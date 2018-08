Aus Sicht von Wesernetz-Geschäftsführer Andreas Fröstl haben Terminprobleme bei der Gasumstellung bislang den größten Ärger bereitet. (Christina Kuhaupt)

Herr Fröstl, seit 2016 läuft in Bremen die Umstellung vom L- auf das energiereichere H-Gas. Nicht immer so ganz reibungslos, wie es scheint. Den WESER-KURIER haben etliche Beschwerde-Mails erreicht. Ein Dauerbrenner: geplatzte Termine, die noch nicht einmal abgesagt wurden.

Andreas Fröstl: Aus Kundensicht haben Terminprobleme mit Sicherheit den größten Ärger verursacht. Gerade wenn man für einen Termin auch noch Urlaub nehmen musste. Das ist sehr misslich und ärgerlich, dafür können wir uns nur entschuldigen.

Für uns ist jede Beschwerde eine Hilfe zur Selbsthilfe. Zumal Terminverschiebungen auch unsere eigenen Ressourcen enorm belasten. Ein ganz banales Problem für fehlgeschlagene Kommunikation: Wir kennen gar nicht die Telefonnummer jedes einzelnen Kunden. Das wollen wir ändern; wir versuchen, stringent darauf zu achten, von jedem Kunden eine Telefonnummer zu erhalten, damit wir im Bedarfsfall auch kurzfristig Kontakt aufnehmen können. Das ist eine der Lehren, die wir aus unseren bisherigen Erfahrungen gezogen haben.

Bisher haben wir 112 000 Geräte erfasst und 41 000 umgestellt. Dabei sind 2200 Beschwerden eingegangen, das ist mit circa 1,5 Prozent etwas zu viel. Aber ich bin überzeugt, dass sich alles noch besser einspielen wird, je länger die Gasumstellung dauert.

Die Gasumstellung hat handfeste Gründe und ist mit Blick auf die Versorgungssicherheit zwingend notwendig: Die Niederlande als Hauptlieferant des L-Gases fahren die Gasförderung schrittweise zurück, deshalb muss sich der gesamte nordwestdeutsche Raum nach neuen Lieferanten umsehen. Ob wir wollen oder nicht, ab 2021 erhalten wir nur noch H-Gas-Qualitäten über das Fernleitungsnetz. Es ist keineswegs so, dass wir uns darum reißen, die Gasumstellung zu machen. Das wird oft falsch wahrgenommen. Wir machen die Umstellung nicht, um den Leuten Geld aus der Tasche zu ziehen. Wir verdienen nichts damit. Wir stehen im Gegenteil in der Gefahr, noch Geld mitbringen zu müssen.

Nein, die Kosten werden bundesweit umgelegt. Jeder Gaskunde in Deutschland zahlt die Gasumstellung im Nordwesten über die Netzentgelte mit, das ist ein ganz normales Netzbetreiber-Procedere.

Nein, die Gasumstellung hat – außer der gewährleisteten Versorgungssicherheit – keinen Kundennutzen. Trotzdem ist die Umstellung für Wesernetz ein spannendes Projekt, ein herausforderndes Thema. So etwas hat es seit der Umstellung von Stadtgas auf Erdgas nicht mehr gegeben.

Wir reden von einem Kostenvolumen von 80 bis 90 Millionen Euro, das ist schon gigantisch. In dieser Größenordnung hat in Deutschland noch kein Unternehmen eine Gasumstellung gemacht, wir sind die ersten – und damit auch so etwas wie ein Versuchskaninchen der deutschen Energiewirtschaft.

Jeder einzelne Gasverbrauchsspot muss auch einzeln betrachtet werden. Weil jedes Gerät andere Anforderungen hat. Es kann sein, dass es in einem Haushalt drei Geräte gibt und jedes einen anderen Umstellungszeitpunkt hat. Dieser Zeitpunkt wird durch die Herstellervorgaben für das jeweilige Gerät bestimmt und nicht durch uns. Das Ganze ist eine komplexe Thematik, die wir so gut wie möglich zu vermitteln suchen. Auch über unsere Website, die extrem gut besucht wird.

Das ist ein besonders ärgerlicher Fall. Zuerst wurde das Gerät vom Hersteller als nicht umstellbar gekennzeichnet, dann gab uns der Hersteller eine andere Information. Viele Kunden denken, wir würden entscheiden, welche Geräte umgestellt werden können. Ein Irrtum: Wir haben keine eigene Entscheidungshoheit, der Hersteller macht die Vorgaben. Man darf auch die Schwierigkeiten der Erfassung der Gasgeräte nicht unterschätzen. Teilweise gibt es die Hersteller nicht mehr, teilweise sind sie nicht zu identifizieren. Aber wir drängen bei den Herstellern darauf, möglichst lange Garantiezeiten zu übernehmen. Noch einmal: Auch wir sind in vielen Teilen Getriebene des Prozesses der Gasumstellung.

Wesernetz ist in der Tat ein Treiber für diese Datenbank, ohne unsere Nachfragen wäre sie noch nicht so gut gefüllt. Diese Datenbank ist von entscheidender operativer Bedeutung. Inzwischen sind bereits circa 25 000 Einträge vorhanden. Die Qualität der Datenbank wird immer besser. Und je besser die Datenqualität, desto besser die Gesamtqualität. Alle Netzanbieter, die nach uns eine Gasumstellung vornehmen müssen, werden davon profitieren.

Wir stellen auch 20 bis 30 Jahre alte Geräte um. Aber glauben Sie mir: Manchmal ist es auch ganz gut, wenn ein altes Gerät erneuert wird. Neben der Möglichkeit, dadurch Geld zu sparen, kann auch die Unfallprophylaxe ein Grund für den Austausch sein. Das Thema Sicherheit ist für uns extrem wichtig. Zum Glück ist uns noch kein Gefährdungsfall untergekommen, der kritisch gewesen wäre.

Richtig, nur Monteure machen Kundenbesuche. Darauf legen wir großen Wert. Monteure zu verpflichten ist allerdings alles andere als einfach, die Nachfrage übersteigt das Angebot bei Weitem. Deshalb kommt es immer wieder zu Abwerbungsversuchen. Aber das Qualifikationsniveau absenken? Das machen wir nicht. Wir wollen gute, qualifizierte Monteure, die mit den Kunden in Kontakt treten.

Nein, wir haben ein Subunternehmen beschäftigt, das auch die operative Steuerung des Projekts übernimmt. Insgesamt sind 200 Dienstleistungsverträge abgeschlossen worden, zu den Beschäftigten gehören 70 Monteure.

Im Prinzip ja. Aber trotzdem wird es auch in den folgenden Stadtteilen Probleme geben, teilweise auch Komplikationen, die uns bisher in der Form noch nicht begegnet sind. Zum Beispiel Verständigungsprobleme in Stadtteilen mit hohem Migrantenanteil. Um dem zu begegnen, haben wir unsere Kommunikation zu großen Teile siebensprachig verfasst. Zudem wird es auch weiterhin Grippewellen geben, die kurzfristig Einfluss auf geplante Termine haben können.

Zur Person

Andreas Fröstl

ist seit März 2014 Geschäftsführer der Wesernetz Bremen GmbH. Als regionaler Netzbetreiber ist Wesernetz ein eigenständiges Unternehmen innerhalb des SWB-Konzerns, von 2004 bis 2014 unter den Namen swb Netze.

Weitere Informationen

Die Gasumstellung ist in Mahndorf, Osterholz, Oberneuland, Borgfeld, Horn-Lehe und Habenhausen bereits erledigt. Als Nächstes werden Kattenturm und Teile von Obervieland, Hastedt und die Östliche Vorstadt umgestellt.