Norbert Caesar: Der Standort Ostertor und Steintor steht eigentlich ganz gut da. Aber wir machen uns Sorgen, wie sich das Viertel in Zukunft entwickelt. Es werden Veränderungen sichtbar, die jetzt noch gut zu verkraften sind. Aber wenn sie sich massiv fortsetzen, wird das Viertel nicht mehr sein, was es ist. Wir stehen an einem Scheideweg. Um negative Veränderungen aufzuhalten und ihnen positive entgegenzusetzen, brauchen wir Hilfestellung von Politik und Verwaltung.

Hartmut Hankel: Die Einzelhändler mit alteingesessenen Geschäften leiden darunter, dass sich das Viertel verändert und sein Ruf leidet. Es stimmt, dass es eine Tendenz gibt, die wir nicht gutheißen, aber das Viertel ist immer noch liebens- und lebenswert. Wenn man im Steintor bummeln geht, findet man sehr viele schöne und gute Fachgeschäfte, die woanders kaum zu finden sind. Auch für die Nahversorgung der Bewohner ist bestens gesorgt. Das ist für uns sehr schwierig: Es gibt Probleme, sie müssen benannt werden, aber es verschlechtert die Situation, wenn das Viertel zu Unrecht als unattraktiv abgeschrieben wird. Einerseits müssen wir deutlich machen, dass sich etwas tun muss, aber wir müssen den Kunden auch klar machen, dass es sich immer noch lohnt, im Viertel einzukaufen.

Norbert Caesar: Wir hören häufig, dass es dem Viertel im Vergleich zu anderen Standorten doch gut gehe und dass man sich dort engagieren müsse. Aber es kann doch nicht richtig sein, dass man sich erst dann um das Viertel kümmert, wenn der Stadtteil abgedriftet ist und es massive Probleme gibt.

Norbert Caesar: Selbstverständlich gibt es sie. Aber es hilft Bremen doch nicht, wenn man zulässt, dass starke Quartiere schwach werden, weil man es versäumt, sich rechtzeitig zu kümmern.

Norbert Caesar: Wir müssen mit Unterstützung der Stadt den Immobiliendialog wieder aufnehmen. Es ist ganz wichtig, dass wir als Interessengemeinschaft „Das Viertel“ in Kontakt mit Immobilienbesitzern kommen, die Gebäude kaufen und Gastronomie oder Einzelhandel ansiedeln wollen. Manchmal klappt es, und wir kommen ins Gespräch, aber oft klappt es nicht. Das liegt auch daran, dass wir darin keine Unterstützung von der Stadt bekommen.

Norbert Caesar: Nein, das wollen wir auch gar nicht. Aber auch die Besitzer können von einem Austausch nur profitieren, jedenfalls, wenn sie ein Interesse daran haben, ihre Geschäftsräume langfristig zu vermieten. Wenn sie nur auf den schnellen Euro schauen, riskieren sie, alle paar Monate wieder ohne Mieter dazustehen und Ärger mit der Umgebung zu bekommen. Es tut der Entwicklung insgesamt und jedem Einzelhändler und Vermieter gut, wenn alle an einem Strang ziehen. Es wäre ein großer Schritt, solche Gespräche zu institutionalisieren.

Norbert Caesar: Schon die Sichtweise auf die Lage im Viertel ist nicht einheitlich. Wir sind der Meinung, dass etwas getan werden muss. Die Verantwortlichen in der Verwaltung sehen dazu eher keinen Anlass. Es gab in der Vergangenheit zwar diverse Gesprächsrunden, aber ohne wirkliche Ergebnisse. Im Sommer 2018 haben wir gemeinsam mit Vertretern der Handelskammer, des Wirtschafts- und des Bauressorts, des Beirats, des Ortsamts sowie der Cityinitiative sogar ein „Arbeitspapier Viertel“ erstellt, aber dann standen die Wahlen an und die Zuständigkeiten haben gewechselt. Die Arbeit dieser Arbeitsgruppe muss umgehend wieder aufgenommen werden. Gemeinsam können wir die Anforderungen der Zukunft meistern. Alleine schaffen wir das nicht.

Norbert Caesar: Ich bedauere das sehr. Wir konnten mit Immobilienbesitzern sprechen, wir konnten werben, wir haben viel daraus gelernt. Aber es gab massive Gegner, die sich in einer Lautstärke dagegen stellten, dass das Projekt nicht verlängert werden konnte.

Norbert Caesar: Es gibt ein kommunales Zentren- und Nahversorgungskonzept, darin wird die Bedeutung des Viertels als Anziehungspunkt unterstrichen. Aber meines Erachtens fehlt der Wille, daraus Schlüsse zu ziehen. Ein Beispiel: die Diskussionen um die Umgestaltung der Domsheide oder um die autoarme Innenstadt. Wir werden dabei nicht einmal gehört, dabei sind wir natürlich auch betroffen.

Hartmut Hankel: Im Übrigen setzt sich auch andernorts fort, was wir bei uns beobachten: Am Schüsselkorb hat inzwischen auch ein Kiosk aufgemacht, der ziemlich grell beleuchtet wird. Dagegen spricht im Prinzip nichts, aber wenn es drei oder vier sind, verändert sich die Atmosphäre.

Norbert Caesar: Kioske werden in Behörden auch als inhabergeführter Einzelhandel verstanden. Wenn also im Wirtschaftsressort darauf verwiesen wird, dass der Einzelhandelsanteil im Viertel stimmt, wird nicht unterschieden, welche Qualität er hat. Ähnliches gilt für die Kundschaft aus dem Umland, die unseretwegen am Freitag und Sonnabend nach Bremen kommt. Sie wird quasi nicht gesehen. Es fehlt schon an einer soliden Datenbasis, um gemeinsam zu überlegen, was man wie ändern muss und kann.

Norbert Caesar: Doch, nach langen Kämpfen bekommen wir, erstmals nach zehn Jahren, wieder Geld für unsere Standortaktivitäten, so wie zum Beispiel auch die Innenstadt und Vegesack. Es handelt sich um 110.000 Euro. Dafür haben wir Mitarbeiter eingestellt, die unsere notwendige Standortarbeit koordinieren und organisieren.

Hartmut Hankel: Selbstverständlich, auch wir müssen unsere Hausaufgaben machen.

Norbert Caesar: Deshalb hat sich die Interessengemeinschaft „Das Viertel“ ja überhaupt gebildet. Ich wünschte mir natürlich, dass der Anteil der Händler und Gastronomen höher wäre als etwa ein Drittel.

Hartmut Hankel: Ich wünsche mir, dass im Steintor mehr für die Sauberkeit getan wird. Ich wünsche mir auch eine tägliche Polizeistreife, die Fahrradfahrer stärker kontrolliert. Wir warnen unsere Kunden, bevor sie den Laden verlassen, weil viele Radfahrer auf dem Fußweg fahren und keine Rücksicht nehmen.

Hartmut Hankel und Norbert Caesar sind Einzelhändler im Viertel, eines der beiden Geschäfte von Hankel befindet sich im Steintor, Caesars liegt im Ostertor. Beide engagieren sich in der Interessengemeinschaft „Das Viertel“. Caesar ist Vorstandsmitglied.