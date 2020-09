Frank Schmidt von den Museen Böttcherstraße interviewt Iris Hetscher. (Christina Kuhaupt)

Zum 75. Geburtstag nutzen wir die Gelegenheit, die Seiten zu tauschen: Diejenigen, die wir normalerweise interviewen, dürfen nun uns die Fragen stellen.

Frank Schmidt: Frau Hetscher, wie bereiten Sie sich auf einen Ausstellungsbesuch vor? Lesen Sie beispielsweise unsere Pressemitteilung? Oder lassen Sie sich überraschen?

Iris Hetscher: Ich arbeite auf jeden Fall das Pressematerial durch und recherchiere über die Künstlerin oder den Künstler, Zeitgenossen und Stilrichtung und oft auch über die Epoche, die sie oder ihn geprägt hat. Wenn ich mir die Werke dann anschaue, bemühe ich mich aber auch um Unvoreingenommenheit. Also, es ist eine Kombination aus Hintergrundwissen und sich vor Ort Beeindruckenlassen. So kommen eine Analyse der Ausstellung und ein Urteil über sie zustande.

Schmidt: Deckt sich die Pressemitteilung, die wir herausgeben, oft mit Ihrem Eindruck?

Hetscher: Die Vorab-Informationen nutze ich eher als Stichwortsammlung, auf die ich beim Rundgang achte. Wird das erfüllt oder nicht? Ist das die Essenz oder sehe ich andere Schwerpunkte in der Präsentation? Werden die formulierten Ansprüche erfüllt? Unsere Aufgabe ist es, den Leserinnen und Lesern zu erklären, was sie erwartet, wenn sie sich Zeit nehmen für eine Ausstellung. Und ob es sich aus unserer Sicht lohnt, oder auch nicht lohnt, diese anzuschauen.

Schmidt: Da wären wir beim Thema Wertung. Wie wichtig ist das? Bei Kunstausstellungen fallen mir schlechte Bewertungen seltener auf als bei Musik- und Theaterkritiken.

Hetscher: Vielleicht weil sie alle hier in Bremen so tolle Ausstellungen machen! Nein, im Ernst: Es gibt durchaus kritische Anmerkungen in unseren Rezensionen über bildende Kunst, das betrifft dann vielleicht eher einzelne Arbeiten als ein komplettes Konzept. Da ist mir in den vergangenen Jahren nichts aufgefallen, was völlig daneben gegangen wäre. Grundsätzlich gehen wir aber auch nicht mit dem Ansatz zu Kulturveranstaltungen, in erster Linie das Haar in der Suppe zu finden – das hat ja auch immer etwas Eitles. Wir sind erst einmal vor allem neugierig und geben Kredit.

Schmidt: Ich habe den Eindruck, Sie berichten sehr umfänglich über die Bremer Kulturszene, oder?

Hetscher: Das ist unser Anspruch. Wir möchten als Regionalzeitung unseren Leserinnen und Lesern vor allem möglichst breit gestreute Informationen und Bewertungen über die Kulturszene hier vor Ort bieten. Etwas, das die Leute möglichst nur bei uns bekommen.

Schmidt: Gibt es Feedback von Lesern zu Ihrer Berichterstattung, und wie sieht die aus?

Hetscher: Gibt es, und zwar die ganze Bandbreite. Es gibt Zuspruch und Lob, es gibt Mails, in denen jemand mit einer Kritik hadert und vehement eine andere Meinung vertritt als wir – also der Klassiker, was Leserbriefe an die Kulturredaktion angeht. Und dann gibt es leider auch manchmal Häme. Die meisten Reaktionen betreffen übrigens das Theater Bremen.

Schmidt: Gibt es Trends im Kulturjournalismus oder im Journalismus überhaupt, die Sie nicht mitmachen?

Hetscher: Ich finde es fast immer unprofessionell, in der Ich-Form zu schreiben; Ausnahmen bestätigen die Regel, beispielsweise bei bestimmten Reportagethemen. Aber in Kritiken hat die Ich-Form nichts zu suchen. Da sollten das Thema und dessen fundierte Beurteilung und nicht der Kritiker als Person im Mittelpunkt stehen.

Schmidt: Welche war in den vergangenen Jahren Ihre Lieblingsausstellung in Bremen?

Hetscher: Die „Bildhauerinnen“-Ausstellung bei Ihnen und im Gerhard-Marcks-Haus im vergangenen Jahr hat mich sehr beeindruckt, weil ich in der Serie, die wir begleitend veröffentlicht haben, so viel gelernt habe.

Schmidt: Wie stellt sich die Kulturlandschaft in Bremen denn grundsätzlich für Sie dar?

Hetscher: Ich finde, wir können uns echt nicht beschweren in Bremen. Abgesehen von den unterschiedlich gelagerten Museen gibt es ein reichhaltiges musikalisches Angebot, Theater, die unterschiedlichste Geschmäcker befriedigen, in den Kinos laufen auch Filme jenseits des Mainstreams.

Schmidt: Apropos Seitenwechsel: Wenn Sie bei uns eine Ausstellung kuratieren könnten, was würde man da zu sehen bekommen?

Hetscher: Da fällt mir spontan Folgendes ein: eine Ausstellung mit Fotokunst der „Roaring Twenties“, also Schwarz-Weiß-Fotografien aus den 1920er-Jahren. Und zwar aus Berlin und Bremen, um das damalige Lebensgefühl in der Hauptstadt und im Nordwesten zu spiegeln.

Zur Person

Frank Schmidt (50)

leitet die Museen Böttcherstraße seit 2016. Zuvor war der Kunsthistoriker wissenschaftlicher Direktor der Kunsthalle Emden.

Iris Hetscher (54)

leitet die Kulturredaktion des WESER-KURIER seit 2013. Sie hat unter anderem Theaterwissenschaften studiert und war vor ihrem Wechsel nach Bremen Redakteurin bei der Hessischen-Niedersächsischen Allgemeinen.

Weitere Informationen

Dieser Artikel ist Teil der Sonderveröffentlichung zum 75. Geburtstag des WESER-KURIER. Am 19. September 1945 erschien die erste Ausgabe unserer Zeitung. Anlässlich des Jubiläums blicken wir zurück auf die vergangenen Jahrzehnte: Erinnern uns an die Anfänge unserer Zeitung und auch an die ein oder andere Panne. Und wir schauen nach vorn: Wie werden Künstliche Intelligenz und der Einsatz von Algorithmen den Journalismus verändern? Natürlich denken wir auch an Sie, unsere Leser und Nutzer. Wer folgt unseren Social-Media-Kanälen, wer liest unsere Zeitung? Was ist aus den Menschen geworden, über die wir in den vergangenen Jahren berichtet haben? Und wie läuft er eigentlich ab, so ein Tag beim WESER-KURIER?