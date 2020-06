Johann Bizer (59) ist Jurist und seit 2011 ­Vorstandsvorsitzender von Dataport. (Frank Thomas Koch)

Herr Bizer, der Dataport-Standort Bremen soll weiter ausgebaut werden, insbesondere was die Entwicklung neuer Produkte angeht. Wie sehen Ihre Wachstumsziele konkret aus?

Johann Bizer: Unsere Niederlassung an der Utbremer Straße mit aktuell 264 Mitarbeitern hatte bereits in den vergangenen fünf Jahren einen Zuwachs von rund 40 Prozent. Aktuell suchen wir deshalb nach neuen geeigneten Räumlichkeiten. Wir brauchen Platz, um uns weiter vergrößern und neue Leute einstellen zu können. Der Schwerpunkt Test im Software-Bereich und auch die Entwicklung neuer Software sollen hier vorrangig ausgebaut werden.

Wir wachsen derzeit an allen Standorten um die 20 Prozent pro Jahr. Das ist ein recht hohes Tempo. Ob es sich in den nächsten Jahren auf gleichem Niveau fortsetzt, wird sich zeigen, wenn man die Auswirkungen der Corona-Krise auf die öffentlichen Haushalte absehen kann. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Niemand weiß derzeit, welche Mittel unseren Kunden zur Verfügung stehen werden, um den Ausbau und die Erneuerung ihrer IT-Infrastruktur weiter voranzutreiben.

Ich sage immer: Gute IT ist, wenn man nicht in der Zeitung auftaucht. Gemessen daran, stehen wir ganz gut da. Wenn wir überhaupt Beschwerden verzeichnen, dann geht es meistens um Dinge, die gar nicht vereinbart worden sind. Das betrifft zum Beispiel den Zeitraum der Erreichbarkeit des technischen Supports. Je ausgedehnter er ist, desto mehr kostet das natürlich. Es liegt im Ermessen des Bestellers, was er braucht und was er bereit ist, dafür zu bezahlen.

Ich nehme für uns in Anspruch, dass der Service von Dataport in der Breite schnell und verlässlich ist. Wir messen das auch kontinuierlich, weil wir diesen Anspruch mit Fakten untermauern wollen. Unser Ziel ist, die Qualität unseres Service ständig zu verbessern, ausruhen gilt nicht.

Grundsätzlich gilt natürlich: Die Spezialität hat immer ihren speziellen Preis, das folgt einem ökonomischen Prinzip. Wenn ich eine maßgeschneiderte Lösung für eine IT-Ausgabe haben will, kostet das mehr als ein Produkt von der Stange, wenn Sie so wollen. Aber ich sehe überhaupt nicht, dass wir ein teurer Anbieter sind. Wir lassen uns auch in diesem Punkt benchmarken (einem Vergleich mit Konkurrenten unterziehen – Anm. d. Red.), und die Ergebnisse liefern keinen Anhaltspunkt für Ihre These.

Nein, die gibt es nicht. Unsere Zusammenarbeit mit der Freien Hansestadt Bremen sieht auch Freiräume für Eigenlösungen oder die Möglichkeit vor, externe Dienstleister einzuschalten. Als Dataport setzen wir auf unsere Leistung, nicht auf Knebelverträge.

