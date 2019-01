Der westliche Teil der Lesumrücke (Fahrtrichtung Bremen-Zentrum; im Bild vorne) ist marode und wird für den Verkehr gesperrt. (Christian Walter)

Für zahlreiche Verkehrsprojekte kommen auf das Land Bremen in den nächsten Jahren Kosten in Milliardenhöhe zu. Damit rechnet die Verkehrsbehörde. Allein für Großmaßnahmen wie dem Bau des Wesertunnels oder des Bauabschnitts 2/2 im Bremer Süden für den Ringschluss der A 281 kommen mehrere hunderte Millionen Euro zusammen, wie aus dem Bundesverkehrswegeplan hervorgeht. Im kommenden Jahr stehen zudem viele Projekte in der Stadt an. Reichen die Finanzmittel da überhaupt? „Ein Aufstocken der Mittel für die Verkehrsinfrastruktur wäre dringend erforderlich“, sagt Jens Tittmann, Sprecher der Bremer Verkehrsbehörde.