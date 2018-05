Ann-Marie Wolff, Präsidentin des Amtsgerichts Bremen, hofft, dass das Präventionsprojekt, das das Gericht mit vier Kooperationspartnern startet, den Mitarbeitern helfen kann, gesünder zu leben und zu arbeiten. (Kuhaupt)

Ann-Marie Wolff: Das Gesetz ist seit 2015 in Kraft, und es gibt bei uns im Amtsgericht auch bereits ein Gesundheitsmanagement. Unser Kooperationsprojekt – das als Leuchtturmprojekt gilt – geht einen Schritt weiter: Wir wollen gemeinsam mit den genannten Partnern gezielt schauen, was wir tun können, um die Gesundheit der Mitarbeiter mit fachkundiger Hilfe und finanzieller Unterstützung bestmöglich zu fördern. Ähnliche Modelle gab es schon zuvor mit einzelnen Partnern, aber in diesem Verbund ist das neu. Nach drei Jahren werden wir uns anschauen und auswerten, was sich bei uns dadurch getan hat.

Es geht im Allgemeinen um die Prävention üblicher Volkskrankheiten, die man durch Bewegung, durch Aktivität, durch gesunde Ernährung vermeiden kann. Es geht auch um Arbeitsschutz sowie die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten. Wir wollen den Mitarbeitern insbesondere dann, wenn es arbeitsbedingte Risiken gibt, gemeinsam vielfältige Anreize geben, damit sie durch Kurse, Fortbildungen und ähnliche Angebote gezielt etwas für sich tun, damit sie am Arbeitsplatz, in ihrer Freizeit, vor allem aber auch im Alter fit sind. Dabei ist mir wichtig, dass wir das Angebot als eine Unterstützung, einen Anstoß, als Hilfe zur Selbsthilfe verstehen.

Ja, er ist – gemessen an den gesamtbremischen Zahlen für den Öffentlichen Dienst – überdurchschnittlich hoch, auch etwas höher im Vergleich mit Zahlen von Krankenkassen zu dem Krankenstand aller Beschäftigten. Wir führen die Statistik nicht an, dennoch müssen wir tun, was wir tun können, um den Krankenstand zu senken, damit durch krankheitsbedingte Ausfälle nicht noch andere Kollegen krank werden. Jeder, der bei uns arbeitet, soll dabei gesund bleiben, physisch als auch psychisch.

Ich glaube, dass man dafür Verständnis aufbringen kann. Zum einen wird es insgesamt ein sehr geringer Teil der Arbeitszeit sein, die Erledigung der Amtsgeschäfte wird darunter nicht leiden. Zum anderen kommt es die Gemeinschaft viel teurer zu stehen, wenn Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes krank sind oder werden und tage- oder wochenlang ausfallen und die Arbeitsabläufe dadurch gestört werden. Es wäre sowohl im Sinne der Kunden des Gerichts als auch der Mitarbeiter verantwortungslos und ist für mich indiskutabel, dem nicht entgegenzuwirken.

Diese Tätigkeiten weisen andere Belastungen auf. Die Arbeit im Amtsgericht oder in den Gerichten wird oft unterschätzt. Jeder, der mit uns schon einmal intensiver zu tun hatte, ahnt, unter welcher Belastung hier viele Kollegen jeden Tag stehen. Die Personaldecke ist dünn, die Arbeit eng getaktet. Gerade in Vertretungszeiten, wenn sich die Akten stapeln und sich Rückstände bilden, wächst der Druck enorm. Nicht jeder kann mit diesem Stress umgehen, das kann man aber lernen – mit der Unterstützung der Kooperationspartner. Das ist ein wichtiger Teil unseres Projekts, schließlich haben wir nicht die Möglichkeit, Mitarbeiter auf die Schnelle anzuheuern, wenn jemand ausfällt. Wir werden in solchen Situationen Prioritäten setzen und alle an einem Strang ziehen müssen. Das klappt oft schon gut, das können wir aber noch verbessern.

Bei der Befragung ging es uns in erster Linie um Fragen zu psychischen Belastungen. Von rund 380 Mitarbeitern haben 277 einen Fragebogen ausgefüllt, sodass wir belastbare Hinweise bekommen haben. Im Wesentlichen hat sich gezeigt, dass viele Mitarbeiter unter enormem Druck stehen, durch die hohen Fallzahlen, aber auch durch Kommunikations-, Kooperations- und Führungsschwächen. Das wollen wir – so weit wir das können – verbessern, gemeinsam mit den Mitarbeitern.

Ich muss sagen, dass ich sehr gerne arbeite. Arbeit ist nie immer leicht, aber sie sorgt für soziale Bezüge, für Erfolgserlebnisse und lehrt, mit Misserfolgen umzugehen. Obwohl ich gerne arbeite, achte ich darauf, mich fit zu halten. Ich komme mit dem Rad zu Arbeit, gehe danach gerne zum Sport und nehme den Weg über die Treppe zu meinem Büro, auch mehrmals am Tag. Es liegt im siebten Stock.

Zur Person

Ann-Marie Wolff

ist seit Sommer 2016 Präsidentin des Amtsgerichts. Die gebürtige Bremerin hat in Göttingen Jura studiert. Sie war seit 1994 am Amtsgericht, Landgericht und Oberlandesgericht in Bremen tätig, später Direktorin des Amtsgerichts Bremen-Blumenthal und von 2010 an Abteilungsleiterin im Justizressort.