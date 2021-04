Intensivstation im Klinikum Bremen-Mitte: Seit Pandemiebeginn werden hier Patienten mit schweren Verläufen von Covid-19 behandelt. (Geno/Kerstin Hase)

Herr Mühlbauer, quasi in Rekordzeit ist es gelungen, Impfstoffe zum Schutz vor einer Corona-Infektion zu entwickeln. Seit Pandemiebeginn wird auch an Medikamenten zur Behandlung einer Covid-19-Erkrankung geforscht. Wie ist der aktuelle Stand?

Bernd Mühlbauer: Enttäuschend. Das muss man leider so feststellen. Grundsätzlich hat die Therapie zwar große Fortschritte gemacht, wenn man das gesamte Jahr betrachtet. Es gibt aber nicht das eine und neue Medikament für die Behandlung von Covid-19.

Das liegt zum einen daran, dass man lange nicht wusste, womit man es bei der Erkrankung zu tun hat, wie sie verläuft, was sie im Körper anrichtet. Anfangs ist man davon ausgegangen, dass Covid-19 vor allem oder sogar ausschließlich die Lunge betrifft. Erst später hat sich gezeigt, wie viel komplexer die Erkrankung ist.

Einige Medikamente, die in den Studien untersucht wurden, sind mangels Wirksamkeit wieder von der Liste geflogen. Dazu gehören etwa HIV-Medikamente, Interferon - oder auch Remdesivir. Obwohl es nach wie vor eine Zulassung für die Covid-Behandlung hat und von einigen Fachgesellschaften empfohlen wird, gab es absolut enttäuschende Studienergebnisse - die Weltgesundheitsorganisation rät sogar davon ab. Auch in Bremen ist man mittlerweile sehr verhalten.

Die Erkrankung verläuft in mehreren Phasen. Deshalb müssen unterschiedliche therapeutische Strategien verfolgt werden: In der Frühphase geht es darum, etwas gegen die Vermehrung der Viren in den Körperzellen zu unternehmen. Daher haben hier antivirale Strategien ihren Platz. Ein solches antivirales Medikament wäre etwa Remdesivir. Bei schweren Verläufen kommt es zudem zu einer überschießenden Reaktion des Immunsystems. Hier kommen Entzündungshemmer zum Einsatz. Das synthetisch hergestellte Kortison Dexamethason etwa, das es seit gut 60 Jahren gibt, wird inzwischen als Standardbehandlung bei schweren Verläufen eingesetzt. Aber auch in diesem Bereich wird weiter geforscht: Zum Beispiel mit dem Wirkstoff Tocilizumab, der gegen Autoimmunerkrankungen, etwa bei schwerem entzündlichem Rheuma, eingesetzt wird. Das birgt aber auch Schwierigkeiten.

Erstens ist die Datenlage nicht eindeutig. Und: Niemand käme auf die Idee, in einer frühen Phase der Erkrankung - wo eher antivirale Medikamente gesucht werden - ein Medikament zu geben, das die Immunantwort des Körpers senkt. Die wollen wir in dieser Phase ja haben. Zentrale Frage dabei ist: Wann ist die frühe Phase beendet und wann beginnt die späte Phase? Es wird kein Schalter umgelegt, das sind parallel laufende Prozesse. Ein zu früher Eingriff in die Immunkompetenz des Körpers könnte eine Entzündung noch befördern. Das beschreibt generell die besonderen Herausforderungen bei der Suche nach Medikamenten, die bei schweren Verläufen von Covid-19 eingesetzt werden.

Hierbei geht es um Thrombosen, also Blutgerinnseln, die als häufige Komplikation bei Covid-19-Patienten mit schweren Verläufen auftreten. Das Risiko dafür ist offenbar besonders bei schwer Erkrankten erhöht. Die Empfehlung ist, dass solche Gerinnungshemmer frühzeitig als Prophylaxe eingesetzt werden. Zum Beispiel Heparinpräparate.

Es handelt sich wahrscheinlich um monoklonale Antikörper, die im Labor hergestellt werden. Sie sollen verhindern, dass das Virus in die Zelle eindringen kann. In den USA ist der Einsatz monoklonaler Antikörper genehmigt, die europäische Arzneimittelbehörde hat vor Kurzem den Einsatz eines entsprechenden Medikaments unter strengen Auflagen genehmigt. Es soll sich zur Behandlung von Patienten eignen, die noch keine Sauerstoffzufuhr benötigen, aber eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sich ihr Zustand sehr verschlechtert. Zunächst soll die Therapie in Unikliniken zum Einsatz kommen.

Es gibt diese Leitlinien, zum Teil sind sie aber sehr widersprüchlich. Das macht es noch einmal unübersichtlicher. Uneinigkeit herrscht zum Beispiel bei Dosierungen und beim richtigen Zeitpunkt des Einsatzes von Medikamenten. Eine zentrale Frage, auf die es noch keine klare Antwort gibt: Wie intensiv kann man in einer schweren Phase der Erkrankung dämpfend in das Immunsystem eingreifen? Für die frühe Phase, also den Einsatz antiviraler Mittel, gibt es derzeit noch gar keine greifbaren Studiendaten zu einem wirkungsvollen Prinzip. Dazu kommt auch noch: Was bei einem Patienten sinnvoll ist, kann bei einem anderen nutzlos und bei einem dritten sogar schädlich sein. Der Grund dafür ist das Nebeneinander verschiedener krankmachender Prozesse: Der Angriff von außen durch Viren und die massive Aktivierung des Immunsystems, das sich gegen körpereigene Strukturen richtet.

Überschießende Immunreaktionen, Behinderungen der Blutgerinnung oder Thrombosen hat man bei allen Virusinfektionen auch früher schon gesehen. Bei Sars-Cov-2 und damit bei Covid-19 ist die Häufigkeit auffällig, mit der generelle systemische Reaktionen sich auf das virale Geschehen quasi draufsetzen. Im Gegensatz zu den Impfstrategien musste und muss die medizinische Welt immer noch verstehen, mit welcher Erkrankung man es zu tun hat. Man wird noch viel lernen müssen.

Als Fazit kann man sagen: Die Lage an der Therapiefront ist so, dass wir einige Medikamente wie Dexamethason oder Heparin haben, die inzwischen zur Standardbehandlung gehören. Was eine spezifische Strategie betrifft, läuft die Suche noch.

Wenn ein Medikament entdeckt würde, das tatsächlich und gesichert das Eindringen in die Körperzellen hemmt oder das Virus so gut markiert, dass die Immunabwehr es erkennt und gezielt bekämpfen kann - dann hätten wir einen Durchbruch. Dieses Medikament würde man allen geben, die erste Symptome haben. Es gibt Ansätze, die diesen Mechanismus haben, sie sind aber noch nicht zu Ende geprüft.

Zur Person

Bernd Mühlbauer ist Leiter des Instituts für Pharmakologie am Klinikum Bremen-Mitte. Der Professor ist unter anderem Mitglied des Vorstands der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft.