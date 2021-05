Monika Osteresch: Wir setzen Bewässerungssysteme vor allem auf Sportplätzen ein, wo sie teilweise auch von den Vereinen betrieben werden. Oder in Schmuckbeeten wie in den Wallanlagen oder beim Rasenparterre vor dem Überseemuseum.

Das ist deutlich weniger kompliziert, als man sich das möglicherweise vorstellt und funktioniert mit einer Art Zeitschaltuhr. Wir haben diese Technik direkt an den Wasserzufuhrstellen installiert. Dort wird an den Geräten eingestellt, zu welchen Zeiten gewässert werden soll.

Unsere Bewässerungsanlagen wurden vor vielen Jahren installiert, da gab es diese Möglichkeiten noch nicht. Die Anlagen funktionieren aber sehr gut, es besteht im Prinzip keine Notwendigkeit, sie umzubauen. Erst wenn eine Grundsanierung anstünde, würden wir die neuere Technik in Erwägung ziehen – vorausgesetzt, sie funktioniert genauso gut.

Für händische und automatische Bewässerung gibt es verschiedene Anwendungsbereiche. Schmuckbeete, die etwa mit Staudengewächsen bepflanzt sind, brauchen kontinuierlich Wasser und müssen deswegen häufig gewässert werden. Da ergibt es Sinn, mit einem Bewässerungssystem zu arbeiten, das täglich Wasser abgibt und den Boden dauerhaft feucht hält. Bäume brauchen auch viel Wasser, aber sie benötigen es aufgrund ihrer Wurzeln in tieferen Ebenen und auch nicht täglich. Da ist es sinnvoller, einmal in der Woche mit dem Tankwagen rauszufahren und eine richtig große Menge Wasser abzugeben, damit es in die tieferen Schichten gelangt.

Es gibt dafür spezielle Systeme, die für uns aber nicht so geeignet sind. So verteilt wie die Bäume gepflanzt sind, ist ein Tankwagen mit seiner Flexibilität für diesen Bereich wirtschaftlicher. Zudem sind wir mit dem Wagen nicht auf Stadtwasser angewiesen und können auch Fluss- oder Teichwasser nutzen. Das ist obendrein ökologischer.

Wir sind ja ständig in unseren Parks unterwegs und haben ein Auge für unsere Pflanzen. Falls die Bewässerung einmal ausfallen sollte, würden wir relativ schnell sehen, wenn etwa der Boden in einem Blumenbeet zu trocken ist. Dann könnten wir reagieren.

Die Anschaffung von Mährobotern planen wir derzeit nicht. Aber wir haben neue technologische Produkte im Blick und beobachten den Markt. Neue Technik muss sich aber auch immer lohnen und rechnen.

Zur Person

Monika Osteresch ist ausgebildete Gartenbauingenieurin. Beim Umweltbetrieb Bremen leitet sie die Bereiche Grünpflege und Friedhofspflege. Sie ist damit auch für automatische Bewässerungsanlagen zuständig.