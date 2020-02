Martin Michalik hofft, dass die praktische Arbeit der Klimaschutz-Enquête im März starten kann. (Frank Thomas Koch)

Martin Michalik: Ich finde es gut, wie sie für ihr Thema einsteht, das für uns alle von erheblicher Relevanz ist. Es war schon lange relevant, aber durch Greta hat es einen enormen Schub in der öffentlichen Wahrnehmung erfahren. Sie hat ja auch eine breite gesellschaftliche Bewegung in Gang gebracht. Was mir nicht ganz so gut gefällt: Manche Jugendliche legen sich sehr für das ökologische Gedankengut ins Zeug, hinterfragen sich selbst aber zu wenig. Wer zur Klima-Demo geht, dabei das Smartphone in der Hand hält und Fast-Fashion-Kleidung trägt, sollte vielleicht noch mal etwas vertiefter nachdenken.

Vielleicht fand ich in der Vergangenheit nicht jeden Auftritt von Greta Thunberg besonders glücklich, aber es bedarf natürlich auch einer gewissen Fähigkeit zur Inszenierung, um mit Themen medial durchzudringen. Und dieses Talent hat sie zweifellos. Die gesellschaftliche Polarisierung nehme ich allerdings auch wahr. Deshalb ist es eine unserer Aufgaben als Politiker, den Brückenschlag zwischen den Lagern zu schaffen und Dialogbereitschaft herzustellen.

Mehr zum Thema Bremer Bürgerschaftsbeschluss Klima-Kommission kann starten Die Bürgerschaft stimmt einem fraktionsübergreifenden Antrag für eine Enquete-Kommission zu. Das ... mehr »

Hauptaufgabe ist natürlich die Erarbeitung einer schlüssigen Klimaschutzstrategie für Bremen bis ins Jahr 2030. Aber klar, es geht auch darum, noch mehr Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Ich selbst habe ja meine Kindheit in einer polnischen Kohleregion verbracht. Da konnte man live sehen, wie menschengemachter Klimawandel zustande kommt.

Nicht allzu viel. Das Umweltressort ist seit über zwölf Jahren in grüner Hand, und trotzdem verfehlt unser Bundesland die selbst gesteckten Klimaziele deutlich. Da hat sich kaum etwas getan. Der Bund wird sein Klimaziel in diesem Jahr dagegen voraussichtlich erreichen. In Bremen gibt es nach meiner Wahrnehmung kein großes Erkenntnisproblem, aber ein deutliches Umsetzungsproblem.

Das ist natürlich richtig, aber es gäbe trotzdem viele Felder, auf denen man mit dezentralen Maßnahmen vorankäme, indem man die richtigen Rahmenbedingungen schafft. Nehmen Sie etwa die Nutzung von Dächern für Photovoltaik-Anlagen. Wenn man die Landesbauordnung entsprechend ändert, kann davon ein Impuls ausgehen.

Wir peilen an, mit der konkreten Arbeit Ende März zu starten. Mithilfe der externen Fachleute sollen dann innerhalb von höchstens anderthalb Jahren konkrete politische Konzepte zur CO2-Reduzierung erarbeitet werden. Wir gehen dabei richtig ins Detail, für einzelne Felder wie Stromerzeugung, Wärmeerzeugung, Wirtschaft oder Mobilität sollen Handlungsempfehlungen erarbeitet werden.

Mehr zum Thema Neue Enquête-Kommission in Bremen CDU bekommt den Klima-Vorsitz Eine Enquête-Kommission soll künftig Bremer Strategien für den Klimaschutz erarbeiten. Wer ihren ... mehr »

So weit sind wir noch nicht, gegenwärtig stimmen wir die Verfahrensordnung ab. Es haben auch noch nicht alle Fraktionen ihre Obleute für die Kommission benannt. Bei der Auswahl der Experten müssen wir uns ebenfalls noch verständigen. Denn die einzelnen Fraktionen sind zwar autonom in der Frage, welche externen Fachleute sie jeweils für die Mitarbeit in die Enquête-Kommission berufen; aber es würde ja keinen Sinn machen, wenn beispielsweise nur Experten für Solarenergie in dem Gremium sitzen. Wir müssen uns schon fraktionsübergreifend bemühen, ein möglichst breites fachliches Spektrum an Klimaschutz-Kompetenz in der Kommission zu versammeln.

Es muss Anspruch meiner Partei sein, das Thema Klimaschutz inhaltlich abzudecken und dazu kompetente Antworten zu geben. Wenn es da Übereinstimmungen mit den Grünen gibt: umso besser. Ich denke, für die CDU spielt – mehr noch als für andere Parteien – die Herausforderung des wirtschaftlichen Strukturwandels eine wichtige Rolle. Die Transformation unserer Wirtschaft hin zur Klimaneutralität bedeutet Innovation, und Innovation bringt zukunftsträchtige Arbeitsplätze. Wir begreifen klimafreundliche Technologie als Chance für den Standort Bremen.

Mehr zum Thema Neues Gremium vor dem Start Klimaschutz-Kommission: SPD lässt Grünen Vortritt Die Grünen werden aller Voraussicht nach den Vorsitz der Enquête-Kommission der Bürgerschaft ... mehr »

Zur Person

Martin Michalik (36) ist Vorsitzender der Enquête-Kommission Klimaschutz, die von der Bürgerschaft im Januar eingesetzt wurde. Der CDU-Politiker absolvierte eine Ausbildung als Lokführer und studierte später Rechtswissenschaften. Michalik arbeitet als Onlinemarketing-Manager.

Zur Sache

Klimaschutzstrategie

Die Enquête-Kommission zum Klimaschutz ist das erste Gremium dieser Art, das die Bürgerschaft eingesetzt hat. Sie ist kein klassischer Parlamentsausschuss, sondern paritätisch mit je neun Politikern und externen Fachleute besetzt, die von den Fraktionen benannt werden.

Ziel ist die Erarbeitung einer auf das Jahr 2030 ausgerichteten Klimaschutzstrategie für das kleinste Bundesland, abgeleitet aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Im Vorfeld des Bürgerschaftsbeschlusses hatte es ein erbittertes Ringen der Parteien um den Vorsitz der Kommission gegeben. Erst nach einer rechtlichen Expertise der Bürgerschaftskanzlei stand fest: Der Posten steht der CDU zu.