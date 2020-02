Durch Freiwilligenarbeit finden die meisten auch viel über sich selbst heraus und profitieren davon, beobachtet Renate Kösling. (Christina Kuhaupt)

Frau Kösling, ist der Begriff Ehrenamt aus Ihrer Sicht noch zeitgemäß? Das klingt nach einer – nichts für ungut – Rentnerbeschäftigung.

Renate Kösling: Das mag man mit dem Begriff Ehrenamt verbinden, da viele Menschen die Zeit nach dem Erwerbsleben auch mit etwas Sinnvollem verbringen möchten. Aber zum einen kann Engagement, so will ich es mal nennen, in der Übergangsphase hin zu einem Leben nach dem Beruf neue Türen öffnen. Und zum anderen engagieren sich natürlich auch jüngere Menschen. Nehmen sie etwa die unzähligen Fridays-for-Future-Demonstranten.

Nein, diese Gruppen von Leuten folgen weniger den klassischen Wegen in ein Ehrenamt. Sie kommunizieren auch auf anderen Kanälen, organisieren sich anders und sind an anderen Stellen sichtbar. Den Weg in unsere Seminare finden in der Regel Menschen ab 40 Jahre und älter. Die aktuelle Veranstaltung bieten wir übrigens mittlerweile im 25. Jahr an. Und wir hören nach wie vor immer noch den Satz: Ich würde ja etwas tun, aber. . .

Ein Engagement, das zu ihnen passt. Die Freiwilligenagentur hat über 400 solcher Engagementmöglichkeiten im Verzeichnis. Wir wollen dafür sorgen, dass im Meer der Möglichkeiten keiner untergeht. Viele haben erst eine vage Vorstellung davon, was sie machen wollen. Der eine möchte vielleicht einem alten Berufswunsch nachgehen, der andere vielleicht nette Leute kennenlernen oder etwas Wichtiges für die Gesellschaft tun.

Zumindest finden die meisten etwas über sich heraus. Wir wollen den Interessierten die Möglichkeit geben, erst einmal herauszufinden, welchen Wunsch sie überhaupt haben und etwas in der Richtung auszuprobieren, sich also zu fragen: Was bringe ich mit und wo möchte ich hin?

Nicht zwangsläufig. Wir besprechen auch Fragen, von denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgeheim meinen, dass man die so nicht äußern oder stellen würde.

Das können Fragen sein wie: Was will ich? Worauf habe ich keine Lust oder keine Lust mehr? Will ich reisen? Will ich früh aufstehen? Was tun, wenn ich an einem Tag zeitlich verpflichtet bin, aber da mein Enkelkind kommt, das ich nur selten sehe? Auch der Austausch in der Gruppe bringt die einzelnen weiter. Ich sage auch, ich will sie animieren, dass sie etwas finden, auf das sie Lust haben. Manche entdecken sich auch völlig neu. Wir hatten zum Beispiel eine Frau, die Jahrzehnte mit kleinen Kindern gearbeitet und sich dann in einem Archiv engagiert hat und damit sehr zufrieden war. Sie hat mir gegenüber einmal gestanden: „Hättest du mir damals gesagt, dass ich einmal mit staubigen Papieren im Keller des Bamberger-Hauses im Archiv sitze in meiner Freizeit, ich hätte dich für verrückt erklärt.“

. . . und Klarheit was eigene Bedürfnisse und Grenzen angeht. Das sollte man zum Beispiel mit der Organisation, mit der man sich zusammentut, von vornherein klar festhalten, damit man sich nicht breitschlagen lässt und die eigenen Grenzen ignoriert.

Auch das kommt vor. Es ist nicht immer leicht, eine Balance zu finden, ohne sich selbst zu vergessen. Da kann auch die Gruppe helfen. Eine Frau hat zum Beispiel mal berichtet, dass sie immer eine Stunde lang eine Frau im Seniorenheim besuchte, diese griff dann in der letzten Viertelstunde die Hand der Freiwilligen und ließ sie nicht mehr los. Da ist es gut, wenn man sich in der Gruppe mit anderen austauschen kann. Da kann man viel lernen und mit der Zeit auch eine Haltung entwickeln. Man hört immer wieder Sätze wie: Er opferte seit Jahren seinen Jahresurlaub für sein Engagement. Ich wollte nie opfern. Und das wollen viele auch nicht. Die meisten Freiwilligen wollen auch keine Ehrennadel.

Sie wollen etwas davon haben. Es soll sinnvoll sein. Sie wollen gesehen werden. Und sie wollen auch Dank für ihre Tätigkeit.

Das war in meiner Konfirmationszeit. Da konnten wir Konfirmanden mit dem Pfarrer die Predigt diskutieren. Da haben wir gemerkt, dass wir gehört wurden. Das haben wir damals wahrscheinlich nicht als Engagement bezeichnet, aber wir haben zum Beispiel auch die neue Musik in die Kirche gebracht, wir haben es erreicht, dass zum ersten Mal eine Band spielen durfte. Von 2007 bis 2015 war ich als Freiwilligenkoordinatorin in der Volkshochschule tätig. Damals waren die Freiwilligen etwas Neues, als die VHS ins Bamberger-Haus zog.

Da gab es unter anderem die Vorstellung bei Mitarbeitern, dass die Freiwilligen ja dann Kopien machen könnten und dergleichen. Da habe ich dann ein klares Nein zurückgegeben: Freiwillige ersetzen keine Festbeschäftigten. Das kam im Haus zunächst nicht gut an, stellte sich für alle Seiten dann aber als richtiger Weg heraus. Irgendwann hat sich das Motto etabliert: Wir müssen nicht, wir wollen.

Sehr stark. Wenn man sich etwa Tenever anguckt oder auch Quartiere im Bremer Westen, dann ist da in verschiedenen Communitys zum Beispiel die Nachbarschaftshilfe essenziell und durchaus auch eine Form von Engagement, das die Engagierten dort wahrscheinlich nicht als solches bezeichnen würden. Ich glaube, Bremen steht gut da.

Schauen Sie, Schüler und Studierende sind sehr engagiert. Die Gruppe der Leute zwischen 30 und 50 Jahren zum Beispiel engagiert sich eher entlang der Familie, etwa in Kita, Schule oder Sportverein, auch in der Politik. Die Älteren ohnehin. Ich war neulich bei einer Veranstaltung der Omas gegen rechts. Da habe ich mich umgesehen und in viele bekannte Gesichter geblickt, Frauen aus der Frauenbewegung, der Anti-AKW-Bewegung, Friedens- und Gesundheitsbewegung und so weiter. Ich hab zu mir gesagt: „Toll, da sind sie alle wieder.“

Zur Person

Renate Kösling (68)

wohnt in Schwachhausen und ist Rentnerin. Zuvor leitete sie 40 Jahre lang in der Bremer Volkshochschule den Fachbereich Älterwerden und war dort Freiwilligen-Koordinatorin.

