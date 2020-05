Melanie Löwemann ist Geschäftsführerin der Egestorff-Stiftung-Altenheim. (Thomas Thesseling, Polarwerk)

Frau Löwemann, verzeichnen Sie an Muttertagen mehr Besucher als sonst?

Melanie Löwemann: Ja, eindeutig. Dieses Jahr ist das ja leider nicht möglich, aber im regulären Betrieb bekommen unsere Bewohner am Muttertag immer sehr viel Besuch. Viele Angehörige kommen mit Blumen oder Geschenken, um Zeit mit ihren Müttern oder Großmüttern zu verbringen.

Wir tun, was wir können. Wir sind behilflich, damit Kontakt übers Telefon gehalten werden kann. Die Betreuungskräfte, die nicht für die körperliche Pflege da sind, bemühen sich, den fehlenden Besuch so gut wie möglich zu ersetzen. Sie gehen mit den Besuchern auf unserem großen Gelände spazieren oder versuchen sie anderweitig zu trösten oder abzulenken. Manche Bewohner, deren Zimmer ebenerdig sind, können ihren Angehörigen am Fenster durch die Scheibe begegnen. Wo das nicht geht, versuchen die Angehörigen auf andere Weise zu zeigen, dass sie in Gedanken bei ihren Müttern oder Großmüttern sind. Sie geben Blumen, Geschenke und Bastelarbeiten bei uns am Empfang ab oder schreiben Briefe.

Ja, es ist einiges los. Schon am Donnerstag sind Blumensträuße angekommen. Ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr auf einen neuen Rekord zusteuern und dass die Telefondrähte heiß laufen.

Ja, auch dabei sind wir behilflich, wenn Hilfe nötig ist. Es gibt Bewohner, die machen das vollkommen selbstständig, anderen helfen wir. Manche kommen damit aber auch nicht zurecht. Da eignet sich das Telefonieren besser.

Das stimmt, das erleben wir leider auch sonst am Muttertag. Es gibt bedauerlicherweise Bewohner, die vergeblich darauf warten, dass sich Angehörige melden. In diesen Fällen bemühen wir uns ganz besonders, dass der Kummer nicht zu groß wird.

Ja, und zwar jedes Jahr, ganz ungeachtet der Corona-Krise. Das Frühstück wird besonders schön ausgestaltet. Wir überreichen den Müttern Blumen und Süßigkeiten. Das gilt dieses Jahr auch für alle Mütter, die am Muttertag bei uns tätig sind. Sie werden natürlich auch nicht vergessen und bekommen ein kleines Dankeschön für ihr großes Engagement.

Bestimmt! Meine Töchter vermissen das angeleitete Basteln in der Schule, haben aber schon durchblicken lassen, dass sie sich selber was einfallen lassen haben.

Zur Person

Melanie Löwemann

ist seit 2013 Geschäftsführerin der Egestorff im Alter zuhause gGmbH. Sie ist gelernte Altenpflegerin, hat anschließend Pflege- und Gesundheitsmanagement studiert und ist Mutter zweier Töchter.