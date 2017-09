Der Staat muss die Bürger überzeugen, dass er die richtigen Antworten auf ihre Fragen zur inneren Sicherheit hat, sagt Lutz Müller. (Frank Thomas Koch)

Es heißt, dass die AfD vor allem gewählt wird, weil sich die Menschen nicht sicher fühlen. In Bremen hat die AfD zehn Prozent der Stimmen bekommen. Muss das Ihnen, der Sie ja maßgeblich für die Sicherheit in Bremen verantwortlich sind, nicht zu denken geben?

Lutz Müller: Dass sich die Bevölkerung mit Sicherheitsfragen auseinandersetzt, ist für Bremen nicht neu. Aber im Zusammenhang mit den Terroranschlägen und der Zuwanderung hat sich das in den vergangenen beiden Jahren sicher noch einmal zugespitzt. Und das steht natürlich immer im Kontext mit der Frage, ob man dem Staat zutraut, damit auch vernünftig und adäquat umzugehen.

Gibt es denn Anlass, verunsichert zu sein?

Jeder definiert Sicherheit ganz individuell. Objektiv gesehen, also in Zahlen, bewegen wir uns im Kontext der letzten 20 Jahre. Beim Wohnungseinbruch, der uns in den vergangenen Jahren stark beschäftigt hat, verzeichnen wir sogar Rückgänge. Dafür sind die Zahlen bei Körperverletzungsdelikten und Ladendiebstählen gestiegen. Ich möchte nicht verharmlosen, aber aus unserer Sicht sind das regelmäßig vorkommende Schwankungen in der Statistik, von denen wir uns nicht grundlegend verunsichern lassen sollten. Die anhaltende Terrorlage führt allerdings zwangsläufig dazu, dass man sich über seine Sicherheit Gedanken macht.

Aber woher kommt dann das Gefühl, dass der Staat nicht für Sicherheit sorgen kann?

Ich glaube, das liegt zum Teil auch an der Flut von Informationen in den Medien. Inzwischen kann ja kaum noch differenziert werden zwischen einem Anschlag, der irgendwo in Europa passiert, und der Sicherheitslage in Deutschland oder Bremen. Viele dieser Dinge werden täglich in den Medien bewegt und zugespitzt, nicht zuletzt auch in den sozialen Netzwerken. Dazu kommt, dass die Menschen Angst vor Überfremdung und vor neuen Verteilungskämpfen haben. Dadurch entwickelt sich ein diffuses Gefühl zu der Frage: Wie sicher lebe ich eigentlich? Und es entsteht vielleicht bei vielen der Eindruck, dass der Staat nicht die richtigen Antworten hat.

Aber hat er sie denn?

Wenn man hört, dass gefährliche Personen mit verschiedenen Identitäten durch Europa reisen, dann fragt sich der Bürger natürlich, ob wir das noch im Griff haben. Wir haben einerseits tatsächlich eine Sicherheitsproblematik, andererseits ist da die Frage, wie groß das Vertrauen in den Sicherheitsapparat ist, damit auch professionell umzugehen. Unser Job ist es nun, genau zu differenzieren: Wo gibt es objektiv Probleme, die man auch benennen und vor allem abstellen muss, und wo sind es eher diffuse Gefühle, die man zum Beispiel durch mehr Kommunikation aufarbeiten muss.

Mit Verlaub, das klingt jetzt wie ein Politiker: Wir machen ’s eigentlich richtig, aber der Bürger versteht es nicht?

Ich weiß gar nicht, ob man hier von richtig und verkehrt sprechen kann. Im Rahmen der Polizeireform haben wir gemerkt, dass es ganz wichtig ist, mit Beiräten oder auch der Bevölkerung über Ängste und Bedarfe offen zu sprechen. Wenn man erklärt hat, welche Problemstellung es gibt und wie wir damit umgehen, war auch relativ schnell die Luft raus. Ich glaube, dass damit auch die Entwicklung der AfD zusammenhängt: Wie gut bin ich in der Lage, die dringenden Fragen, die die Menschen haben, auch tatsächlich zu beantworten?

Anscheinend nicht so gut. Zehn Prozent für die AfD in Bremen. Wo hakt es bei der Kommunikation?

Die Frage ist, wie wir es schaffen, zu vermitteln, wo es ein echtes Problem gibt und wo wir uns im normalen Maß der letzten 20 Jahre bewegen. Denn in diesem Zeitraum betrachtet, befinden wir uns bei der Gesamtkriminalität in einem relativ gleichmäßigen Rahmen. Hier geht es jetzt eher darum, wie man vor dem Hintergrund eines gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses den Menschen vermittelt, dass sie trotzdem sicher leben. Denn ich bin mir sicher, dass wir in Deutschland immer noch in einem der sichersten Länder der Welt leben.

Könnte es sein, dass Sie als Polizei ins Kielwasser der Justiz geraten, der gemeinhin oft vorgeworfen wird, nicht hart genug durchzugreifen?

Ich glaube, es gibt in der Bevölkerung zunehmend Akzeptanzprobleme für juristische Prozesse und Feinheiten. Man ist nicht mehr bereit zu akzeptieren, dass der Täter eine schwierige Kindheit gehabt hat oder dass es andere Faktoren gibt, die seine Taten erklären. Da hat jemand eine Straftat begangen und dafür soll er auch angemessen bestraft werden. Das ist eine Erwartungshaltung in der Bevölkerung. Und nicht etwa aus der radikalen Ecke, sondern von Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft, die mit einem relativ klaren und gesunden Blick auf Regeln gucken.

Haben Sie als Polizeipräsident denn eine Erwartungshaltung an Bremens Justiz?

Wir gehen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft konsequent vor, gerade auch in Deliktsbereichen, die die Bevölkerung sehr stark interessieren. Und ich glaube, dass sich das in Hinsicht auf die Erwartungshaltung der Bevölkerung auch in der Justiz durchsetzt. Ich habe da in den letzten Jahren Veränderungen wahrgenommen. Betonen möchte ich aber, dass wir stolz darauf sein können, in einem Rechtsstaat zu leben, der sehr viel Wert auf Verhältnismäßigkeit legt und auf Menschenrechte.

Sie haben die Polizeireform erwähnt. Wie weit sind Sie damit?

Wir haben im Sommer die politische Freigabe erhalten, die Reform umsetzen zu können. Jetzt entwickeln wir ein Umsetzungskonzept. Am 1. Januar 2018 wollen den ersten für außen sichtbaren Schritt gehen – die Zentralisierung der Anzeigenaufnahme.

Wo stehen Sie am 1. Januar personell?

Wir werden nach wir vor noch eine personelle Unterdeckung zu den zugesagten 2600 Mitarbeitern haben. Der Jahrgang, der jetzt hinzukommt, 70 neue Polizisten, reicht nicht aus, um die Lücken zu schließen. Das wird erst 2018/19 möglich sein.

Wie groß ist die Lücke Anfang 2018?

Wir werden dann bei etwas über 2500 liegen. Ab Ende 2018 werden wir die 2600 erstmals erreichen. Danach kommen ja noch einmal Jahrgänge mit 100 und 120 neuen Polizisten. Und jetzt zum 1. Oktober werden wir sogar 160 einstellen.

Fühlen Sie sich inzwischen besser von der Politik unterstützt?

Es hat aus meiner Sicht einen sehr konstruktiven Prozess gegeben. Es gab und gibt eine fraktionsübergreifende Verständigung, dass man die Polizei in die Lage versetzen muss, ihre Aufgaben auch im Sinne der Lageentwicklung und der Bürgererwartung besser erfüllen zu können, deshalb auch der Personalzuwachs. Wir sind da auf einem ganz guten Weg. Und ich habe das Gefühl, dass die innere Sicherheit einen größeren Stellenwert genießt, und in Sachen Zielzahl bei 2600 noch nicht Schluss sein muss.

Mehr Personal, mehr Rückhalt in der Politik, die Justiz spielt auch mit – alles gut also in Bremen?

Natürlich gibt es weiterhin Herausforderungen, die nach unserer Erfahrung vor allem die Großstädte betreffen. Da sind die Rocker, da ist die Clankriminalität, wir haben es mit reisenden Banden sowie einer immer höheren Spezialisierung von Tätern zu tun, bei denen Ermittlungen nur unter einem erheblichen Mehraufwand zu führen sind. Es gibt soziale Spannungen und verschiedene Gruppierungen in der Stadt, die sich gegenseitig nicht grün sind.

Und das entlädt sich dann immer wieder auch im öffentlichen Raum. Da müssen wir konsequent gegenhalten. Ein grundsätzliches Problem, das mir Sorge bereitet ist jedoch, dass es seit drei, vier Jahren immer schwieriger wird, einen Grundkonsens in der Gesellschaft zu verankern. Unsere Welt wird bunter, vielfältiger und fasert aus. Es wird immer schwerer erkennbar, was die Grundregeln sind, an die wir uns halten müssen, damit das Zusammenleben friedlich gelingt.

Ein Beispiel bitte.

Wenn wir mit 15 Streifenwagen nach Huchting fahren müssen, um die Sitzplatzregelung in einem Bus hinzubekommen, weil sich zwei Damen mit ihren Kinderwagen beharken, und da dann plötzlich zwei Großfamilien stehen, das kann nicht sein. Oder wenn wir Familienstreitigkeiten mit einer Gruppe Bereitschaftspolizei auflösen müssen und Rettungs- und Einsatzkräfte sogar bei Hilfeleistungen angegriffen werden. Solche Fälle zeigen, wie sich diese Gesellschaft verändert. Ich glaube, hier kann man den Bogen zurück zur AfD spannen. Da gibt es Wechselwirkungen.

Eine besondere Herausforderung für die Polizei?

Die Polizei ist einer der Mitspieler. Und wir müssen das im ersten Angriff bewältigen und können unterstützen. Aber wir sind nicht der Reparaturbetrieb der Gesellschaft. Für das grundsätzliche Aufarbeiten sind andere da. Das ist ein politischer Prozess, der stattfinden muss. Wir wären gut beraten, den erwähnten Grundkonsens wieder in einen größeren Teil der Gesellschaft zu verankern.

Das Interview führte Ralf Michel.

Zur Person:

Lutz Müller ist seit Anfang 2012 Bremens Polizeipräsident. Der 56-Jährige ist gebürtiger Delmenhorster und arbeitet seit 1981 bei der Polizei Bremen.