ich weiß, und niemand ärgert sich mehr darüber als ich. Wir haben jetzt aber Vorsorge getroffen, dass wir solche Fehler künftig früher bemerken. Wir werden außerdem einen Datenabgleich zwischen beiden Systemen vornehmen, denn wir mussten feststellen, dass wir nach elf Monaten Pandemie aktuell eine Diskrepanz von 22 Infektionsfällen in den beiden Datenbanken haben.

In Servnet laufen die Daten mit den positiven Befunden aus den Laboren fast vollständig digital ein, nur ein Labor schickt seine Ergebnisse per Fax. In Sormas werden sehr viele Informationen zu jedem Fall abgelegt, sodass sehr komplexe Datensätze entstehen. Der Faktor Mensch spielt darum immer eine Rolle.

Zur Person

Ronny Möckel

ist Chef des Gesundheitsamtes in Bremerhaven und Leiter des Corona-Krisenstabes der Seestadt