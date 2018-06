Rektorin Karin Luckey wünscht sich noch mehr Angebote für Studierende. (Christina Kuhaupt)

Frau Luckey, an einem möglichen Wirtschaftscampus am Brill ist die Hochschule nicht interessiert. Gleichzeitig betonen Sie jedoch, wachsen zu wollen. Welche Standorte kommen für Sie stattdessen in Frage?

Karin Luckey: Wir haben in den vergangenen Monaten bereits viele neue Standorte realisieren oder konkret planen können, darunter das ehemalige Ortsamt an der Langemarckstraße, das bald fertig ist, das Fahrradmodellquartier oder auf dem Stadtwerder. Im Mittelpunkt steht, unser eigenes Flächenpotenzial auszuschöpfen. Gleichzeitig sondieren wir, ob mögliche neue Projekte für uns interessant sind, unter anderem im ehemaligen Mondelez-Gebäude oder auf dem Brinkmann-Areal in Woltmershausen. Wir könnten uns aber auch gut vorstellen, dass sich auf dem Hachez-Gelände interessante Möglichkeiten ergeben könnten, schon allein wegen der Nähe zu unseren übrigen Standorten.

Die Pläne für den markanten Büroturm auf dem ehemaligen Mondelez-Gelände sind ganz aktuell im Gespräch. Wie konkret sind sie?

Wir haben guten Kontakt mit dem Investor Christian Jacobs. Es geht dabei um Flächen für Start-Ups und andere Projekte. In den kommenden drei bis vier Monaten werden wir mögliche Konzepte besprechen. Danach wird man sicherlich sagen können, ob eine Kooperation tatsächlich zustande kommt.

Aus der Ablehnung einer Business-School am Brill könnte man auch lesen, dass Sie nicht mit der Universität zusammenarbeiten wollen. Ist das so?

Ganz im Gegenteil, aber in anderen Projekten. Wir verfolgen nur seit langer Zeit einen anderen, interdisziplinären Ansatz. Das bedeutet, dass wir fächerübergreifend Zukunftsfragen zusammen mit unseren Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft entwickeln – und in vielen Projekten sehr wohl auch mit den anderen Hochschulen in Bremen. Wir selbst begreifen uns als Impulsgeberin für relevante Themen in der Region. Wir wollen kein reiner Hochschul-Campus, sondern ein vernetzter City-Campus sein. Dafür arbeiten wir seit Jahren mit mehr als 10 000 regionalen Partnern zusammen, und diese Kooperation wollen wir auch in Zukunft intensivieren.

Die Gespräche über die Zukunft der Innenstadt laufen auf Hochtouren. Fühlen Sie sich ausreichend einbezogen?

Wir werden in alle wichtigen Runden eingeladen, da können wir uns nicht beschweren. Die Neustadt ist ja bereits ein Teil des Innenstadtkonzepts, was wir sehr begrüßen. Ich würde mir manchmal nur wünschen, dass man bei den Planungen die Projekte noch häufiger in einem größeren Zusammenhang denkt.

Wie meinen Sie das?

Wir brauchen ein Konzept der Stadtentwicklung, das Wirtschaftsförderung, Kultur und Wissenschaft von Anfang an integriert, um Bremen noch attraktiver zu machen. Die Gewinnung und Bindung von Studierenden müssen dabei einbezogen werden. Im besten Fall bleiben sie Bremen auch nach dem Studium als Fachkräfte erhalten.

Auch wenn die Neustadt bereits zur Innenstadt gezählt wird: Könnten Sie sich einen noch zentraleren Standort für die Hochschule vorstellen?

Was sicherlich in Kooperation mit den anderen Hochschulen interessant wäre, ist eine Art Kongress-Zentrum, in dem wir große Tagungen, aber auch die Graduiertenfeiern für unsere Absolventen veranstalten könnten.

Aktuell sind knapp 9000 Studierende an der Hochschule eingeschrieben. Wollen Sie in den kommenden Jahren weiter wachsen?

Das wird ganz wesentlich von den Ergebnissen des Wissenschaftsplans abhängen, der in diesem Herbst von der Wissenschaftssenatorin vorgestellt werden soll. Eines steht fest: Wenn die Hochschule weiter wachsen und mehr Studierendenplätze anbieten soll, dann muss das Land entsprechende Mittel in die Hand nehmen und uns finanziell stärker unterstützen.

In welchen Bereichen sehen Sie die größten Wachstumschancen?

Sicherlich gehören dazu die Pflege, Therapieberufe oder die Ausbildung von Hebammen. Der Bedarf für diese Berufsgruppen ist in Bremen enorm groß. Wir würden aber auch gerne unser Angebot an Masterstudiengängen ausweiten. Wir haben zum Beispiel mehr als 3400 Studierende im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, können momentan aber nur 20 Masterplätze anbieten. Das ist für die große Anzahl der Studierenden viel zu wenig.

Für mehr Studierende wird man sicherlich auch mehr Wohnraum benötigen.

Definitiv. Das ist ein großes Thema, weil es aktuell zu wenig Studierendenwohnungen im Quartier gibt. Hinzu kommt, dass aufgrund der steigenden Attraktivität der Neustadt die Wohnungen immer teurer werden. Hier müssen wir gegensteuern. Insgesamt bräuchten wir sicher um die 1000 zusätzliche Wohnungen für Studierende. Es entstehen zum Teil schon neue Möglichkeiten, wie auf dem Mondelez-Gelände, zum anderen müssen wir aber auch an die Wohnungen in der Innenstadt denken.

Die Fragen stellte Kristin Hermann.

Zur Person

Karin Luckey

ist seit 2008 Rektorin der Hochschule Bremen. Die 62-Jährige studierte Sozial- und Erziehungswissenschaften. Zu Beginn des Jahres wurde sie für fünf weitere Jahre als Rektorin bestätigt.