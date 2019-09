Der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Röwekamp will für das Jahr 2030 ein Klimaschutziel definieren. (Frank Thomas Koch)

Herr Röwekamp, wie ökologisch ist eigentlich die Bremer CDU?

Thomas Röwekamp: Die CDU ist dabei, für das wichtige Thema Klimaschutz einen Diskussionsprozess loszutreten, an dessen Ende hoffentlich auch eine Verständigung innerhalb der Koalition und vielleicht darüber hinaus steht. Ich glaube, dass der CDU immer noch ein Image anhaftet, das mit der Wirklichkeit nicht mehr übereinstimmt. Es gibt eine hohe Bereitschaft, sich den großen gesellschaftlichen Fragen zu stellen. Und ich nehme auch im Alltag unsere Mitglieder, Abgeordneten, Wählerinnen und Wähler so wahr, dass viele von ihnen schon sehr ökologisch und umweltbewusst denken und handeln.

Woran machen Sie das fest?

Ich erlebe ganz oft, dass jeder von uns sich überlegt, mit welchen Verkehrsmitteln er von A nach B kommt. Also muss er fliegen, kann er mit der Bahn fahren oder muss er mit dem Auto fahren? Bei mir ist es genauso wie bei vielen anderen auch: Man trifft eine sehr bewusste Entscheidung, was eigentlich das richtige Verkehrsmittel ist. Oder nehmen Sie den Lebensmittel-Einkauf: Ganz viele Menschen – wie ich auch – kaufen wie selbstverständlich bestimmte Lebensmittel regional und saisonal auf dem Wochenmarkt ein. Wir legen Wert darauf, dass das Fleisch, das wir kaufen, nicht aus irgendwelchen industriellen Fertigungen kommt. Das geht bis hin zu der Frage, welche Eier wir essen. Ich glaube, dass das ökologische Bewusstsein schon sehr viel weiter ist – auch in unserer Partei. Das tatsächliche Leben hat sich schon viel weiter entwickelt, als das von uns als CDU vermutet wird.

Wie konkret wollen Sie das in politische Arbeit umsetzen? Was will die CDU anders machen als die rot-grün-rote Regierung?

Von der rot-grün-roten Regierung haben wir außer Programmatik im Koalitionsvertrag ja noch nicht viel auf der Tagesordnung. Aus dem Umstand heraus, dass das Klimaschutzziel 2020 voraussichtlich weder im Bund noch im Land erreicht wird, müssen wir die notwendigen Konsequenzen ziehen. Die CDU-Fraktion will einen gesamtgesellschaftlichen Klimakonsens für Bremen initiieren.

Wie genau?

Das heißt, wir laden alle politischen Parteien und Fraktionen dazu ein, mit uns gemeinsam für das Jahr 2030 ein Klimaschutzziel zu definieren und konkret Maßnahmen zu verabreden, wie wir dieses Ziel noch erreichen können. Als mögliches Mittel dazu wollen wir in der Bremischen Bürgerschaft für die Einsetzung einer Enquete-Kommission werben.

So eine Kommission gibt es dann zum ersten Mal in Bremen. Oder?

Genau, das ist das erste Mal, dass es gelingen würde. Und für das komplexe Thema Klimaschutz ist dieses Instrument auch genau das richtige. Damit könnten sich Abgeordnete unter Beteiligung von Sachverständigen und Experten auf Augenhöhe auf ein Ziel und einen Maßnahmenplan verabreden. Das heißt, die Abgeordneten treffen nicht in dem üblichen Parteienzirkus aufeinander, sondern man würde versuchen, gemeinsam ein Ziel zu entwickeln, hinter dem sich alle versammeln.

Wo kommt dieser Wandel her? Die CDU hat ja auch zum ersten Mal einen Sprecher für Klimawandel.

Aus meiner Sicht ist das nicht so plötzlich. Wenn man sich mal anschaut, wer eigentlich die maßgebenden Entscheidungen in der Vergangenheit zum Thema Umwelt und Klima getroffen hat, dann ist es immer auch unter der CDU-Führung gewesen. Den Atomausstieg hat es im Beschluss einer CDU-geführten Bundesregierung gegeben. So auch den Kohleausstieg. Die ökologische Verantwortung ist der Programmatik und dem Handeln der CDU also gar nicht so fremd.

Aber es hat sich schon etwas getan?

Richtig ist, dass wir die letzten Wochen und Monate parteiintern sehr intensiv darüber geredet haben, was die richtige Antwort auf diese Klimakrise ist. Wir haben auch mit uns gerungen, muss man ehrlicherweise sagen. In einer Volkspartei wie der CDU gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche Interessen. Aber ich glaube, dass wir am Montag mit dem Beschluss im Bundesvorstand ein deutliches Signal gesetzt haben, dass wir es ernst meinen, und zwar nicht nur deklaratorisch, sondern eben auch mit Inhalten unterfüttert und mit Maßnahmen geregelt. Wir sind dringend darauf angewiesen, gesamtgesellschaftliche Problemlösungen zu finden.

Wie kann das aussehen?

Das bedeutet für mich auch, dass man sich nicht immer verstecken kann hinter dem was in Europa und der Welt passiert. Wir werden das Weltklima nicht nur mit nationalen Maßnahmen retten können. Aber trotzdem bleibt es dabei: Wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir nicht Vorbild sind, wenn wir nicht vorangehen und für unseren Beitrag zum Klimaschutz keine Lösung finden, dann wird es auch keine Nachahmer geben. Die Leute fragen uns: Was wollt ihr eigentlich tun, um das Klima zu schützen? Die nächste Generation fragt sehr intensiv nach, das erlebe ich auch zu Hause. Es gibt viel Druck von der nächsten Generation. Und die hat Anspruch auf eine Antwort der Politik.

Hat Carsten Meyer-Heder, der Spitzenkandidat im Wahlkampf, diesen ökologischen Gedanken in die Bremer CDU reingebracht?

Mit Carsten Meyer-Heder hat die Debatte noch einmal an Dynamik gewonnen, weil er ja von außen zu uns gestoßen ist. Deswegen hat er bei den manchmal sehr komplizierten Antworten, die wir haben, kritisch nachgefragt, wie wir Dinge konkret lösen und wie wir sie anpacken wollen. Er ist jemand, der machen will und das hat uns sicherlich aufgerüttelt. Denn es stimmt: Wir müssen eigenständige Bremer Antworten finden und uns auf diesen politischen Wettbewerb einlassen. Das ist auch auf seine Initiative zurückzuführen.

Jetzt hat die Bundes-CDU ein Klimakonzept verabschiedet. Wann kommt die Bremer CDU mit einem Landeskonzept?

Wir sind nicht mit allem hundertprozentig einverstanden, was da am Montag in Berlin im CDU-Bundesvorstand beschlossen worden ist. Dass man Anreize schaffen will, damit sich die Menschen klimafreundlicher verhalten, dass man Schadstoffausstoße vermindern und CO2 bepreisen will – das sind viele sinnvolle Maßnahmen. Aber es fehlt zum Beispiel die Antwort auf die Frage, ob wir den Ausbaudeckel bei der Windenergie anheben. Es gibt aus regionaler Sicht Maßnahmen, die über das hinausgehen müssen, was die CDU auf Bundesebene beschlossen hat. Deswegen haben wir zwischen Fraktion und Partei vereinbart, dass wir die Zeit bis zum Landesparteitag nutzen, um ein eigenständiges klimapolitisches Grundsatzpapier zu verabschieden, das sich auf den Standort Bremen bezieht.

Die Bremer Christdemokraten sind also radikaler und konkreter als die CDU im Bund?

Die Situation in Großstädten stellt sich noch einmal anders dar als in Flächenländern. An einem Industriestandort wie Bremen habe ich größere CO2-Emissionen oder einen sehr verdichteten Verkehr. Aber es gibt auch vieles, was wir in einer Stadt selber bewegen können. Insbesondere eine Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs ist für Bremen ein ganz zentrales Thema. Hier können wir einen konkreten Beitrag dazu leisten, dass wir weniger Fahrzeugverkehr benötigen, weil wir ein gutes Netz und eine gute verkehrliche Infrastruktur bieten. Unser wissenschaftliches Know-how aus Wissenschaft und Forschung, unter anderem der Bereich Energieforschung an der Hochschule Bremerhaven, sollten wir nutzen, um Leuchtturmprojekte aufzusetzen, beispielsweise bei der CO2-neutralen Umwandelung von Strom aus erneuerbaren Energien in Wasserstoff oder Wärme.

Versucht die Bremer CDU, sich im Ökomodus an die Grünen anzunähern oder gar anzubiedern?

Nein, das beantwortet sich schon daraus, dass die Grünen das, was wir mit ihnen zum Thema Umwelt und Klimaschutz und Verkehrspolitik für Bremen erörtert haben, in den Sondierungsgesprächen sehr ernst genommen haben. Wir waren in den vergangenen Jahren sehr konstruktiv und sachlich und sind bei den Themen nicht in politische Grabenkämpfe verfallen. Wir tragen den Verkehrsentwicklungsplan für Bremen mit oder haben schon vor allen anderen für die Innenstadt ein Konzept entwickelt, das eine Verminderung des Individualverkehrs zulässt. Und wir haben immer darauf gedrungen, dass Straßenbahnstrecken ausgebaut werden. Wir wollen die Verkehrswende auch. Wir nehmen das als CDU sehr ernst - da geht es nicht um Parteitaktik oder künftige Koalitionen.

Warum haben Sie den Begriff autofreie Innenstadt vermieden? Wie stehen Sie dazu?

Das ist ein Teil der Verkehrswende, das teilen wir uneingeschränkt. Die Frage ist nur, um welchen Preis und mit welchen Maßnahmen man das erreicht. Da bleibt die rot-grün-rote Regierung leider noch Antworten schuldig. Für mich gibt es zwei Grundvoraussetzungen: Erstens müssen dafür, dass wir in der Innenstadt weniger Verkehr mit Autos haben, alle Stadtteile Bremens und das niedersächsische Umland mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser angebunden sein als bisher. Wer eine autofreie Innenstadt will, der muss gleichzeitig in den ÖPNV investieren und ihn attraktiver machen. Es nützt uns ja nichts, wenn aus der autofreien die menschenleere Innenstadt wird. Autofrei ist auch kein Selbstzweck. Deshalb muss es zweitens parallel dazu auch ein neues Konzept geben, wie unsere Innenstadt attraktiver wird. Die privaten Initiativen von Kurt Zech und Christian Jacobs begrüße ich, aber auch die Stadt muss endlich liefern.

Das Interview führte Pascal Faltermann.

Zur Person

Thomas Röwekamp (53)

ist seit 2007 Vorsitzender der CDU in der Bürgerschaft. In diesem Amt hat ihn die neue Fraktion bestätigt. Der Jurist war von 2003 bis 2007 während der Großen Koalition Senator für Inneres und Sport.

Zur Sache

Enquete-Kommission

Bremen wird seine Klimaziele für 2020 weit verfehlen. Das kleinste Bundesland hatte sich vorgenommen, bis zum Jahr 2020 seinen CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu senken. Erreicht wird voraussichtlich aber nur eine Reduzierung von rund 13 Prozent. Die CDU-Fraktion will deshalb eine Enquete-Kommission nach Paragraf 72 der Geschäftsordnung zum Klimaschutz einsetzen. Einen entsprechenden Antrag haben die Christdemokraten für die nächsten Tagen angekündigt. Anders als andere parlamentarische Ausschüsse setzt sich eine Enquete-Kommission aus Abgeordneten und externen Experten und Sachverständigen zusammen, die auch gleiches Stimmrecht haben. Die Experten werden je nach Größe von den Fraktionen benannt. Nach Vorstellungen der CDU soll das Gremium aus 18 Mitgliedern bestehen, die Besetzung zwischen Abgeordneten und Experten soll paritätisch neun zu neun erfolgen. Aus Sicht der CDU soll die Enquete-Kommission ein verbindliches und ehrgeiziges Klimaziel für Bremen bis 2030 vorlegen. Darüber hinaus soll der Ausschuss konkrete Maßnahmen erarbeiten, wie das Klimaziel erreicht werden kann. Dabei sollen sowohl Empfehlungen aufgezeigt und verbindlich festgelegt werden, die von der öffentlichen Hand umzusetzen sind, zum Beispiel in den Bereichen Verkehr, ÖPNV oder der Gebäudesanierung, aber auch Anreize definiert werden, von denen Privatleute profitieren.