Gemeinsam versuchen Hahn Eggbert (von links), Katze Marnie, Zebra Mambo Dibango und Hund Elvis herauszufinden, wer für die Einbruchserie in ihrem Ort verantwortlich ist. (Fotos: Universum Film)

Christoph und Wolfgang Lauenstein, Ihr neuer Animationsfilm „Die sagenhaften Vier“ ist angelehnt an die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten. Warum gerade dieses alte Märchen?

Wolfgang Lauenstein: Alles begann damit, dass die Stadt Bremen uns vor etwa 15 Jahren damit beauftragte, kleine animierte Clips mit den Bremer Stadtmusikanten zu kreieren, die sie für ihre Bewerbung als Kulturhauptstadt 2010 verwenden wollte. Hierfür entwickelten wir ein ungewöhnliches Design der vier Tiere und produzierten vier kurze handgemachte Knet-Animationen der Stadtmusikanten. Das kam gut an. Schnell kam bei uns die Idee auf, einen ersten Schritt in die Welt des Kinofilmes zu wagen, und das Design der vier Knet-Tiere dafür weitgehend zu übernehmen.

Christoph Lauenstein: Inhaltlich hat uns am alten Märchen gereizt, die vier Bremer Stadtmusikanten als durchgeknallte Antihelden vorzustellen, die jeder für sich allein in der Welt aufgeschmissen sind, jedoch zusammen durchaus etwas bewegen können. Das Märchen selbst wird in unserem Film nicht nacherzählt, sondern dient nur als grobe Vorlage, die wir augenzwinkernd brechen.

Ist es Zufall, dass der Film gerade dieses Jahr zum 200. Geburtstag des Märchens erscheint?

Wolfgang Lauenstein: Das ist tatsächlich nur ein schöner Zufall.

Ursprünglich sollte der Film einmal „Marnies Welt“ heißen. Warum hat der Titel sich noch einmal geändert?

Christoph Lauenstein: Die englische Originalversion heißt weiterhin „Marnie’s World“. Für die deutsche Fassung gab es den Wunsch, alle vier Tiere zu Protagonisten zu machen. Das macht durchaus Sinn, denn der größte Reiz des Filmes ist tatsächlich die Gruppe der vier Tiere in all ihrer Unterschiedlichkeit.

Trotzdem nimmt Katze Marnie im Film eine Sonderrolle ein. Sind Sie besondere Katzenfreunde oder gab es einen feministischen Hintergrund? Immerhin ist Marnie das einzige weibliche Tier im Quartett und zeigt im Laufe des Films, dass sie mehr ist als eine verwöhnte Hauskatze.

Wolfgang Lauenstein: Marnie bleibt die wichtigste Figur. Sie ist ein tragikomischer Charakter, weil sie als reine Hauskatze noch nie die Welt außerhalb ihres behüteten Zuhauses gesehen hat, aber dennoch davon überzeugt ist, die Welt genau zu kennen. Sie treibt die Handlung voran, und wird schon bald Anführer der merkwürdigen Gang.

Christoph Lauenstein: Tatsächlich hatte ich zwei Katzen, die mich inspiriert haben. Und die weibliche Art die Dinge zu sehen und Probleme zu lösen, spielt im Film durchaus auch eine kleine charmante Rolle. Während der Hund Elvis mit seiner Paintballpistole lieber auf Waffengewalt setzt, hat Marnie raffiniertere Ideen. Die wunderbare Amelie, aus einem meiner absoluten Lieblingsfilme „Die fabelhafte Welt der Amelie“, stand auch ein Stück weit Pate für Marnies eigenwilliges Verhalten.

Und die Idee zu den anderen Tieren? Ein Hahn, der seine innere Mitte sucht, begegnet einem ja auch nicht alle Tage.

Wolfgang Lauenstein: Die Entwicklung einzigartiger, unverwechselbarer Charaktere stand im Mittelpunkt bei der Drehbuchentwicklung. Diese Arbeit hat den größten Spaß gemacht.

Christoph Lauenstein: Wenn man im Kino gegen 120 Millionen Dollar teure US-Animationsfilme halbwegs mithalten will, dann muss eins stimmen: Die Charaktere müssen einzigartig sein und den Zuschauer wirklich berühren. Wenn das gelingt, ist es fast egal, wie teuer die Produktion des Filmes letztlich war.

Der Wunsch, Filme zu machen, war bei Ihnen schon früh da. Sie wurden in Hildesheim geboren, wo Sie sich bereits zu Studienzeiten ein Trickfilmstudio im Keller ihrer Eltern einrichteten. Wie fanden die das?

Wolfgang Lauenstein: Schon mit 15 haben wir erste kleine Animationsfilme gemacht, und im Laufe der Jahre gemerkt, dass es uns Spaß macht, uns Geschichten auszudenken und Welten zu kreieren. Unsere Eltern haben das immer unterstützt.

Es hat sich gelohnt: Für Ihren Kurzfilm „Balance“ erhielten Sie 1990 einen Oscar. Dabei waren Sie als Filmemacher noch völlig unbekannt und haben nur neben dem Studium an dem Film gearbeitet. Wie kam es zu der Nominierung?

Wolfgang Lauenstein: Die Oscar-Nominierung hat uns damals auch komplett überrascht. Wir wollten einfach nur einen guten Film machen. „Balance“ konnten wir an einen amerikanischen Verleiher verkaufen. Der hat dann dafür gesorgt, dass in den USA alle Bedingungen für eine Nominierung erfüllt wurden. Und dann kam eines Tages dieser berühmte Anruf aus Hollywood.

Sie waren lange vor allem in der Werbebranche tätig. Vergangenes Jahr stellten Sie mit „Luis und die Aliens“ ihren ersten Langfilm vor. Warum der Schritt in Richtung Kino?

Christoph Lauenstein: Wir waren schon immer neugierig darauf, Neues auszuprobieren: Künstlerische Kurzfilme im Stile von „Balance“ wollten wir nicht unser Leben lang machen. Die Werbung lockte mit extrem interessanten Projekten, in denen wir unsere Kreativität weiter entwickeln konnten. Dann kam irgendwann der Punkt, wo wir wieder neue Reize brauchten, um weiter kreativ zu bleiben. Als die ersten CGI Kinofilme wie Pixars „Toy Story“ raus kamen, fingen wir an, darüber nachzudenken, selbst lange Animationsfilme zu entwickeln. Es hat dann noch einige Jahre gebraucht, bis wir den Gedanken in die Tat umgesetzt haben.

Wie unterscheidet sich die Arbeit an einem Langfilm von ihrer bisherigen Arbeit?

Christoph Lauenstein: Die Arbeit an unseren ersten beiden Langfilmen war in allen Belangen Neuland für uns. Bisher hatten mein Bruder und ich alle unsere Projekte gemeinsam gemacht. Dummerweise wurden „Luis und die Aliens“ und „Die sagenhaften Vier“ aber zeitgleich produziert. Also mussten wir uns wohl oder übel trennen, und jeder von uns musste allein die Regie für einen Film übernehmen.

Wolfgang Lauenstein: Außerdem ist die Arbeitsweise bei einem Langfilm komplett anders, weil man mit einem riesigen Team arbeitet, das über die ganze Welt verteilt ist. Man muss bereit sein, sich auf Kompromisse einzulassen. Unsere künstlerischen Kurzfilme waren eine gänzlich andere Angelegenheit. Wir waren völlig frei in dem, was wir taten. Wenn wir Kurzfilme und Werbespots gedreht haben, dann haben wir oft mit einem sehr kleinen Team gearbeitet, manchmal waren es sogar nur mein Bruder und ich, die alle Arbeitsschritte zwischen uns aufgeteilt hatten. Alles neu also. Ein echtes Abenteuer. Daher kann man mit Fug und Recht sagen, dass „Luis und die Aliens“ und „Die sagenhaften Vier“ echte Debüt-Filme sind.

Wie lange dauert es, bis ein Animationsfilm wie „Die sagenhaften Vier“ fertig ist – von der Idee bis zum fertigen Film?

Wolfgang Lauenstein: Das ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Im Durchschnitt kann man sagen: vier bis acht Jahre.

Animationsfilme sind in ihrer Produktion oft teurer als Realfilme. Warum ist das so?

Christoph Lauenstein: Der Arbeits- und Zeitaufwand ist deutlich größer. Jedes Einzelbild muss animiert werden. Die Arbeit an „Die sagenhaften Vier“ beispielsweise wurde in unzählige kleine Arbeitsschritte aufgeteilt, die in verschiedenen Ländern zeitgleich umgesetzt wurden. Das alles bedarf natürlich penibler Planung und guter Nerven.

Wie wichtig ist es, bei der Entwicklung eines Films für Kinder auch die Erwachsenen mit zu bedenken?

Wolfgang Lauenstein: Natürlich sind Kinder für Animationsfilme immer die wichtigste Zielgruppe. Aber wir finden, dass ein guter Animationsfilm sich immer darum bemühen sollte, auch Erwachsene anzusprechen. Das ist auch durchaus möglich. Man muss Kinder nicht unterfordern, nur aus Angst, dass sie das eine oder andere noch nicht zuordnen können. Kinder sind es gewöhnt, nicht alles sofort zu verstehen. Damit können sie umgehen. Das schmälert ihren Spaß an einem Film in keiner Weise.

Und wie geht es weiter? Ist vielleicht auch mal ein Film geplant, der sich vordergründig an Erwachsene richtet?

Wolfgang Lauenstein: Das wird hierzulande kaum zu finanzieren sein. Denn es ist fast unmöglich, dass ein Animationsfilm für ein erwachsenes Publikum die Kosten wieder einspielen kann. Nein, das junge Publikum wird auch in den nächsten Projekten die Zielgruppe Nummer eins bleiben. Und weil wir selbst ein Stück weit Kind geblieben sind, macht uns das auch riesigen Spaß.

Christoph Lauenstein: Trotzdem wollen wir versuchen, von Projekt zu Projekt immer mehr in Richtung Family Entertainment zu gehen. Um mit solchen Filmen gegen die Blockbuster-Animationen aus den USA halbwegs mithalten zu können, muss man bestimmte Prioritäten setzen: Filme mit einer persönlicher Handschrift, mit Ecken und Kanten sind gefragt, die gern auch ein Stück weit polarisieren dürfen. Das gelingt zum Teil sogar schon mit „Die sagenhaften Vier“. Es ist amüsant, zu lesen, wie sehr dieser Film bei der Kritik polarisiert. Das ist in gewisser Weise das Beste, was einem Film passieren kann. Es zeigt, dass unser Plan aufgegangen ist: Nämlich keinen allzu weich gespülten Film zu machen, der es allen Recht machen will.

Die Fragen stellte Alexandra Knief.