Auch im Gewerbegebiet Hansalinie hat die WFB viele Flächen vermarktet. Die Verkaufserlöse gehen allmählich zur Neige, und das stellt die Wirtschaftsförderer vor ein Finanzierungsproblem. (studio b bremen)

Nach den Haushaltsberatungen des Senats steht die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) vor einer ungewissen Zukunft. Das Wirtschaftsressort als vorgesetzte Behörde hatte einen erhöhten Zuschussbedarf für die als GmbH organisierte Wirtschaftsförderung geltend gemacht. Doch im Verteilungskampf mit den anderen Senatsressorts hat Wirtschaftssenator Kristina Vogt (Linke) diese Mittel nicht durchsetzen können. Was das für die Arbeit der Wirtschaftsförderer konkret bedeutet, ist noch nicht absehbar.

Aufgabe der WFB ist die Vermarktung des Standortes Bremen im weitesten Sinne. Dazu gehört vor allem die Ansiedlung neuer Unternehmen und die Pflege des vorhandenen Gewerbebestandes. Vor zwei Jahren durchlief die Wirtschaftsförderung eine Strukturreform. Messegeschäft und ÖVB-Arena wurden abgetrennt, die sogenannte Innovationsabteilung wechselte von der WFB ins vorgesetzte Wirtschaftsressort. 2019 verschmolz zudem die Bremer Touristik-Zentrale mit der WFB.

Schon damals zeichneten sich finanzielle Probleme der Wirtschaftsförderung ab. Grund ist vor allem, dass sich tendenziell immer weniger Einkünfte aus Verkäufen von Gewerbegrundstücken erzielen lassen. Zu Zeiten der Großen Koalition hatte Bremen einen gewaltigen Vorrat an nicht erschlossenen Roh-Gewerbeflächen angelegt, der über die Jahre Zug um Zug vermarktet wurde. Aus diesen Verkäufen deckte die WFB stets einen Teil der Kosten ihres Apparates samt der knapp 240 Mitarbeiter. Doch die Grundstücksreserven gehen allmählich zur Neige. Die Vermarktungserlöse – soweit sie nicht ohnehin an städtische Nebenhaushalte abgeführt werden mussten – ebenfalls. Man kann sagen: Diese Einnahmequelle der WFB ist kurz vor dem Versiegen.

Die Politik handelte lange Zeit nicht

Das Problem hat sich also schon länger angebahnt, doch die Politik handelte lange Zeit nicht. Auf Nachfrage des Grünen-Abgeordneten Ralph Saxe legte das Wirtschaftsressort Ende 2019 im Controllingausschuss der Bürgerschaft offen, wie hoch der Unterstützungsbedarf für die WFB tatsächlich kurz- und mittelfristig ist. Die Zahlen sind knackig. Für das laufende Jahr kommt die Wirtschaftsförderung noch mit rund 6,3 Millionen Euro klar, ab 2021 sollen es dann jeweils gut 12 Millionen Euro sein. Dieser Betrag entspricht den kompletten jährlichen Kosten der WFB. Das heißt: Sie sieht sich nicht mehr in der Lage, wenigstens einen kleinen Eigenbeitrag zu erwirtschaften.

Nun ist guter Rat teuer, denn im Haus der Wirtschaftssenatorin weiß aktuell niemand so recht, wie das Finanzloch gestopft werden soll. Im Haushaltsentwurf, den der Senat am Dienstag in Grundzügen beschlossen hat, findet sich das Geld jedenfalls nicht. Daraus macht der Sprecher der Behörde kein Geheimnis. „Wir werden eine Lösung im Haushaltsvollzug finden müssen“, sagt Kai Stührenberg. Soll heißen: Irgendwo müssen die Mittel während der Laufzeit des Haushalts 2020/21 zusammengekratzt werden. Und damit sich niemand irgendwelchen Illusionen hingibt, ergänzt Stührenberg: „Aus dem Etat des Wirtschaftsressort wird sich das nicht finanzieren lassen.“

Natürlich gäbe es eine denkbare Alternative. Wenn nicht genug Geld für die WFB in ihrer bisherigen Form da ist, könnte man sie verkleinern, umbauen, jedenfalls Aufgabenkritik üben. Wirtschaftsstaatsrat Sven Wiebe sieht da allerdings wenig Spielraum. „Ich kann nicht erkennen, dass dort Überflüssiges gemacht wird“, sagt der Vertreter von Senatorin Vogt. „Aus unserer Sicht leistet die WFB eine außerordentlich gute Arbeit.“ Ganz so einfach will Ralph Saxe diese Diskussion allerdings nicht abwürgen lassen.

Auch die WFB müsse sich die Frage gefallen lassen, ob ihre Strukturen zeitgemäßig sind und die Aufgaben effektiv erledigt werden. Bisher habe es bei der Wirtschaftsförderung weder eine gründliche Auswertung in diesem Sinne gegeben noch ein sogenanntes Benchmarking, also einen Vergleich mit Wirtschaftsförderungseinrichtungen in Kommunen ähnlicher Größenordnung. Staatsrat Wiebe sieht dafür allerdings auch keine unmittelbare Notwendigkeit, zudem hinke der Vergleich mit anderen Städten. Wiebe setzt auf sein professionelles Gespür. Er sagt: „Wir haben hier in der Wirtschaftsbehörde ein gutes Gefühl dafür, dass die WFB eine hervorragende Arbeit macht.“