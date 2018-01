Nach dem Kurswechsel der SPD beim Thema Cannabis forderten Sie bei Twitter einen Koalitionsausschuss. Warum waren Sie mit der Forderung so schnell?

Alexandra Werwath: Ich glaube, dass die SPD mit dem Beschluss, unseren Antrag nicht anzunehmen, eine 180-Grad-Kehrtwende macht und sich vom Geist der gemeinsam beschlossenen Koalitionsvereinbarung verabschiedet. Das halte ich für grundlegend falsch. Man hätte bestimmt über den einen oder anderen Punkt in der Umsetzung noch mal diskutieren können. Politik besteht ja schließlich auch aus Kompromissen. Aber einfach abzulehnen, ohne das Gespräch zu suchen, das finde ich den falschen Weg ohne Lösung.

Aber wird es zu einem Koalitionsausschuss kommen?

Unsere Fraktionsvorsitzende Maike Schaefer hat es ja auch angekündigt. Insofern ist das Thema für mich gesetzt. Es sei denn, die SPD kommt vorher schon zur Vernunft.

Aber glauben Sie das?

Nein.

Steht dieser Konflikt sinnbildlich für das derzeitige Verhältnis zwischen den Koalitionspartnern?

Auch da muss ich mit Nein antworten. Viele Abgeordnete berichten mir von einer konstruktiven Zusammenarbeit. Ich glaube aber, dass wir mit dem Ablehnen unseres Antrages letzte Woche den Startschuss für den Bürgerschaftswahlkampf gehört haben. Die Parteien wollen sich ja auch in unterschiedlichen Richtungen aufstellen, um dadurch Profil zu gewinnen. Was ja ein legitimer Schritt ist. Aber eine inhaltliche Kehrtwende zu machen, wundert mich schon sehr.

Wird es mit diesem Startschuss vermehrt zu Reibereien und Differenzen kommen?

Ich hoffe nicht. Aber ausschließen kann ich es auch nicht. Ich finde es nicht gut, wenn es dazu käme, denn vor Rot-Grün liegt in den kommenden zwölf Monaten noch gewaltig viel Arbeit, wo wir weiter gemeinsam arbeiten und liefern müssen. Jetzt in so einen Wahlkampfmodus zu verfallen, passt nicht zu dieser Koalition, die immer versucht hat, ihren Aufgaben nachzukommen.

Wie waren eigentlich die ersten zwei Monate als Landessprecherin für Sie?

Aufregend und gleichzeitig bin ich in diesen zwei Monaten unheimlich an mir selbst gewachsen. Das war total spannend: Von heute auf morgen hat sich mein Leben, der Tagesablauf komplett geändert. Ich bin stark in den Parteialltag eingebunden, plane den Programmprozess und die Bürgerschaftswahl mit meinem Team. Dann kommen noch die ganzen Gremiensitzungen dazu. Das mit meinem Privatleben in Einklang zu bringen, lerne ich gerade. Da war mein Leben als Studentin vorher doch etwas unkomplizierter. (lacht)

Nun sind Sie ja nicht mehr nur Studentin, sondern auch Politikerin. Wie wollen Sie es da noch schaffen, Zeit mit Freunden zu verbringen?

Mein Freundeskreis ist dankenswerterweise ein super Ausgleich für mich. Und immer für eine politische Diskussion beim Bier im Viertel zu haben. Ich freue mich aber auch abends einfach, mit meinem Freund zu reden, der in Zürich lebt. Aber noch mal zurück zur Frage davor: Ich komme morgens ins Büro und schreibe meine To-do-Liste für den Tag, die ändert sich aber im Laufe des Tages ständig. Viele Telefonate, die Pressearbeit oder das Twittern, um meine Haltung nach außen zu kommunizieren, nehmen dabei auch viel Zeit ein. Das ist ganz anders als mein alter Alltag als Studentin.

Apropos Twitter. Sie kommunizieren dort viel und haben sich häufiger zu dem Hashtag #diesejungenLeute geäußert, unter dem junge Politiker sich über herablassendes, respektloses Verhalten von älteren Kollegen beschweren. Wie empfinden Sie das?

Das war in den vergangenen Jahren häufiger mein Gefühl. Ein Beispiel: Ich habe vor ein paar Jahren meine erste Rede auf einem Bundesparteitag der Grünen gehalten. Als ich anfing zu reden, wurde der Saal sofort lauter. Ich hatte dieses Gefühl häufiger, wenn junge Leute auf die Bühne gehen. Als würden die Älteren ihnen nicht zuhören, weil sie jünger sind oder weil von ihnen nur radikaler Quatsch kommt. Das wiederum halte ich für ziemlich großen Quatsch. Auch in Bremen habe ich ab und an das Gefühl, gerade in den großen Parteirunden. Das finde ich unhöflich und total abwertend gegenüber unseren Positionen.

Wie können es junge Politiker schaffen, dass ihnen wieder zugehört wird? Reicht da ein Hashtag?

Ich glaube, Hashtags sind nur bedingt dazu nutzbar, um gehört zu werden. Weil auch dadurch eine Debatte von „ihr Alten da oben“ und „wir Jungen da unten“ entsteht. Das gefällt mir nicht. Dieser Hashtag sensibilisiert dafür, dass wir Jungen untereinander reden und uns den Rücken stärken, uns Mut machen. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Denn wir wollen den Klimawandel und den Rechtsruck in der Gesellschaft aktiv bekämpfen. Diesen Anspruch haben wir jungen Leute, und den werden wir geltend machen in Bremen und in den Parteien.

Und wie genau?

Es kommt auf Einzelne an, die dann sehen, dass man uns junge Leute auch ernst nehmen muss. Viele haben das erkannt und unterstützen uns. Es gibt aber auch den Reflex es abzutun, wenn junge Leute einen Raum für sich beanspruchen, für Vorstände oder zum Beispiel versuchen, für die Bürgerschaft zu kandidieren. Dann heißt es schnell, dass man versucht, ältere Leute zu verdrängen. Ohne dabei das, was wir erarbeitet haben oder unsere Positionen wertzuschätzen. Das halte ich für einen fatalen Fehler. Jung sein ist natürlich kein Selbstzweck – ich will schließlich Politik verändern. Dies gegeneinander auszuspielen, bringt uns nicht weiter. Wir können viel voneinander lernen. Zum Beispiel, wenn wir gemeinsam Wissen aus unterschiedlichen Perspektiven miteinander teilen.

Warum braucht es dann in der Partei eine Junge-Leute-Quote?

Weil es vielen Jungen aufgefallen ist, dass wir bei der letzten Bürgerschaftswahl keine Personen unter 30 Jahren in die Bürgerschaft bekommen haben. Weder über einen Listenplatz noch über Personenstimmen. Dazu gehöre ich auch: Ich habe auf Platz 13 kandidiert und wurde letztendlich auf Platz 37 gewählt – was war das für eine Schelle für mich. Vielleicht war ich damals noch zu jung für die ein oder andere Person. Aber trotzdem hätte ich mich in der Lage gesehen, in der Bürgerschaft für grüne Anliegen zu streiten. Das hat aber alles nicht meinen Mut oder Überzeugungswillen gebrochen, mich für die grüne Partei zu engagieren. Deswegen habe ich nicht schlappgemacht, sondern „jetzt erst recht“ gesagt. Mit der Junge-Leute-Quote heben wir uns auch von den anderen Parteien ab. Wir machen es anders, wir preschen nach vorne. Und wir wagen dieses Experiment.

Was genau muss passieren, damit mehr junge Menschen Politik machen?

Wir müssen darüber sprechen, wie wir junge Leute fördern, die in die Partei kommen. Das gilt natürlich auch generell für alle, die neu in die Partei kommen. Durch Mentoring-Programme auch speziell für Frauen. Damit die Leute vorankommen. Mein Ziel ist es aber insgesamt, dass das Feuer, das in mir brennt, auch wieder in den Parteimitgliedern brennt. Das muss der Spirit der Grünen bis zur Wahl sein.

Wie viele junge Politiker würden Sie sich in der Bürgerschaft wünschen?

Auf jeden Fall mehr als jetzt. Ich freue mich, wenn Gleichaltrige in den anderen Parteien auch die Chancen bekommen, zu zeigen, was sie auf dem Kasten haben. Und die Parteien erkennen, dass die Zukunft in den Händen der jungen Politiker liegt.

Das Interview führte Pascal Faltermann.

Zur Person: Alexandra Werwath ist 24 Jahre alt und seit zehn Jahren Mitglied bei den Grünen. Als Landesvorsitzende folgt die Soziologie-Studentin aus dem Viertel auf Kai Wargalla, die für das Amt nicht noch einmal antrat.