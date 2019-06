Thomas Schumacher: in Bremen geborener Techno-DJ und Produzent und DJ der ersten Stunde im "Crash". (Nicolas de Toth)

Warum Techno? Was hat Sie an der Musik fasziniert?

Techno löst etwas in mir aus, das mich absolut kickt und ich kann mich mit dieser Musik extrem gut identifizieren. Das geht mir nun seit über 25 Jahren so und die Magie ist weiterhin da. Techno erfüllt so viele positive Funktionen in meinem Leben. Ich kann mich mittels der Musik ausdrücken und unmittelbar Verbindungen zu anderen herstellen. Ich empfinde Techno als ein großes Geschenk und ich teile es leidenschaftlich gern.

Was war Ihr erster gehörter Techno-Track?

Ich denke "Trans Europa Express“ von Kraftwerk, das Album habe ich 1986 zum ersten Mal gehört. Für mich die Blaupause für all das, was ab circa 1989 aus Detroit zu uns kam und wir dann Techno nannten.

Welche Musik hat Sie noch beeinflusst?

In den Achtzigern habe ich viele unterschiedliche Genres gehört wie Rap, EBM, Indie, Northern Soul oder Synth Pop. Die Musik von Depeche Mode hat mich sehr beeinflusst, aber auch vieles aus dem Electric-Body-Music-Bereich (EBM), wie zum Beispiel Nitzer Ebb oder Front 242. Ich war einfach sehr neugierig und vollkommen musikbegeistert.

Können Sie sich an Ihr DJ-Set erinnern? Wie haben Sie das wahrgenommen? Und wann und wo war das?

Mein erstes DJ-Set habe ich 1986 gespielt, auf einer Klassenfete in der Schule. Es gab keine Plattenspieler, also habe ich meine Lieblingssongs auf Audiokassetten aufgenommen und diese dann abwechselnd von zwei Tape-Decks abgespielt. Mein erstes Club-Set habe ich 1988 auf einer unserer selbst organisierten Partys im Schlachthof Magazinkeller gegeben. Ich erinnere mich noch gut an diese wunderbar schreckliche Nervosität.

Wie würden Sie die Techno-Szene Anfang der 90er in Bremen beschreiben?

Euphorisch! Es muss uns damals zumindest unterbewusst klar gewesen sein, dass wir Teil von etwas revolutionär Neuem waren. Zudem war die Szene übersichtlich, es gab einen Kern von Machern und Stammgästen und man lernte sich schnell kennen. Dadurch entstand ein sehr besonderer Zusammenhalt und nicht zu unrecht sprachen wir oft von "der Familie”.

Was hat das „Crash“ in der Eduard-Grunow-Straße ausgemacht?

Alleine schon durch seine Größe war das „Crash“ eine Art Wohnzimmer für uns, der Laden war übersichtlich und intim und auf seine Art wahnsinnig direkt und ehrlich. Im Crash konnte man sich nicht in Ecken zurückziehen und dadurch ging es eigentlich immer direkt zur Sache: tanzen! Da gab es mehrmals pro Nacht diese kollektiven „Out of body“-Momente, gemeinsames Ausrasten und loslassen – unfassbar intensiv und euphorisch. Reiner hatte die seltene Gabe, sich und seinen Gästen diesen Freiraum zu schaffen, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. Erst im Nachhinein ist mir bewusst geworden, wie idealistisch er an die Sache rangegangen ist und ich habe großen Respekt vor seiner Leistung und Leidenschaft.

Vermissen Sie etwas aus den Anfangszeiten?

Ich vermisse dieses spezielle Gefühl von Zusammenhalt, das uns damals verbunden hat. Gleichzeitig freue ich mich, dass Techno heute relevanter ist als jemals zuvor und fester Bestandteil weltweiter Musikkultur ist.

Thomas Schumacher ist einer der bekanntesten deutschen Techno-DJs. Der Bremer begann seine Karriere in kleinen Clubs. 2006 ging er nach Berlin und betreibt mit dem „Electronic Ballroom“ sein eigenes Label.