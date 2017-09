Unruhige Zeiten: Auch in Bremen ist die Jugend 1968 auf die Straße gegangen und forderte Diskussionen mit den Politikern. (Jochen Stoss, btag)

Es war die Zeit des Protestes und des Neuanfangs: 1968. Für das Focke-Museum sind die Jahre bis 1983 in Bremen der Anlass für eine Ausstellung, der WESER-KURIER veröffentlicht dazu ein Magazin in der Reihe „Mein Bremen“.

Beim Bremer Vulkan lief am 18. Oktober 1968 das Übersee-Vollcontainerschiff "ACT 1" vom Stapel. (Jochen Stoss, Staatsarchiv Bremen)

Nach dem Erfolg unseres ersten Bandes für die Zeit von 1900 bis 1945 hoffen wir nun, dass Sie uns mit den Schätzen aus Ihren privaten Fotoarchiven genauso unterstützen. Schicken Sie uns bis Ende Oktober ihr alten Fotos als Papierbilder, Dias oder hochaufgelöste Scans. Natürlich erhalten Sie Ihre Vorlagen unversehrt zurück.

Bitte unbedingt Namen und Adresse angeben, sowie eine kleine Beschreibung, von wann das Foto ist und was oder wer darauf zu sehen ist. Wichtig ist: Sie müssen uns erklären, dass Sie die Rechte an den Bildern haben. Wenn wir Ihr Foto drucken, bekommen Sie nach Erscheinen ein Gratis-Belegexemplar.

Und so geht es

Schicken Sie Ihre Fotos per Post an WESER-KURIER, Fotobuch, Martinistraße 43, 28195 Bremen, per E-Mail an fotobuch@weser-kurier.de oder geben sie persönlich ab in einem unserer Kundenzentren. Die Einverständniserklärung bekommen Sie dort oder laden sie herunter unter www.weser-kurier.de/bildrechte.